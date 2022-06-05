https://arabic.sputniknews.com/20220605/الجيش-الإسرائيلي-يطلق-النار-في-الهواء-لإخافة-لبنانيين-اقتربوا-من-الحدود-1063114108.html

الجيش الإسرائيلي يطلق "النار" في الهواء لإخافة لبنانيين اقتربوا من الحدود

الجيش الإسرائيلي يطلق "النار" في الهواء لإخافة لبنانيين اقتربوا من الحدود

أطلق الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، النار في الهواء بعد اقتراب مجموعة من اللبنانيين من الحدود المشتركة. 05.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-05T10:29+0000

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وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، صباح اليوم الأحد، أن قوة الجيش الإسرائيلي قد أطلقت النار في الهواء بعد اقتراب بعض اللبنانيين من السياج الأمني الفاصل بين البلدين، ومحاولتهم اجتياز الحدود، وهو ما جعلهم يتراجعون.وأمس السبت، اجتاز الجيش الإسرائيلي السياج التقني لقرية لبنانية، وذلك لليوم الثالث على التوالي، خلال 24 ساعة فقط.وذكرت قناة المنار، مساء اليوم السبت، أن قوة من الجيش الإسرائيلي اجتازت السياج التقني في منطقة كروم الشراقي وكروم المراح، عند حدود بلدة ميس الجبل الجنوبية.وأكدت القناة أن القوة الإسرائيلية قامت بتمشيط المنطقة المتحفظ عليها دوليا دون خرق الخط الأزرق، وذلك لليوم الثاني على التوالي، حيث شارك حوالي 18 جنديا وكلبا، في عملية التمشيط.وأشارت إلى أن "هذه القوة الإسرائيلية اجتازت السياج التقني في منطقة كروم الشراقي عند حدود ميس الجبل، وتقوم بالتحرك في المساحة التي تفصله عن الخط الأزرق من دون خرقه ثم كررت الأمر ذاته في منطقة كروم المراح".وفي السياق نفسه، لفت الموقع الإلكتروني العبري "مفزاك لايف" إلى أن حريقا اندلع بالقرب من بلدة الحولة وميس الجبل على الحدود المشتركة بين لبنان وإسرائيل، وعناصر الدفاع المدني اللبناني تحاول السيطرة على الحريق، في حين يحاول جنود الجيش الإسرائيلي إبعادهم عن المنطقة.

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