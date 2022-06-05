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السعودية.. ضبط مواطن بحوزته 11 كيلوغراما من الحشيش
السعودية.. ضبط مواطن بحوزته 11 كيلوغراما من الحشيش
ألقت السلطات السعودية، اليوم الأحد، القبض على مواطن بمنطقة عسير، وبحوزته 11 كيلو غراما من الحشيش. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T15:52+0000
2022-06-05T15:52+0000
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السعودية
حشيش
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وذكرت صحيفة الرياض، مساء اليوم الأحد، أن دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير ألقت القبض على مواطن بمحافظة سراة عبيدة، وبحوزته 11 كيلو غراما من مادة الحشيش المخدر.ولم يكتف المواطن السعودي بـ 11 كيلو غرام من مادة الحشيش، ولكن كانت بحوزته أيضا 2084 قرصا خاضعا لتنظيم التداول الطبي.وأكدت وكالة الأنباء السعودية أن دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير قامت بإيقاف المواطن السعودي واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.وكانت المديرية العامة السعودية لمكافحة المخدرات قد ألقت، أمس السبت، القبض على 3 مواطنين بمنطقة الحدود الشمالية، نتيجة لترويجهم مادة الحشيش المخدر، وأقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي من خلال شبكات التواصل الاجتماعي.وأوقفت السلطات السعودية المواطنين الثلاثة، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
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العالم العربي, السعودية, حشيش

السعودية.. ضبط مواطن بحوزته 11 كيلوغراما من الحشيش

15:52 GMT 05.06.2022
© AP Photo / Hassan Ammarأفراد من الشرطة السعودية في الرياض
أفراد من الشرطة السعودية في الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2022
© AP Photo / Hassan Ammar
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ألقت السلطات السعودية، اليوم الأحد، القبض على مواطن بمنطقة عسير، وبحوزته 11 كيلو غراما من الحشيش.
وذكرت صحيفة الرياض، مساء اليوم الأحد، أن دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير ألقت القبض على مواطن بمحافظة سراة عبيدة، وبحوزته 11 كيلو غراما من مادة الحشيش المخدر.
ولم يكتف المواطن السعودي بـ 11 كيلو غرام من مادة الحشيش، ولكن كانت بحوزته أيضا 2084 قرصا خاضعا لتنظيم التداول الطبي.
وأكدت وكالة الأنباء السعودية أن دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير قامت بإيقاف المواطن السعودي واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.
وكانت المديرية العامة السعودية لمكافحة المخدرات قد ألقت، أمس السبت، القبض على 3 مواطنين بمنطقة الحدود الشمالية، نتيجة لترويجهم مادة الحشيش المخدر، وأقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي من خلال شبكات التواصل الاجتماعي.
وأوقفت السلطات السعودية المواطنين الثلاثة، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
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