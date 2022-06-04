https://arabic.sputniknews.com/20220604/السلطات-المكسيكية-تلقي-القبض-على-مجرم-استخدم-فيسبوك-لقتل-النساء-1063063988.html

السلطات المكسيكية تلقي القبض على مجرم استخدم "فيسبوك" لقتل النساء

السلطات المكسيكية تلقي القبض على مجرم استخدم "فيسبوك" لقتل النساء

ألقت شرطة المكسيك القبض على مجرم خطير ملقب بـ"سفاح النساء"، بعد أن أقدم على قتل سبع فتيات بعد استدراجهن باستخدام موقع "فيسبوك". 04.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-04T08:50+0000

2022-06-04T08:50+0000

2022-06-04T08:50+0000

العالم

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وتمكن المجرم من استدراج ضحاياه بعروض عمل مزيّفة على "فيسبوك"، بحسب ما ذكرت صحيفة "The Guardian" البريطانية.وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات المكسيكية ألقت القبض على "قاتل متسلسل"، ونقلت الصحيفة عن مسؤولين، أن لقطات كاميرات المراقبة من ولايتين أظهرت أن الرجل يلتقي بالضحايا في الأماكن العامة، وفي إحدى الحالات يصطحب ضحيته إلى مكانٍ بعيد على دراجة نارية.وقال مساعد وزير السلامة العامة ريكاردو ميخيا، إن المشتبه به "قاتل متسلسل للنساء، وهناك ما لا يقل عن سبع حالات لقتل نساء قد يكون هذا الشخص متورطاً فيها".وأضاف ميخيا أن أحدث قضية تدور حول قتل امرأة تبلغ من العمر 31 عاماً في ولاية فيراكروز على ساحل الخليج، بعد أن ذهبت لإجراء مقابلة عمل الشهر الماضي.وتابع: "غادرت فيريديانا مورينو منزلها في بلدة كاردل، بمدينة فيراكروز، وذهبت إلى فندق بيانفينيدو، لحضور مقابلة عمل حصلت عليها مع شخص ما على فيسبوك وبعد ذلك اختفت"، بحسب الصحيفة.وأشار ممثلو الادعاء في ولاية موريلوس المكسيكية، إلى أن المجرم قتل طالبة تبلغ من العمر 22 عاماً كانت تبحث عن عمل في أبريل/نيسان.وأُلقت السلطات القبض على المجرم مع شخص آخر مشتبه به له في ولاية كويريتاروحيث أكدت السلطات أنه ربما يكون متورطاً أيضاً في قضايا في ولايتي كويريتارو وبويبلا.وقالت السلطات أمس الخميس إنها أنقذت فتاتين، تتراوح أعمارهما بين 13 و14 عاماً، أغراهما المُشتبه به بعروض عمل في ولاية خاليسكو الغربية، وعُثِرَ عليهما مع خاطفٍ مشتبه به في محطة حافلات في مكسيكو سيتي.

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العالم