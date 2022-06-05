https://arabic.sputniknews.com/20220605/البرلمان-العربي-نرحب-بتمديد-الهدنة-في-اليمن-ونطالب-المجتمع-الدولي-بدعم-وقف-إطلاق-النار-1063110388.html
البرلمان العربي: نرحب بتمديد الهدنة في اليمن ونطالب المجتمع الدولي بدعم وقف إطلاق النار
البرلمان العربي: نرحب بتمديد الهدنة في اليمن ونطالب المجتمع الدولي بدعم وقف إطلاق النار
أصدر البرلمان العربي بيانا رحب فيه بقرار تمديد وقف إطلاق النار في اليمن لمدة شهرين إضافيين. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T09:52+0000
2022-06-05T09:52+0000
2022-06-05T09:52+0000
البرلمان العربي
أخبار اليمن الأن
الحرب على اليمن
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ووفقا للبيان الذي نشره البرلمان العربي عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكد ترحيبه بقرار تمديد الهدنة في اليمن، وفقاً لبنود الاتفاق الأساسي، التي أعلنها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ.وطالب بيان البرلمان العربي المجتمع الدولي بضرورة دعم تثبيت وقف إطلاق النار في اليمن، ومحاولة دفع الأطراف نحو الحل الشامل.وتمنى البيان أن "تؤدي هذه الهدنة إلى سلام دائم في اليمن"، مناشدا جميع الأطراف ضرورة "اتخاذ إجراءات سريعة تفضي إلى عملية سلام شاملة، والتوصل إلى تسوية دائمة".وأكد البرلمان العربي حرصه "على دعم كافة الجهود التي تسهم في الدفع إلى الوصول لحل سياسي مستدام للأزمة اليمنية، ورفع المعاناة عن الشعب اليمني"، حسب نص البيان.ودعا إلى ضروة الالتزام بالمبادرة السعودية التي تم الإعلان عنها في شهر مارس/آذار 2021 لإنهاء الأزمة في اليمن والوصول إلى حل سياسي شامل، مشيرا إلى "الدور المحوري الذي تقوم به المملكة العربية السعودية، في تحقيق الاستقرار والأمن لليمن، ورفع المعاناة عن اليمنيين".
https://arabic.sputniknews.com/20190409/البرلمان-العربي-يشيد-1040350481.html
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سبوتنيك عربي
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البرلمان العربي, أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن
البرلمان العربي: نرحب بتمديد الهدنة في اليمن ونطالب المجتمع الدولي بدعم وقف إطلاق النار
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أصدر البرلمان العربي بيانا رحب فيه بقرار تمديد وقف إطلاق النار في اليمن لمدة شهرين إضافيين.
ووفقا للبيان الذي نشره البرلمان العربي عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكد ترحيبه بقرار تمديد الهدنة في اليمن، وفقاً لبنود الاتفاق الأساسي
، التي أعلنها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ.
وطالب بيان البرلمان العربي المجتمع الدولي بضرورة دعم تثبيت وقف إطلاق النار في اليمن، ومحاولة دفع الأطراف نحو الحل الشامل.
وتمنى البيان أن "تؤدي هذه الهدنة إلى سلام دائم في اليمن
"، مناشدا جميع الأطراف ضرورة "اتخاذ إجراءات سريعة تفضي إلى عملية سلام شاملة، والتوصل إلى تسوية دائمة".
وأكد البرلمان العربي حرصه "على دعم كافة الجهود التي تسهم في الدفع إلى الوصول لحل سياسي مستدام للأزمة اليمنية، ورفع المعاناة عن الشعب اليمني"، حسب نص البيان.
ودعا إلى ضروة الالتزام بالمبادرة السعودية التي تم الإعلان عنها
في شهر مارس/آذار 2021 لإنهاء الأزمة في اليمن والوصول إلى حل سياسي شامل، مشيرا إلى "الدور المحوري الذي تقوم به المملكة العربية السعودية، في تحقيق الاستقرار والأمن لليمن، ورفع المعاناة عن اليمنيين".