https://arabic.sputniknews.com/20220405/بنزيمة-يتحدث-عن-انضمام-مبابي-إلى-ريال-مديد-سيجعلنا-نسجل-ضعف-عدد-الأهداف-1060863937.html

بنزيمة يتحدث عن انضمام مبابي إلى ريال مديد: سيجعلنا نسجل ضعف عدد الأهداف

بنزيمة يتحدث عن انضمام مبابي إلى ريال مديد: سيجعلنا نسجل ضعف عدد الأهداف

كشف الفرنسي كريم بنزيمة، لاعب ريال مدريد، عن رغبته في اللعب بجوار كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، مشددا على أنه "في حالة انضمامه إلى ريال مدريد سيتمكن... 05.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-05T13:20+0000

2022-04-05T13:20+0000

2022-04-05T13:20+0000

أخبار نادي ريال مدريد

الدوري الإسباني

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وقال بنزيمة، في حوار مع صحيفة ليكيب الفرنسية: "أنا متفاهم مع مبابي لأننا نعرف ما سيفعله كل واحد من الآخر، على سبيل المثال كلانا نحب أن نتجه إلى الجهة اليسرى لكننا لن نكون هناك نهائيا في نفس التوقيت، سيذهب الآخر إلى الداخل أو يسقط إلى العمق".وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان هذا الموسم، ولم يوافق على البقاء في "حديقة الأمراء" حتى الآن، وقالت تقارير إنه سينتقل مجانا إلى ريال مدريد.وكان المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، ليوناردو، كشف مؤخرا، حقيقة الأنباء الأخيرة المتداولة، حول عرض راتب فلكي على كيليان مبابي، لإقناعه بتجديد عقده.وقال ليوناردو، في تصريحات مع صحيفة ليكيب الفرنسية: "آخر شيء سنضعه في عقد مبابي سيكون الراتب"، مضيفا: "نريد أن نضع مبابي في أفضل الظروف، ليصبح أفضل لاعب ممكن".وبسؤاله عن فرص باريس في تجديد عقد مبابي، أجاب: "لا يمكنني أن أتحدث بدقة، لكن لدينا فرص للتجديد، وطالما لم يوقع مع أي نادٍ آخر، سوف نفعل كل شيء ممكن من أجل الحفاظ عليه وتجديد عقده".وقالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، إن "نادي باريس سان جرمان قدم عرضا ضخما لنجمه كيليان مبابي، من شأنه أن يجعل اللاعب الفرنسي الدولي الأعلى أجرا في تاريخ كرة القدم".وأوضحت الصحيفة البريطانية أن إدارة سان جيرمان عرضت على مبابي البقاء مع النادي الفرنسي وتجديد عقده مقابل زيادة كبيرة في راتبه تقارب 600 ألف يورو ليتقاضى أجرا أسبوعيا يصل إلى 1.2 مليون يورو.

https://arabic.sputniknews.com/20220312/صحيفة-مبابي-يوقع-عقدا-مع-ريال-مدريد-الجمعة-المقبلة-ويحصل-على-مكافأة-خيالية-1059801471.html

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أخبار نادي ريال مدريد, الدوري الإسباني