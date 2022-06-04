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كريم بنزيمة يتنازل عن استئناف حكم ضده في قضية "الشريط الجنسي"
كريم بنزيمة يتنازل عن استئناف حكم ضده في قضية "الشريط الجنسي"
أعلن محامي نجم كرة القدم كريم بنزيمة، اليوم السبت، تنازل موكله عن استئناف حكم صدر بحقه فيما يسمى بقضية "الشريط الجنسي". 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T12:48+0000
2022-06-04T12:48+0000
رياضة
مجتمع
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وأوضحت شبكة "فرانس 24" القضاء الفرنسي كان قد أصدر حكما ضد بنزيمة في محاكمة زميله السابق في المنتخب الفرنسي ماتيو فالبوينا.جاء تنازل بنزيمة عن الاستئناف بعد معركة قضائية دامت أكثر من ست سنوات، حيث حكمت محكمة فرساي في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 على بنزيمة بالسجن سنة واحدة مع وقف التنفيذ وغرامة بقيمة 75 ألف يورو.وأدين بنزيمة بالتواطؤ في محاولة ابتزاز فالبوينا بشريط جنسي، فيما نفى بنزيمة هذه المزاعم مرارا قائلا إنه حاول مساعدة فالبوينا على الخروج من الموقف وليس الإيقاع به.وواجه بنزيمة اتهاما بتشجيع فالبوينا على دفع مبلغ من المال للمبتزين، الذين هددوه بالكشف عن فيديو حميمي له، لكن بنزيمة اعترف بتدخله لنصيحة فالبوينا بناء على طلب من أحد المبتزين.وذكر فالبوينا في شهادته أمام هيئة المحكمة أنه كان خائفا على مسيرته الرياضية، وعلى منتخب بلاده، حيث كان يدرك أنه حال نشر الفيديو، فسيكون الأمر معقدا بالنسبة له في المنتخب وهو ما حدث بالفعل في وقت لاحق.يشار إلى أنه تم اسبعاد كل من بنزيمة وفالبوينا من المنتخب الفرنسي منذ أواخر العام 2015 قبل عودة بنزيمة في كأس أوروبا 2021 حيث خرج أبطال العالم من الدور الـ16 أمام سويسرا، قبل أن يحققوا في العاشر من الشهر الحالي لقب دوري الأمم الأوروبية على حساب إسبانيا.
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رياضة, مجتمع

كريم بنزيمة يتنازل عن استئناف حكم ضده في قضية "الشريط الجنسي"

12:48 GMT 04.06.2022
© AFP 2022 / FRANCK FIFEكريم بنزيمة
كريم بنزيمة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2022
© AFP 2022 / FRANCK FIFE
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أعلن محامي نجم كرة القدم كريم بنزيمة، اليوم السبت، تنازل موكله عن استئناف حكم صدر بحقه فيما يسمى بقضية "الشريط الجنسي".
وأوضحت شبكة "فرانس 24" القضاء الفرنسي كان قد أصدر حكما ضد بنزيمة في محاكمة زميله السابق في المنتخب الفرنسي ماتيو فالبوينا.
جاء تنازل بنزيمة عن الاستئناف بعد معركة قضائية دامت أكثر من ست سنوات، حيث حكمت محكمة فرساي في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 على بنزيمة بالسجن سنة واحدة مع وقف التنفيذ وغرامة بقيمة 75 ألف يورو.
وأدين بنزيمة بالتواطؤ في محاولة ابتزاز فالبوينا بشريط جنسي، فيما نفى بنزيمة هذه المزاعم مرارا قائلا إنه حاول مساعدة فالبوينا على الخروج من الموقف وليس الإيقاع به.
وواجه بنزيمة اتهاما بتشجيع فالبوينا على دفع مبلغ من المال للمبتزين، الذين هددوه بالكشف عن فيديو حميمي له، لكن بنزيمة اعترف بتدخله لنصيحة فالبوينا بناء على طلب من أحد المبتزين.
وذكر فالبوينا في شهادته أمام هيئة المحكمة أنه كان خائفا على مسيرته الرياضية، وعلى منتخب بلاده، حيث كان يدرك أنه حال نشر الفيديو، فسيكون الأمر معقدا بالنسبة له في المنتخب وهو ما حدث بالفعل في وقت لاحق.
يشار إلى أنه تم اسبعاد كل من بنزيمة وفالبوينا من المنتخب الفرنسي منذ أواخر العام 2015 قبل عودة بنزيمة في كأس أوروبا 2021 حيث خرج أبطال العالم من الدور الـ16 أمام سويسرا، قبل أن يحققوا في العاشر من الشهر الحالي لقب دوري الأمم الأوروبية على حساب إسبانيا.
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