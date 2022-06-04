https://arabic.sputniknews.com/20220604/غوتيريش-يدين-الهجوم-الذي-أسفر-عن-مقتل-جنديين-مصريين-من-قوات-حفظ-السلام-بمالي-1063070956.html
غوتيريش يدين الهجوم الذي أسفر عن مقتل جنديين مصريين من قوات حفظ السلام بمالي
غوتيريش يدين الهجوم الذي أسفر عن مقتل جنديين مصريين من قوات حفظ السلام بمالي
أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الهجوم الذي استهدف قوات حفظ السلام في مالي وأسفر عن مقتل جنديين مصريين. 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T11:10+0000
2022-06-04T11:10+0000
2022-06-04T11:10+0000
منظمة الأمم المتحدة
مصر
الجيش المصري
أنطونيو غوتيريش
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وحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة، قال المتحدث الرسمي للأمين العام، ستيفان دوجاريك، إن "غوتيريش يدين هذا الهجوم الجديد على قوات حفظ السلام الذين يؤدون عملهم في مالي في ظروف صعبة للغاية".وكان الجيش المصري، قد أعلن في بيان أمس الجمعة، عن انفجار عبوة ناسفة في قوات حفظ السلام في مالي أثناء تنفيذ إحدى المهام.وأوضح البيان، أن الحادث "أسفر عن استشهاد (2) ضابط صف وإصابة جندي من قوات حفظ السلام المصرية".ويوم الأربعاء الماضي، ُقتل جندي أردني من ذوي الخوذ الزرقاء في هجوم على موكبه في كيدال شمال مالي.ويبلغ قوام بعثة مينوسما الأممية التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار في مالي 1300 شخص، وتقود واحدة من أكبر عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وهي أيضا واحدة من أخطر عملياتها.وتقول البعثة إن 174 جنديا من عناصرها قتلوا في أعمال عدائية.وتعتبر منطقة وسط مالي بؤرة للعنف والنشاط الإرهابي الذي امتد من الشمال إلى وسط البلاد، ثم إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين، حيث لقي آلاف المدنيين والمقاتلين مصرعهم وشرد مئات الآلاف.أعرب تقريران نُشرا هذا الأسبوع - أحدهما من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والآخر من قسم حقوق الإنسان في مينوسما - عن القلق بشأن تصاعد العنف في وسط مالي.وتعتبر العبوات المتفجرة المرتجلة هي السلاح المفضل للمتطرفين ضد بعثة الأمم المتحدة والقوات المالية، كما أنها تقتل العديد من المدنيين.
https://arabic.sputniknews.com/20220603/مقتل-جنديين-مصريين-من-قوات-حفظ-السلام-في-مالي-1063051551.html
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منظمة الأمم المتحدة, مصر, الجيش المصري, أنطونيو غوتيريش
غوتيريش يدين الهجوم الذي أسفر عن مقتل جنديين مصريين من قوات حفظ السلام بمالي
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أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الهجوم الذي استهدف قوات حفظ السلام في مالي وأسفر عن مقتل جنديين مصريين.
وحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة
، قال المتحدث الرسمي للأمين العام، ستيفان دوجاريك، إن "غوتيريش يدين هذا الهجوم الجديد على قوات حفظ السلام الذين يؤدون عملهم في مالي في ظروف صعبة للغاية".
وكان الجيش المصري، قد أعلن في بيان أمس الجمعة، عن انفجار عبوة ناسفة في قوات حفظ السلام في مالي أثناء تنفيذ إحدى المهام.
وأوضح البيان، أن الحادث "أسفر عن استشهاد (2) ضابط صف وإصابة جندي من قوات حفظ السلام المصرية".
ويوم الأربعاء الماضي، ُقتل جندي أردني
من ذوي الخوذ الزرقاء في هجوم على موكبه في كيدال شمال مالي.
ويبلغ قوام بعثة مينوسما الأممية التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار في مالي 1300 شخص، وتقود واحدة من أكبر عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وهي أيضا واحدة من أخطر عملياتها.
وتقول البعثة إن 174 جنديا من عناصرها قتلوا في أعمال عدائية.
وتعتبر منطقة وسط مالي بؤرة للعنف والنشاط الإرهابي الذي امتد من الشمال إلى وسط البلاد، ثم إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين، حيث لقي آلاف المدنيين والمقاتلين مصرعهم وشرد مئات الآلاف.
أعرب تقريران نُشرا هذا الأسبوع - أحدهما من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والآخر من قسم حقوق الإنسان في مينوسما - عن القلق بشأن تصاعد العنف في وسط مالي
.
وتعتبر العبوات المتفجرة المرتجلة هي السلاح المفضل للمتطرفين ضد بعثة الأمم المتحدة والقوات المالية، كما أنها تقتل العديد من المدنيين.