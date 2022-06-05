https://arabic.sputniknews.com/20220605/إيران-تكشفت-آخر-مستجدات-طاقمي-ناقلتي-النفط-اليونانيتين-المحتجزتين-لديها-1063132917.html
إيران تكشفت آخر مستجدات طاقمي ناقلتي النفط اليونانيتين المحتجزتين لديها
إيران تكشفت آخر مستجدات طاقمي ناقلتي النفط اليونانيتين المحتجزتين لديها
كشفت السلطات الإيرانية، اليوم الأحد، آخر مستجدات طاقمي السفينتين اليونانيتين المحتجزتين، اللتين تم الاستيلاء عليهما في بحر الخليج. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T15:43+0000
2022-06-05T15:43+0000
2022-06-05T15:43+0000
أخبار إيران
اليونان
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وقالت هيئة الموانئ والملاحة البحرية، في بيان لها، إن "قائدي السفينتين اليونانيتين أكدوا أن جميع افراد طاقم السفينتين بحالة جيدة جسديا ونفسيا، وأن تعامل القوات الإيرانية معهم كان مناسبا، ولم ترد أي تقارير أو شكاوي عن سوء معاملة معهم"، وذلك حسب وكالة فارس الإيرانية.وأوضحت الهيئة قائلة: "لتسهيل تواصل أفراد الطاقمين مع عائلاتهم، تقرر أن يقوم مندوب السفينة بتزويدهم بعدد من بطاقات الهاتف للاتصال بذويهم..كما تمكن قائد إحدى السفينتين من التواصل عبر دائرة الفيديو مع إدارة الشركة اليونانية التي تمتلك السفينة".واحتجزت إيران، ناقلتين مملوكتين لليونان ونكست علميهما، وذلك ردا على احتجاز اليونان في وقت سابق سفينة ترفع العلم الإيراني ومصادرة حمولتها بأمر من المحكمة وبالتنسيق مع الحكومة الأمريكية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية.وأكدت وزارة الخارجية اليونانية استيلاء إيران على سفينتين ترفعان العلم اليوناني في الخليج، واصفة تحرك طهران بـ"العمل الإرهابي".واستدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير السويسري في طهران بصفة سويسرا راعية للمصالح الأمريكية في إيران، لإبلاغه احتجاجها على حجز واشنطن سفينة نفط إيرانية احتُجزت من قبل اليونان قبل أيام.وأفادت الخارجية الإيرانية، بأنها استدعت السفير القائم بالأعمال اليوناني في طهران، بعد احتجاز سلطات بلاده سفينة شحن تحمل العلم الإيراني في المياه اليونانية بطلب من واشنطن، وسعي أثينا لتسليم النفط الذي على متن السفينة للولايات المتحدة الأمريكية.
https://arabic.sputniknews.com/20220531/الحرس-الثوري-الإيراني-ينشر-لأول-مرة-فيديو-استيلائه-على-ناقلتي-النفط-اليونانيتين-1062910551.html
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أخبار إيران, اليونان
إيران تكشفت آخر مستجدات طاقمي ناقلتي النفط اليونانيتين المحتجزتين لديها
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كشفت السلطات الإيرانية، اليوم الأحد، آخر مستجدات طاقمي السفينتين اليونانيتين المحتجزتين، اللتين تم الاستيلاء عليهما في بحر الخليج.
وقالت هيئة الموانئ والملاحة البحرية، في بيان لها، إن "قائدي السفينتين اليونانيتين أكدوا أن جميع افراد طاقم السفينتين بحالة جيدة جسديا ونفسيا، وأن تعامل القوات الإيرانية معهم كان مناسبا، ولم ترد أي تقارير أو شكاوي عن سوء معاملة معهم"، وذلك حسب وكالة فارس الإيرانية
.
وأوضحت الهيئة قائلة: "لتسهيل تواصل أفراد الطاقمين مع عائلاتهم، تقرر أن يقوم مندوب السفينة بتزويدهم بعدد من بطاقات الهاتف للاتصال بذويهم..كما تمكن قائد إحدى السفينتين من التواصل عبر دائرة الفيديو مع إدارة الشركة اليونانية التي تمتلك السفينة".
واحتجزت إيران، ناقلتين مملوكتين لليونان
ونكست علميهما، وذلك ردا على احتجاز اليونان في وقت سابق سفينة ترفع العلم الإيراني ومصادرة حمولتها بأمر من المحكمة وبالتنسيق مع الحكومة الأمريكية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية.
وأكدت وزارة الخارجية اليونانية استيلاء إيران على سفينتين ترفعان العلم اليوناني
في الخليج، واصفة تحرك طهران بـ"العمل الإرهابي".
واستدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير السويسري
في طهران بصفة سويسرا راعية للمصالح الأمريكية في إيران، لإبلاغه احتجاجها على حجز واشنطن سفينة نفط إيرانية احتُجزت من قبل اليونان قبل أيام.
وأفادت الخارجية الإيرانية، بأنها استدعت السفير القائم بالأعمال اليوناني في طهران، بعد احتجاز سلطات بلاده سفينة شحن تحمل العلم الإيراني في المياه اليونانية بطلب من واشنطن، وسعي أثينا لتسليم النفط الذي على متن السفينة للولايات المتحدة الأمريكية.