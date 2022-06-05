https://arabic.sputniknews.com/20220605/أنصار-الله-تعتزم-طرح-مبادرة-من-جانب-واحد-لفتح-الطرق-في-تعز-1063138261.html
"أنصار الله" تعتزم طرح "مبادرة من جانب واحد" لفتح الطرق في تعز
"أنصار الله" تعتزم طرح "مبادرة من جانب واحد" لفتح الطرق في تعز
قالت جماعة أنصار الله "الحوثيين" اليمنية، اليوم الأحد، إنها ستعلن مبادرة من طرف واحد لفتح الطرقات في محافظة تعز ومحافظات أخرى ضمن تنفيذ اتفاق هدنة الأمم... 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T17:33+0000
2022-06-05T17:33+0000
2022-06-05T17:33+0000
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أنصار الله
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القاهرة- سبوتنيك. ونقل تلفزيون "المسيرة" عن الناطق باسم جماعة أنصار الله، عن رئيس المجلس السياسي الأعلى المشكل من الجماعة في صنعاء، مهدي المشاط: "حريصون على فتح الطرق لتخفيف معاناة المواطنين في تعز وبقية المحافظات، والتي تسبب بها العدوان ومرتزقته (يقصد التحالف العربي والحكومة اليمنية المعترف بها) وتعنتهم ورفضهم لأي حلول".وأضاف المشاط: "سنكون مع كل ما يخفف المعاناة عن أبناء تعز وبقية المحافظات، وإذا استمر تعنت العدوان ومرتزقته فإننا سنعلن عن مبادرة من جانب واحد".وتابع المشاط: "أبناء تعز يدركون اليوم بأن العدوان ومرتزقته يحرصون على استمرار معاناتهم التي افتعلوها، كونها باتت تمثل لهم مصدراً للدخل غير المشروع".ويوم الجمعة الماضي، أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن أملهم في أن تترجم الهدنة المعززة إلى وقف دائم لإطلاق النار وتسوية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة، معبرين عن قلقهم من الأثر الإنساني الخطير لاستمرار إغلاق الطرق حول تعز، داعين جماعة "أنصار الله" إلى "التصرف بمرونة في المفاوضات وفتح الطرق الرئيسية على الفور".وترتبط مدينة تعز بأربع طرق رئيسية (المنفذ الشرقي والشمالي والشمال الشرقي والغربي) مؤدية إلى محافظات إب وذمار والحديدة ولحج، إلا أنها مغلقة حالياً من قوات جماعة "أنصار الله"، ما دفع المدنيين إلى استخدام طرق بديلة وعرة تطيل مدة الوصول إلى المدينة لساعات بدلاً عن دقائق.
https://arabic.sputniknews.com/20220605/البرلمان-العربي-نرحب-بتمديد-الهدنة-في-اليمن-ونطالب-المجتمع-الدولي-بدعم-وقف-إطلاق-النار-1063110388.html
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أخبار اليمن الأن, أنصار الله
"أنصار الله" تعتزم طرح "مبادرة من جانب واحد" لفتح الطرق في تعز
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قالت جماعة أنصار الله "الحوثيين" اليمنية، اليوم الأحد، إنها ستعلن مبادرة من طرف واحد لفتح الطرقات في محافظة تعز ومحافظات أخرى ضمن تنفيذ اتفاق هدنة الأمم المتحدة السارية في اليمن بعد تمديدها لشهرين حيث تنتهي مطلع آب/أغسطس القادم.
القاهرة- سبوتنيك. ونقل تلفزيون "المسيرة" عن الناطق باسم جماعة أنصار الله، عن رئيس المجلس السياسي الأعلى المشكل من الجماعة في صنعاء، مهدي المشاط: "حريصون على فتح الطرق لتخفيف معاناة المواطنين في تعز وبقية المحافظات، والتي تسبب بها العدوان ومرتزقته (يقصد التحالف العربي والحكومة اليمنية المعترف بها) وتعنتهم ورفضهم لأي حلول".
وأضاف المشاط: "سنكون مع كل ما يخفف المعاناة عن أبناء تعز وبقية المحافظات، وإذا استمر تعنت العدوان ومرتزقته فإننا سنعلن عن مبادرة من جانب واحد".
وتابع المشاط: "أبناء تعز يدركون اليوم بأن العدوان ومرتزقته يحرصون على استمرار معاناتهم التي افتعلوها، كونها باتت تمثل لهم مصدراً للدخل غير المشروع".
ويوم الجمعة الماضي، أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن أملهم في أن تترجم الهدنة المعززة إلى وقف دائم لإطلاق النار وتسوية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة، معبرين عن قلقهم من الأثر الإنساني الخطير لاستمرار إغلاق الطرق حول تعز، داعين جماعة "أنصار الله
" إلى "التصرف بمرونة في المفاوضات وفتح الطرق الرئيسية على الفور".
وترتبط مدينة تعز بأربع طرق رئيسية (المنفذ الشرقي والشمالي والشمال الشرقي والغربي) مؤدية إلى محافظات إب وذمار والحديدة ولحج، إلا أنها مغلقة حالياً من قوات جماعة "أنصار الله"، ما دفع المدنيين إلى استخدام طرق بديلة وعرة تطيل مدة الوصول إلى المدينة لساعات بدلاً عن دقائق.