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https://arabic.sputniknews.com/20220604/مقتل-شخص-وإصابة-5-آخرين-في-إطلاق-نار-على-حفلة-بمقاطعة-تشيسترفيلد-الأمريكية-1063075911.html
مقتل شخص وإصابة 5 آخرين في إطلاق نار على حفلة بمقاطعة تشيسترفيلد الأمريكية
مقتل شخص وإصابة 5 آخرين في إطلاق نار على حفلة بمقاطعة تشيسترفيلد الأمريكية
قتل شخص واحد، وأصيب خمسة آخرون على الأقل في حادث إطلاق نار على حفلة في طريق ويبريدج بمقاطعة تشيسترفيلد الأمريكية. 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T12:47+0000
2022-06-04T12:47+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وحسب "إن بي سي"، قالت إدارة شرطة مقاطعة تشيسترفيلد إن شخصًا مات وأصيب عدة آخرون بعد إطلاق النار في حفلة ليل الجمعة.وقالت الشرطة للقناة الأمريكية إنه تم استدعاؤها إلى مكان حفل كبير في منطقة شارع ستيبني، وبينما كان الضباط يستجيبون، تلقوا مكالمات متعددة بإطلاق النار.وعندما وصل الضباط إلى مكان الحادث، عثرت الشرطة على رجل بالغ مصاب بطلق ناري، لافتة إلى أنها حاولت تقديم المساعدة الطارئة له، لكنه توفي في مكان الحادث.وقالت الشرطة إن خمسة أشخاص آخرين على الأقل أصيبوا بطلقات نارية، كما أصيب أحد هؤلاء بكسر في ذراعه.وفي وقت مبكر من صباح يوم السبت، شوهد ضباط تشيسترفيلد على طول طريق ويبريدج وهم يجمعون الأدلة، فيما لم يتم نشر أي تفاصيل بخصوص الحادث.
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الولايات المتحدة الأمريكية

مقتل شخص وإصابة 5 آخرين في إطلاق نار على حفلة بمقاطعة تشيسترفيلد الأمريكية

12:47 GMT 04.06.2022
© AP Photo / Ryan Kangحادث إطلاق النار في أمريكا
حادث إطلاق النار في أمريكا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2022
© AP Photo / Ryan Kang
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قتل شخص واحد، وأصيب خمسة آخرون على الأقل في حادث إطلاق نار على حفلة في طريق ويبريدج بمقاطعة تشيسترفيلد الأمريكية.
وحسب "إن بي سي"، قالت إدارة شرطة مقاطعة تشيسترفيلد إن شخصًا مات وأصيب عدة آخرون بعد إطلاق النار في حفلة ليل الجمعة.
وقالت الشرطة للقناة الأمريكية إنه تم استدعاؤها إلى مكان حفل كبير في منطقة شارع ستيبني، وبينما كان الضباط يستجيبون، تلقوا مكالمات متعددة بإطلاق النار.

كان العديد من ضباط الشرطة الذين هرعوا إلى مكان الحادث في شارع ستيبني في وقت متأخر من يوم الجمعة، 3 يونيو/حزيران 2022.

وعندما وصل الضباط إلى مكان الحادث، عثرت الشرطة على رجل بالغ مصاب بطلق ناري، لافتة إلى أنها حاولت تقديم المساعدة الطارئة له، لكنه توفي في مكان الحادث.
وقالت الشرطة إن خمسة أشخاص آخرين على الأقل أصيبوا بطلقات نارية، كما أصيب أحد هؤلاء بكسر في ذراعه.

اكتشف الضباط أيضًا أن خمسة آخرين من ضحايا إطلاق النار قد تم نقلهم إما إلى مستشفيات المنطقة أو مواقع أخرى، ويعانون من جروح غير خطيرة لتتم معالجتهم.

وفي وقت مبكر من صباح يوم السبت، شوهد ضباط تشيسترفيلد على طول طريق ويبريدج وهم يجمعون الأدلة، فيما لم يتم نشر أي تفاصيل بخصوص الحادث.
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