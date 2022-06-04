باشاغا: يجب التحاور مع الجميع لتحقيق السلم
© libyangovtmediaفتحي باشاغا رئيس الحكومة الليبية
© libyangovtmedia
قال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي فتحي باشاغا، إنه يجب التحاور مع الجميع لتحقيق السلام ونبذ العنف، مشيرا إلى أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
جاء ذلك خلال استقباله لنخب وقيادات من أهالي مدينة مصراتة، اليوم السبت، بمجمع واقادوقو بمدينة سرت، بحسب بيان حصلت عليه "سبوتنيك".
31 مايو, 12:23 GMT
وقال باشاغا إن مدينة مصراتة تلعب دورا مهما في تحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا، مشيرا إلى الانتخابات ستخرج ليبيا مما وصفه بـ "حالة الجمود التي استمرت فترة طويلة".
ولفت رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي إلى أهمية اعتماد نظام اللامركزية من أجل إنصاف جميع المواطنين.
وقال المحلل السياسي إدريس عبد السلام، في تصريح لـ "سبوتنيك": "يبدو من خلال خطاب باشاغا، أن الحل واستكمال اللقاء (الليبي - الليبي)، الذي أنتج هذه الحكومة هو خطاب في الاتجاه الصحيح وخطاب نتمنى أن يتم الاستفادة منه وتوظيفه، إذا أردنا مصالحة وحل (ليبي - ليبي)، لكي نقنع الأطراف التي تتدخل في ليبيا بذلك".
© Photo / Bashagha’s Media Office (Libya)الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي
1/3
© Photo / Bashagha’s Media Office (Libya)
الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي
© Photo / Bashagha’s Media Office (Libya)الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي
2/3
© Photo / Bashagha’s Media Office (Libya)
الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي
© Photo / Bashagha’s Media Office (Libya)الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي
3/3
© Photo / Bashagha’s Media Office (Libya)
الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي
1/3
© Photo / Bashagha’s Media Office (Libya)
الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي
2/3
© Photo / Bashagha’s Media Office (Libya)
الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي
3/3
© Photo / Bashagha’s Media Office (Libya)
الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي
وتابع: "أما فيما يتعلق بتواصل باشاغا مع الأطراف الامريكية فهم يبحثون عن مصالحهم، ولكن يجب أن نبحث نحن عن مصلحتنا، لقاءات كثيرة وأحاديث أكثر ولكن يبدو أننا لم نفهم ماذا تريد أمريكا".
ولفت إلى أن "الخلاف بين باشاغا والدبيبة سيستمر بسبب عدم تدخل الولايات المتحدة والأمم المتحدة في هذا الجانب، لأنها لو تدخلت لكان باشاغا الآن في طرابلس"، مضيفا: "دخلت حكومة الوفاق إلى طرابلس بالقوة عندما اعترفت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بشرعيتها".
وتابع: "أما يحدث الآن، فهم يريدون المشهد بهذا الشكل حتى الانتخابات كما يريدون، وأن الحل الليبي الليبي غير مرغوب فيه لأننا عندما شهدنا لقاء باشاغا مع المشير خليفة حفتر وبقية المرشحين للرئاسة لم يرض هذا اللقاء أمريكا والرأي العام الدولي".
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته، في مارس/ آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
© Sputnik من هو فتحي باشاغا الذي عينه مجلس النواب الليبي رئيسا للحكومة
من هو فتحي باشاغا الذي عينه مجلس النواب الليبي رئيسا للحكومة
© Sputnik