https://arabic.sputniknews.com/20220604/امرأة-أمريكية-تعثرعلى-مفاجأة-ثمينة-بقيمة-36-ألف-دولار-ورد-فعلها-مدهش-1063069047.html

امرأة أمريكية تعثرعلى مفاجأة ثمينة بقيمة 36 ألف دولار.. ورد فعلها مدهش

امرأة أمريكية تعثرعلى مفاجأة ثمينة بقيمة 36 ألف دولار.. ورد فعلها مدهش

اكتشفت امرأة أمريكية اكتشافًا مذهلاً بعد أن أحضرت إلى المنزل مجموعة من الأرائك التي وجدتها من خلال موقع إلكتروني، لتعثر على أكثر من 36 ألف دولار مخبأة داخل... 04.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-04T10:21+0000

2022-06-04T10:21+0000

2022-06-04T10:21+0000

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وكانت فيكي أومودو من كاليفورنيا، تتصفح الموقع الإلكتروني "Craigslist" بحثًا عن أثاث لمنزلها الجديد عندما عثرت على قائمة مجانية تتضمن أريكتين وكرسي مطابق.وكانت أومودو في البداية حذرة من العرض المجاني، حيث قالت لقناة "ABC7": "قلت، ربما هي وسيلة للاحتيال، لأتصل بهم"، وفقا لصحيفة "الغارديان".وعند الاتصال بالعائلة التي تبرعت بالأثاث، علمت أومودو أن أحد أفراد الأسرة قد توفي مؤخرًا، لذلك كانت الأسرة تبيع كل شيء من ممتلكات قريبهم الراحل.وكانت صاحبة الحظ الأوفر قد انتقلت للتو إلى منزل جديد، وكانت متحمسة عند وصول أثاثها الجديد، وبمجرد فحص تلك الأرائك، لاحظت وجود شيء غريب، حيث كان هناك شيء ضخم داخل إحدى وسائد الأريكة.وقالت: "اعتقدت أنها وسادة تدفئة"، لكنها سرعان ما رفضت هذه النظرية لأن الأرائك لم يكن بها سلك كهربائي، لتقوم بفك ضغط الوسادة وترى مفاجأة ثمينة بانتظارها، إذ اكتشفت وجود مجموعة من الأظرف المحشوة بآلاف الدولارات نقدًا. وعلى إثر دهشتها صرخت تنادي ابنها "تعال، تعال، تعال! هذا هو المال!".لكن المفاجأة الأخرى التي أسرت بها أومودو للقناة هي أنها اختارت أن تعيد المال للأسرة على الفور، قائلة: "لطف الله معي ومع أولادي. كلهم على قيد الحياة وبصحة جيدة. لدي ثلاثة أحفاد جميلين، فماذا أطلب من الله أكثر من ذلك؟".عند إعادة الأموال إلى الأسرة، أخبرت الأسرة أومودو أنهم اكتشفوا أيضا نقودا مخبأة في جميع أنحاء المنزل، وكعربون تقدير، أعطت الأسرة 2200 دولار لشراء ثلاجة جديدة لها.وأكدت أومودو: "لم أكن أتوقع منه سنتًا واحدا..لم أنتظر ذلك".

https://arabic.sputniknews.com/20220602/أمريكا-تلغي-6-مليارات-دولار-من-ديون-الطلبة-المخدوعين-1063012055.html

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