https://arabic.sputniknews.com/20220604/باشاغا-يجب-التحاور-مع-الجميع-لتحقيق-السلم-1063093325.html

باشاغا: يجب التحاور مع الجميع لتحقيق السلم

باشاغا: يجب التحاور مع الجميع لتحقيق السلم

قال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي فتحي باشاغا، إنه يجب التحاور مع الجميع لتحقيق السلام ونبذ العنف، مشيرا إلى أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية... 04.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-04T18:52+0000

2022-06-04T18:52+0000

2022-06-04T18:52+0000

العالم العربي

أخبار ليبيا اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/11/1062369827_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_7a4f53a17fabc77acc50d14ad3760c7c.jpg

جاء ذلك خلال استقباله لنخب وقيادات من أهالي مدينة مصراتة، اليوم السبت، بمجمع واقادوقو بمدينة سرت، بحسب بيان حصلت عليه "سبوتنيك".وقال باشاغا إن مدينة مصراتة تلعب دورا مهما في تحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا، مشيرا إلى الانتخابات ستخرج ليبيا مما وصفه بـ "حالة الجمود التي استمرت فترة طويلة".وقال المحلل السياسي إدريس عبد السلام، في تصريح لـ "سبوتنيك": "يبدو من خلال خطاب باشاغا، أن الحل واستكمال اللقاء (الليبي - الليبي)، الذي أنتج هذه الحكومة هو خطاب في الاتجاه الصحيح وخطاب نتمنى أن يتم الاستفادة منه وتوظيفه، إذا أردنا مصالحة وحل (ليبي - ليبي)، لكي نقنع الأطراف التي تتدخل في ليبيا بذلك".وتابع: "أما فيما يتعلق بتواصل باشاغا مع الأطراف الامريكية فهم يبحثون عن مصالحهم، ولكن يجب أن نبحث نحن عن مصلحتنا، لقاءات كثيرة وأحاديث أكثر ولكن يبدو أننا لم نفهم ماذا تريد أمريكا".ولفت إلى أن "الخلاف بين باشاغا والدبيبة سيستمر بسبب عدم تدخل الولايات المتحدة والأمم المتحدة في هذا الجانب، لأنها لو تدخلت لكان باشاغا الآن في طرابلس"، مضيفا: "دخلت حكومة الوفاق إلى طرابلس بالقوة عندما اعترفت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بشرعيتها".وتابع: "أما يحدث الآن، فهم يريدون المشهد بهذا الشكل حتى الانتخابات كما يريدون، وأن الحل الليبي الليبي غير مرغوب فيه لأننا عندما شهدنا لقاء باشاغا مع المشير خليفة حفتر وبقية المرشحين للرئاسة لم يرض هذا اللقاء أمريكا والرأي العام الدولي".وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته، في مارس/ آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.

https://arabic.sputniknews.com/20220531/باشاغا-يكشف-سبب-اختيار-مدينة-سرت-مقرا-لحكومته-1062926054.html

https://arabic.sputniknews.com/20220531/عقيلة-صالح-حكومة-الدبيبة-لا-يمكنها-الإشراف-على-الانتخابات-في-ليبيا-وحكومة-باشاغا-ستعمل-من-سرت-1062923180.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم