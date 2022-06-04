مقتل شخص وإصابة 5 آخرين في إطلاق نار على حفلة بمقاطعة تشيسترفيلد الأمريكية
© AP Photo / Ryan Kangحادث إطلاق النار في أمريكا
© AP Photo / Ryan Kang
قتل شخص واحد، وأصيب خمسة آخرون على الأقل في حادث إطلاق نار على حفلة في طريق ويبريدج بمقاطعة تشيسترفيلد الأمريكية.
وحسب "إن بي سي"، قالت إدارة شرطة مقاطعة تشيسترفيلد إن شخصًا مات وأصيب عدة آخرون بعد إطلاق النار في حفلة ليل الجمعة.
On scene right now at Stepney Rd in Chester. Large police presence in the area. Gathering info. pic.twitter.com/lCLH6Ci22E— John Hood NBC12 (@JohnHoodTV) June 4, 2022
وقالت الشرطة للقناة الأمريكية إنه تم استدعاؤها إلى مكان حفل كبير في منطقة شارع ستيبني، وبينما كان الضباط يستجيبون، تلقوا مكالمات متعددة بإطلاق النار.
كان العديد من ضباط الشرطة الذين هرعوا إلى مكان الحادث في شارع ستيبني في وقت متأخر من يوم الجمعة، 3 يونيو/حزيران 2022.
وعندما وصل الضباط إلى مكان الحادث، عثرت الشرطة على رجل بالغ مصاب بطلق ناري، لافتة إلى أنها حاولت تقديم المساعدة الطارئة له، لكنه توفي في مكان الحادث.
🚨#CHESTERFIELD: One person is dead and multiple people are hurt after a shooting Friday night on Weybridge Road. Six people were shot. Police is blocking the entrance to the road.— Desiree Montilla NBC12 (@desmontilla) June 4, 2022
I’ll be live with the latest on the investigation this morning on @NBC12 starting at 6 a.m. pic.twitter.com/Uz1RnUmozB
وقالت الشرطة إن خمسة أشخاص آخرين على الأقل أصيبوا بطلقات نارية، كما أصيب أحد هؤلاء بكسر في ذراعه.
اكتشف الضباط أيضًا أن خمسة آخرين من ضحايا إطلاق النار قد تم نقلهم إما إلى مستشفيات المنطقة أو مواقع أخرى، ويعانون من جروح غير خطيرة لتتم معالجتهم.
وفي وقت مبكر من صباح يوم السبت، شوهد ضباط تشيسترفيلد على طول طريق ويبريدج وهم يجمعون الأدلة، فيما لم يتم نشر أي تفاصيل بخصوص الحادث.