https://arabic.sputniknews.com/20220604/ماكرون-يكشف-دوره-في-بقاء-كيليان-مبابي-في-باريس-سان-جيرمان-حتى-2025-1063084298.html
ماكرون يكشف دوره في بقاء كيليان مبابي في باريس سان جيرمان حتى 2025
ماكرون يكشف دوره في بقاء كيليان مبابي في باريس سان جيرمان حتى 2025
كشف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، عن دوره في تجديد كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي حتى 2025. 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T15:14+0000
2022-06-04T15:14+0000
2022-06-04T15:14+0000
أخبار فرنسا
نادي باريس سان جيرمان
إيمانويل ماكرون
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/15/1062508649_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_903d1476c0902f66cc79bcfe90dfcba4.jpg
وقال ماكرون، في تصريحات نشرتها صحيفة ليكيب الفرنسية، "أؤكد لكم أني لا أتدخل في أي صفقة"، مضيفا: "لقد أجريت حديثا مع كيليان مبابي، لمجرد أن أنصحه بالبقاء في فرنسا".واختتم ماكرون: "عندما يتم التواصل معه بطريقة ودية وغير رسمية، فإن دور الرئيس هو الدفاع عن الوطن".وأعلن نادي باريس سان جرمان الفرنسي الشهر الماضي تجديد عقد مهاجم الفريق كيليان مبابي.وقال النادي في بيان على موقعه الرسمي: "يسر نادي باريس سان جيرمان الإعلان عن توقيع كيليان مبابي عقده مع النادي لمدة ثلاث سنوات"، موضحا أن اللاعب وقع على صفقة جديدة مع باريس سان جيرمان تستمر حتى 30 يونيو/ حزيران 2025.من جنانبه، كشف مبابي، كواليس اتخاذه قرار التجديد مع النادي، ورفض عرض ريال مدريد الذي حاول ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.وقال مبابي، في مؤتمر صحفي، "لم أكن أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لمغادرة فرنسا، البلد الذي نشأت فيه، أنا فرنسي ولهذا كنت أرغب في البقاء هنا، أنا سعيد بقراري".
https://arabic.sputniknews.com/20220529/رئيس-ريال-مدريد-مبابي-أصبح-في-طي-النسيان-ولهذا-السبب-يتفوق-لاعبونا-على-الآخرين-1062833379.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/15/1062508649_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_52fd89143144e40850ecbe963ef2ce3e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فرنسا , نادي باريس سان جيرمان, إيمانويل ماكرون
ماكرون يكشف دوره في بقاء كيليان مبابي في باريس سان جيرمان حتى 2025
تابعنا عبر
كشف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، عن دوره في تجديد كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي حتى 2025.
وقال ماكرون، في تصريحات نشرتها صحيفة ليكيب الفرنسية
، "أؤكد لكم أني لا أتدخل في أي صفقة"، مضيفا: "لقد أجريت حديثا مع كيليان مبابي، لمجرد أن أنصحه بالبقاء في فرنسا".
واختتم ماكرون: "عندما يتم التواصل معه بطريقة ودية وغير رسمية، فإن دور الرئيس هو الدفاع عن الوطن".
وأعلن نادي باريس سان جرمان الفرنسي الشهر الماضي تجديد عقد مهاجم الفريق كيليان مبابي
.
وقال النادي في بيان على موقعه الرسمي
: "يسر نادي باريس سان جيرمان الإعلان عن توقيع كيليان مبابي عقده مع النادي لمدة ثلاث سنوات"، موضحا أن اللاعب وقع على صفقة جديدة مع باريس سان جيرمان تستمر حتى 30 يونيو/ حزيران 2025.
من جنانبه، كشف مبابي، كواليس اتخاذه قرار التجديد مع النادي، ورفض عرض ريال مدريد الذي حاول ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقال مبابي، في مؤتمر صحفي
، "لم أكن أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لمغادرة فرنسا، البلد الذي نشأت فيه، أنا فرنسي ولهذا كنت أرغب في البقاء هنا، أنا سعيد بقراري".