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https://arabic.sputniknews.com/20220604/لماذا-يخطط-السودان-لبيع-الشركات-التابعة-للجيش-1063083748.html
لماذا يخطط السودان لبيع الشركات التابعة للجيش؟
لماذا يخطط السودان لبيع الشركات التابعة للجيش؟
قال جبريل إبراهيم، وزير المالية السوداني، إن بلاده تخطط لبيع الشركات التابعة للجيش في الوقت الذي تجري فيه محادثات مع دول بالشرق الأوسط لتمويل الاقتصاد. 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T15:15+0000
2022-06-04T15:15+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
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ولفت إبراهيم إلى أن الاقتصاد السوداني يعاني من نقص في مصادر التمويل، مشيرا إلى أنه يجري العمل على إغلاق نحو 650 شركة حكومية وخصخصة شركات أخرى، حسبما ذكرت صحيفة "الانتباهة" السودانية، اليوم السبت.وجاءت تصريحات وزير المالية السوداني خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية في مصر.ولفت إلى أنه سيتم طرح جميع الشركات التجارية للاكتتاب العام في أقرب وقت، باستثناء شركات السلاح.وأشارت الصحيفة إلى تزامن تصريحات وزير المالية مع استعداد القادة العسكريين في السودان لإجراء محادثات مع النشطاء والمدنيين بشأن تطورات الأوضاع التي تشهدها البلاد التي تسببت في تعليق الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي لمساعدات بمليارات الدولارات للخرطوم.ويشهد السودان أزمة سياسية تسببت في اضطرابات جعلت البلاد على وشك الانهيار الاقتصادي خاصة مع وصول التضخم إلى مستويات قياسية في البلاد، حسب الصحيفة.
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم

لماذا يخطط السودان لبيع الشركات التابعة للجيش؟

15:15 GMT 04.06.2022
© AFP 2022 / -احتجاجات "مليونية 30 أكتوبر" في الخرطوم
احتجاجات مليونية 30 أكتوبر في الخرطوم - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2022
© AFP 2022 / -
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قال جبريل إبراهيم، وزير المالية السوداني، إن بلاده تخطط لبيع الشركات التابعة للجيش في الوقت الذي تجري فيه محادثات مع دول بالشرق الأوسط لتمويل الاقتصاد.
ولفت إبراهيم إلى أن الاقتصاد السوداني يعاني من نقص في مصادر التمويل، مشيرا إلى أنه يجري العمل على إغلاق نحو 650 شركة حكومية وخصخصة شركات أخرى، حسبما ذكرت صحيفة "الانتباهة" السودانية، اليوم السبت.
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وجاءت تصريحات وزير المالية السوداني خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية في مصر.
ولفت إلى أنه سيتم طرح جميع الشركات التجارية للاكتتاب العام في أقرب وقت، باستثناء شركات السلاح.
وأشارت الصحيفة إلى تزامن تصريحات وزير المالية مع استعداد القادة العسكريين في السودان لإجراء محادثات مع النشطاء والمدنيين بشأن تطورات الأوضاع التي تشهدها البلاد التي تسببت في تعليق الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي لمساعدات بمليارات الدولارات للخرطوم.
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ويشهد السودان أزمة سياسية تسببت في اضطرابات جعلت البلاد على وشك الانهيار الاقتصادي خاصة مع وصول التضخم إلى مستويات قياسية في البلاد، حسب الصحيفة.
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