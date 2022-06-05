الجيش الإسرائيلي يطلق "النار" في الهواء لإخافة لبنانيين اقتربوا من الحدود
© Sputnik . Zahraa Al-Amirالحدود اللبنانية مع إسرائيل، جنوب لبنان 6 أغسطس 2021
© Sputnik . Zahraa Al-Amir
أطلق الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، النار في الهواء بعد اقتراب مجموعة من اللبنانيين من الحدود المشتركة.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، صباح اليوم الأحد، أن قوة الجيش الإسرائيلي قد أطلقت النار في الهواء بعد اقتراب بعض اللبنانيين من السياج الأمني الفاصل بين البلدين، ومحاولتهم اجتياز الحدود، وهو ما جعلهم يتراجعون.
אירוע חריג הבוקר בגבול ישראל-לבנון: צוערים מגדוד גפן בבה"ד 1, שנמצאים בפעילות מבצעית בקו, ביצעו הבוקר פעולת מובלעת בגבול, באזור רכס רמים. למקום הגיעו כוחות צבא לבנונים, שחצו את הקו הכחול. הכוח הישראלי ביצע ירי באוויר. הלבנונים התרחקו והפעילות הצה"לית נמשכה@ynetalerts— אחיה ראבד (@AhiyaRaved) June 5, 2022
وأمس السبت، اجتاز الجيش الإسرائيلي السياج التقني لقرية لبنانية، وذلك لليوم الثالث على التوالي، خلال 24 ساعة فقط.
وذكرت قناة المنار، مساء اليوم السبت، أن قوة من الجيش الإسرائيلي اجتازت السياج التقني في منطقة كروم الشراقي وكروم المراح، عند حدود بلدة ميس الجبل الجنوبية.
שריפה פרצה סמוך לגבול לבנון, צה"ל מרחיק את צוותי ההגנה הלבנוניםhttps://t.co/JscbJk21D5 pic.twitter.com/DpJiiK8prL— 🇮🇱💙 MivzakLive News - חדשות מבזק לייב (@mivzaklive) June 4, 2022
وأكدت القناة أن القوة الإسرائيلية قامت بتمشيط المنطقة المتحفظ عليها دوليا دون خرق الخط الأزرق، وذلك لليوم الثاني على التوالي، حيث شارك حوالي 18 جنديا وكلبا، في عملية التمشيط.
وأشارت إلى أن "هذه القوة الإسرائيلية اجتازت السياج التقني في منطقة كروم الشراقي عند حدود ميس الجبل، وتقوم بالتحرك في المساحة التي تفصله عن الخط الأزرق من دون خرقه ثم كررت الأمر ذاته في منطقة كروم المراح".
#فيديو| قوّات الاحتلال تحاول إبعاد وترهيب عناصر الدفاع المدني اللبناني أثناء محاولتهم السيطرة على #حريق مندلع داخل الأراضي اللبنانية قرب السياج الحدودي بين حولا وميس الجبل pic.twitter.com/F3TZXWuGxY— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) June 4, 2022
وفي السياق نفسه، لفت الموقع الإلكتروني العبري "مفزاك لايف" إلى أن حريقا اندلع بالقرب من بلدة الحولة وميس الجبل على الحدود المشتركة بين لبنان وإسرائيل، وعناصر الدفاع المدني اللبناني تحاول السيطرة على الحريق، في حين يحاول جنود الجيش الإسرائيلي إبعادهم عن المنطقة.