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https://arabic.sputniknews.com/20220605/المراكز-الأمريكية-للسيطرة-على-الأمراض-تسجيل-700-إصابة-بجدري-القرود-عالميا-1063102933.html
المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض: تسجيل 700 إصابة بجدري القرود عالميا
المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض: تسجيل 700 إصابة بجدري القرود عالميا
أعلنت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم السبت، تسجيل أكثر من 700 حالة إصابة بجدري القردة على مستوى العالم، بينها 21 في الولايات... 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T00:20+0000
2022-06-05T00:20+0000
جدري القردة
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وأوضحت جنيفر ماكويستون، المسؤولة في المراكز الصحية، في تصريحات صحفية، أن جميع المصابين هم في مرحلة التعافي أو تعافوا بالفعل، ولم يتم رصد أي وفاة ناجمة عن الإصابة.وقالت إن مرض جدرى القردة نادرا ما ينتقل من الحيوان للإنسان وبالعكس، وتشمل أعراضه الحمى وآلام العضلات وتضخم الغدد الليمفاوية والقشعريرة والإرهاق وطفحا جلديا يشبه الجدري على اليدين والوجه.وأشارت إلى أن المرض عموما متوطن في غرب ووسط إفريقيا، وسجلت إصابات به في أوروبا منذ مايو الماضي ويتزايد منذ ذلك الحين عدد الدول التي رصدته على أراضيها.
https://arabic.sputniknews.com/20220602/المغرب-يعلن-تسجيل-أول-إصابة-مؤكدة-بمرض-جدري-القردة-1062989450.html
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جدري القردة

المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض: تسجيل 700 إصابة بجدري القرود عالميا

00:20 GMT 05.06.2022
© AFP 2022 / ARUN SANKARفحص جدري القردة يونيو 2022
فحص جدري القردة يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2022
© AFP 2022 / ARUN SANKAR
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أعلنت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم السبت، تسجيل أكثر من 700 حالة إصابة بجدري القردة على مستوى العالم، بينها 21 في الولايات المتحدة.
وأوضحت جنيفر ماكويستون، المسؤولة في المراكز الصحية، في تصريحات صحفية، أن جميع المصابين هم في مرحلة التعافي أو تعافوا بالفعل، ولم يتم رصد أي وفاة ناجمة عن الإصابة.
وقالت إن مرض جدرى القردة نادرا ما ينتقل من الحيوان للإنسان وبالعكس، وتشمل أعراضه الحمى وآلام العضلات وتضخم الغدد الليمفاوية والقشعريرة والإرهاق وطفحا جلديا يشبه الجدري على اليدين والوجه.
جدري القردة تحت المجهر - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2022
المغرب يعلن تسجيل أول إصابة مؤكدة بمرض جدري القردة
2 يونيو, 11:13 GMT
وأشارت إلى أن المرض عموما متوطن في غرب ووسط إفريقيا، وسجلت إصابات به في أوروبا منذ مايو الماضي ويتزايد منذ ذلك الحين عدد الدول التي رصدته على أراضيها.
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