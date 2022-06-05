https://arabic.sputniknews.com/20220605/إعلام-دول-أوروبية-تغلق-المجال-الجوي-أمام-طائرة-لافروف-المتوجهة-إلى-صربيا-1063131196.html
إعلام: دول أوروبية تغلق المجال الجوي أمام طائرة لافروف المتوجهة إلى صربيا
إعلام: دول أوروبية تغلق المجال الجوي أمام طائرة لافروف المتوجهة إلى صربيا
قالت رئيسة الوزراء الصربية ، آنا برنابيتش، إن "الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش مضطر للتعامل شخصيًا مع الأمور اللوجيستية لزيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف،... 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T15:05+0000
2022-06-05T15:05+0000
2022-06-05T15:13+0000
سيرغي لافروف
صربيا
روسيا
بلغاريا
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وأوضحت برنابيتش في مقابلة مع تلفزيون "بينك": "الوضع فيما يتعلق بزيارة سيرغي لافروف صعب للغاية، ولا يصدق أن الوضع في أوروبا والعالم هو الذي يضطر رئيس دولة واحدة للتعامل مع أمور مثل لوجستيات وصول وزير خارجية دولة أخرى، والتي تحدد ما إذا كان سيصل أم لا".وأشارت برنابيتش إلى أن "موقف بلغراد الرسميي يزيد تعقيدًا مع زيارة المستشار الألماني أولاف شولتس المتوقعة أيضًا، والتي كان من المقرر إجراؤها سابقًا في 10 يونيو/حزيران".وأردفت: "عندما تحدث بزيارة على مستوى عالٍ مثل زيارة وزير الخارجية الروسية، فقد تعتقد أن الناس، مهتمون بسماع موقفه مهما اختلفوا معه واعتبروه خاطئا ولا يتفق مع القانون الدولي، خاصة في أوقات الأزمات، كما هو الحال الآن، عندما يكون العالم على وشك الحرب العالمية الثالثة".ووذكرت صحيفة "فيتشيرني نوفوستي" أن كل من بلغاريا ومقدونيا الشمالية والجبل الأسود رفضت توفير ممر جوي لطائرة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.وذكرت الصحيفة اليوم الأحد أن زيارة الوزير لصربيا، والمقرر إجراؤها في 6-7 يونيو/ حزيران، "كانت موضع شك كبير"، وأردفت: "لكن سلطات بلغراد الرسمية ليست مسؤولة عن ذلك".ولم تعلق إدارة رئيس الدولة الصربية ألكسندر فوتشيتش حاليا على الوضع.وأفادت الخدمة الصحفية الرئاسية الصربية أن السفير الروسي لدى بلغراد ألكسندر بوتسان خارتشينكو سيلتقي بالرئيس فوتشيتش الساعة 11:00 بتوقيت موسكو يوم غد الإثنين.كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في 3 حزيران/يونيو أن وزير الخارجية الروسية سيزور صربيا قبل زيارة تركيا، وأضافت: "إن زيارة لافروف إلى جمهورية صربيا ستجري في يونيو 6-7. ومن المقرر عقد اجتماع مع رئيس البلاد ومع وزير الخارجية ورئيس مجلس الشعب وبطريرك صربيا".
https://arabic.sputniknews.com/20220604/لافروف-حول-المحادثات-بين-روسيا-وأوكرانيا-كييف-ورقة-مساومة-لا-يسمح-لها-الغرب-بالتفاوض-1063096800.html
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سيرغي لافروف, صربيا, روسيا, بلغاريا
إعلام: دول أوروبية تغلق المجال الجوي أمام طائرة لافروف المتوجهة إلى صربيا
15:05 GMT 05.06.2022 (تم التحديث: 15:13 GMT 05.06.2022) تابعنا عبر
قالت رئيسة الوزراء الصربية ، آنا برنابيتش، إن "الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش مضطر للتعامل شخصيًا مع الأمور اللوجيستية لزيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، المقرر إجراؤها في الفترة من 6 إلى 7 يونيو/حزيران، في ظل الوضع الصعب الحالي.
وأوضحت برنابيتش في مقابلة مع تلفزيون "بينك": "الوضع فيما يتعلق بزيارة سيرغي لافروف صعب للغاية، ولا يصدق أن الوضع في أوروبا والعالم هو الذي يضطر رئيس دولة واحدة للتعامل مع أمور مثل لوجستيات وصول وزير خارجية دولة أخرى، والتي تحدد ما إذا كان سيصل أم لا".
وأشارت برنابيتش إلى أن "موقف بلغراد الرسميي يزيد تعقيدًا مع زيارة المستشار الألماني أولاف شولتس المتوقعة أيضًا، والتي كان من المقرر إجراؤها سابقًا في 10 يونيو/حزيران".
وأردفت: "عندما تحدث بزيارة على مستوى عالٍ مثل زيارة وزير الخارجية الروسية، فقد تعتقد أن الناس، مهتمون بسماع موقفه مهما اختلفوا معه واعتبروه خاطئا ولا يتفق مع القانون الدولي، خاصة في أوقات الأزمات، كما هو الحال الآن، عندما يكون العالم على وشك الحرب العالمية الثالثة".
ووذكرت صحيفة "فيتشيرني نوفوستي
" أن كل من بلغاريا ومقدونيا الشمالية والجبل الأسود رفضت توفير ممر جوي لطائرة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
وذكرت الصحيفة اليوم الأحد أن زيارة الوزير لصربيا، والمقرر إجراؤها في 6-7 يونيو/ حزيران، "كانت موضع شك كبير"، وأردفت: "لكن سلطات بلغراد الرسمية ليست مسؤولة عن ذلك".
ولم تعلق إدارة رئيس الدولة الصربية ألكسندر فوتشيتش حاليا على الوضع.
وأفادت الخدمة الصحفية الرئاسية الصربية أن السفير الروسي لدى بلغراد ألكسندر بوتسان خارتشينكو سيلتقي بالرئيس فوتشيتش الساعة 11:00 بتوقيت موسكو يوم غد الإثنين.
كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية
، ماريا زاخاروفا، في 3 حزيران/يونيو أن وزير الخارجية الروسية سيزور صربيا قبل زيارة تركيا، وأضافت: "إن زيارة لافروف إلى جمهورية صربيا ستجري في يونيو 6-7. ومن المقرر عقد اجتماع مع رئيس البلاد ومع وزير الخارجية ورئيس مجلس الشعب وبطريرك صربيا".