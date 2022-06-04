https://arabic.sputniknews.com/20220604/البرهان-حقوق-الإنسان-جزء-من-عقيدة-الشعب-السوداني-1063097221.html
البرهان: حقوق الإنسان جزء من عقيدة الشعب السوداني
البرهان: حقوق الإنسان جزء من عقيدة الشعب السوداني
قال عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، إن حقوق الإنسان تمثل جزءا من عقيدة الشعب السوداني وتقاليده. 04.06.2022, سبوتنيك عربي
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2022-06-04T20:00+0000
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العالم العربي
أخبار السودان اليوم
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جاء ذلك خلال استقباله خبير حقوق الإنسان المستقل أداما دينغ، اليوم السبت، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا".وأكد البرهان التزام الخرطوم بالتعاون في جميع قضايا حقوق الإنسان، مؤكدا أنها تمثل جزءا أصيلا من عقيدة الشعب السوداني وعاداته وتقاليده.وشدد رئيس مجلس السيادة السوداني على أهمية التعامل بحيادية مع قضايا حقوق الإنسان وعدم تسييسها.يذكر أن الأحزاب المدنية تطالب بحكم مدني كامل تحت شعار، "لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية".وفي 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن البرهان حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، لينهي بذلك الاتحاد الذي شكله المدنيون والعسكريون لإدارة الفترة الانتقالية التي أعقبت سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير في 2019.
https://arabic.sputniknews.com/20220202/بعد-الإعلان-عن-نيتها-فرض-عقوبات-على-العسكر-هل-ترغب-أمريكا-في-حل-الأزمة-السودانية؟-1057677798.html
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم
البرهان: حقوق الإنسان جزء من عقيدة الشعب السوداني
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قال عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، إن حقوق الإنسان تمثل جزءا من عقيدة الشعب السوداني وتقاليده.
جاء ذلك خلال استقباله خبير حقوق الإنسان المستقل أداما دينغ، اليوم السبت، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا".
وأكد البرهان التزام الخرطوم
بالتعاون في جميع قضايا حقوق الإنسان، مؤكدا أنها تمثل جزءا أصيلا من عقيدة الشعب السوداني وعاداته وتقاليده.
وشدد رئيس مجلس السيادة السوداني على أهمية التعامل بحيادية مع قضايا حقوق الإنسان
وعدم تسييسها.
يذكر أن الأحزاب المدنية تطالب بحكم مدني كامل تحت شعار، "لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية".
وفي 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن البرهان حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعلان حالة الطوارئ
في البلاد، لينهي بذلك الاتحاد الذي شكله المدنيون والعسكريون لإدارة الفترة الانتقالية التي أعقبت سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير في 2019.