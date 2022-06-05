https://arabic.sputniknews.com/20220605/الصحة-السعودية-تعلن-عن-اللقاحات-المعتمدة-لديها-في-موسم-الحج-10-أنواع-1063105175.html
الصحة السعودية تعلن عن اللقاحات المعتمدة لديها في موسم الحج... 10 أنواع
الصحة السعودية تعلن عن اللقاحات المعتمدة لديها في موسم الحج... 10 أنواع
حددت وزارة الصحة السعودية 10 أنواع من اللقاحات أكدت أنها هي المعتمدة لديها لموسم الحج هذا العام 1443هـ. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T06:45+0000
2022-06-05T06:45+0000
2022-06-05T06:57+0000
أخبار السعودية اليوم
وزارة الحج والعمرة السعودية
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ووفقا لبيان نشرته وزارة الصحة السعودية عبر موقعها االكتروني، أكدت ضرورة أن يكون الحاج قد تم تطعيمه بأحد تلك اللقاحات الـ10، وفقا للجرعة المقررة لكل واحد فيها.واللقاحات هي فايزر بيونيك، والمقرر منه جرعتان، ولقاح مودرنا، والذي يتم تناوله أيضا على جرعتين، ولقاح أكسفورد-أسترازينيكا على جرعتين، ولقاح جونسون الذي يتم أخذه جرعة واحدة.أيضا قررت الوزارة اعتماد لقاح "كوفوفاكس" بمقدار جرعتين، ولقاح "نوفاكسوفيد" و"سينوفارم"، و"ساينوفاك"، و"كوفاكسين"، و"سبوتنيك"، وكل لقاح منها يتم تناوله على جرعتين.وأصدرت الوزارة السعودية من خلال موقعها الالكتروني أيضا ما وصفته بـ اشتراطات وإرشادات الصحة المتعلقة بالقادمين إلى السعودية لأداء فريضة الحج، أو العمرة، أو العمل الموسمي في مناطق الحج والعمرة لموسم 1443 (2022).كما أوضحت كذلك من خلال موقعها اشتراطات الإيواء والتنقل لموسم حج هذا العام، وقائمة الخدمات والمواقع الصحية من مستشفيات ومراكز رعاية صحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة وجدة.
https://arabic.sputniknews.com/20210301/السعودية-تربط-المشاركة-في-الحج-بأخذ-لقاح-كورونا-1048247968.html
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أخبار السعودية اليوم, وزارة الحج والعمرة السعودية
الصحة السعودية تعلن عن اللقاحات المعتمدة لديها في موسم الحج... 10 أنواع
06:45 GMT 05.06.2022 (تم التحديث: 06:57 GMT 05.06.2022) تابعنا عبر
حددت وزارة الصحة السعودية 10 أنواع من اللقاحات أكدت أنها هي المعتمدة لديها لموسم الحج هذا العام 1443هـ.
ووفقا لبيان نشرته وزارة الصحة السعودية عبر موقعها االكتروني
، أكدت ضرورة أن يكون الحاج قد تم تطعيمه بأحد تلك اللقاحات الـ10، وفقا للجرعة المقررة لكل واحد فيها.
واللقاحات هي فايزر بيونيك، والمقرر منه جرعتان، ولقاح مودرنا، والذي يتم تناوله أيضا
على جرعتين، ولقاح أكسفورد-أسترازينيكا على جرعتين، ولقاح جونسون الذي يتم أخذه جرعة واحدة.
أيضا قررت الوزارة اعتماد لقاح "كوفوفاكس" بمقدار جرعتين، ولقاح "نوفاكسوفيد" و"سينوفارم"، و"ساينوفاك"، و"كوفاكسين"، و"سبوتنيك"، وكل لقاح منها يتم تناوله على جرعتين.
يشار إلى أن المملكة كانت قد استقبلت أمس السبت أول أفواج رحلات الحج لهذا العام.
وأصدرت الوزارة السعودية من خلال موقعها الالكتروني أيضا ما وصفته بـ اشتراطات وإرشادات الصحة المتعلقة بالقادمين إلى السعودية لأداء فريضة الحج، أو العمرة، أو العمل الموسمي في مناطق الحج والعمرة لموسم 1443 (2022).
كما أوضحت كذلك من خلال موقعها اشتراطات الإيواء
والتنقل لموسم حج هذا العام، وقائمة الخدمات والمواقع الصحية من مستشفيات ومراكز رعاية صحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة وجدة.