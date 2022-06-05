https://arabic.sputniknews.com/20220605/إعلام-يكشف-سماح-الولايات-المتحدة-لشركات-أوروبية-استيراد-النفط-من-فنزويلا-1063122905.html
إعلام يكشف سماح الولايات المتحدة لشركات أوروبية استيراد النفط من فنزويلا
إعلام يكشف سماح الولايات المتحدة لشركات أوروبية استيراد النفط من فنزويلا
سمحت وزارة الخارجية الأمريكية لشركتي "إيني" الإيطالية و"ريبسول" الإسبانية باستئناف إمدادات النفط من فنزويلا إلى أوروبا وسط قيود على النفط الروسي. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T12:31+0000
2022-06-05T12:31+0000
2022-06-05T12:31+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الاتحاد الأوروبي
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ويمكن تنفيذ العمليات مقابل الديون الفنزويلية المعلقة والخصومات من تأخيرات توزيع الأرباح، وتجدر الإشارة إلى أن عمليات التسليم بهذا الشكل قد تستأنف في وقت مبكر من الشهر المقبل، حسبما ذكرته وكالة "بلومبيرغ"، اليوم الأحد.ومع ذلك، فمن المتوقع أن يكون حجم النفط الذي ستحصل عليه "إيني" و"ريبسول" في فنزويلا صغيرًا، لذا من المتوقع أن يكون تأثير مثل هذه الإمدادات على أسعار النفط العالمية ضئيلًا.واشترطت الولايات المتحدة لإمداد النفط من فنزويلا أن الشحنات "يجب أن تذهب إلى أوروبا، ولا يمكن إعادة بيعها في مكان آخر".وأعلن الاتحاد الأوروبي، في 3 يونيو/حزيران اعتماده رسميا حزمة العقوبات السادسة ضد روسيا.وجاء في البيان: "تفترض عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة التخلص التدريجي من النفط الروسي المنقول عن طريق البحر والاستثناء المؤقت للنفط عن طريق خطوط الأنابيب".
https://arabic.sputniknews.com/20220605/توقعات-بموافقة-أمريكا-على-بيع-النفط-الإيراني-في-الأسواق-الدولية-رغم-العقوبات-1063121181.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي
إعلام يكشف سماح الولايات المتحدة لشركات أوروبية استيراد النفط من فنزويلا
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سمحت وزارة الخارجية الأمريكية لشركتي "إيني" الإيطالية و"ريبسول" الإسبانية باستئناف إمدادات النفط من فنزويلا إلى أوروبا وسط قيود على النفط الروسي.
ويمكن تنفيذ العمليات مقابل الديون الفنزويلية المعلقة والخصومات من تأخيرات توزيع الأرباح، وتجدر الإشارة إلى أن عمليات التسليم بهذا الشكل قد تستأنف في وقت مبكر من الشهر المقبل، حسبما ذكرته وكالة "بلومبيرغ
"، اليوم الأحد.
ومع ذلك، فمن المتوقع أن يكون حجم النفط الذي ستحصل عليه "إيني" و"ريبسول" في فنزويلا صغيرًا، لذا من المتوقع أن يكون تأثير مثل هذه الإمدادات على أسعار النفط العالمية ضئيلًا.
واشترطت الولايات المتحدة لإمداد النفط من فنزويلا أن الشحنات "يجب أن تذهب إلى أوروبا، ولا يمكن إعادة بيعها في مكان آخر".
وأعلن الاتحاد الأوروبي
، في 3 يونيو/حزيران اعتماده رسميا حزمة العقوبات السادسة ضد روسيا.
وجاء في البيان: "تفترض عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة التخلص التدريجي من النفط الروسي المنقول عن طريق البحر والاستثناء المؤقت للنفط عن طريق خطوط الأنابيب".