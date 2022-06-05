https://arabic.sputniknews.com/20220605/العراق-يعلق-على-إمكانية-الاستعانة-بمياه-الخليج-لمعالجة-التصحر-1063108516.html

العراق يعلق على إمكانية الاستعانة بمياه الخليج لمعالجة التصحر

العراق يعلق على إمكانية الاستعانة بمياه الخليج لمعالجة التصحر

كشفت السلطات العراقية عن إمكانية الاستفادة من مياه الخليج لمعالجة التصحر في العراق، مشيرة إلى حلّ بشأن ذلك. 05.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-05T08:21+0000

2022-06-05T08:21+0000

2022-06-05T08:21+0000

العالم العربي

العراق

الجفاف

التعاون في مجال تحلية المياه

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وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، عون ذياب في تصريح لوكالة الأنباء العراقية "واع" اليوم الأحد، إن "نقل المياه من الخليج أمر من الصعب أن يتحقق بسبب الارتفاعات العالية للصحراء التي تتجاوز مئات الأمتار فوق مستوى سطح البحر"، لافتاً الى أن "الحلَّ يجب أن يتمَّ عبر تحلية مياه البحر والذي عمل عليه عدد من دول الخليج ومصر".هذا وقال خبير عراقي في مجال المياه، في وقت سابق، إن الحكومة العراقية لم تعد تهتم بملف المياه كما كان في الماضي، مشيرا إلى وجود نحو 40 نهرا بين العراق وإيران تعرضت مجاريها للقطع أو التحويل.وقال إبراهيم الحلبوسي، الخبير في ترسيم الحدود والمياه الدولية، إن متابعة ملف المياه يتراجع، مشيرا إلى أن: "إيران لديها 123 سدا بعضها يقطع أنهارا كبيرة وأخرى مخصصة لحصاد الأمطار"، مضيفا: "هذه السدود تؤثر على المناطق المشتركة بين العراق وإيران وتركيا".

https://arabic.sputniknews.com/20220519/خبير-مياه-40-نهرا-ومجرى-مائيا-بين-العراق-وإيران-تتعرض-للقطع-أو-لتحويل-مسارها-1062416201.html

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العالم العربي, العراق, الجفاف, التعاون في مجال تحلية المياه