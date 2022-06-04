عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220604/مركز-السيطرة-على-الأمراض-الأمريكي-يكشف-وجود-21-إصابة-بجدري-القردة-في-الولايات-المتحدة-1063074978.html
مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي يكشف وجود 21 إصابة بجدري القردة في الولايات المتحدة
مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي يكشف وجود 21 إصابة بجدري القردة في الولايات المتحدة
كشف مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة الأمريكية، عن وجود 21 حالة إصابة بجدري القردة داخل أمريكا. 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T12:22+0000
2022-06-04T12:22+0000
جدري القردة
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/18/1062639898_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_14853c93df17a2942ca4fc625ac3243a.jpg
ووفقا لما نشره المركز عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكد وجود 21 إصابة في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه أحيط علما بتسجيل أكثر من 700 حالة إصابة بجدري القردة على مستوى العالم.وحسب فرانس برس فإن تقريرا للمركز أثبت أن 16 من أول 17 حالة إصابة تم تسجيلها لذكور مثليين، مؤكدا أن جميع المصابين في مرحلة التعافي أو تعافوا بالفعل.ووفقا لتصريحات صحفية أكدت جنيفر ماكويستون المسؤولة في المراكز الصحية للصحافيين أن بعض الحالات في الولايات المتحدة يعلم المركز أنها مرتبطة بإصابة معروفة، مشيرة إلى وجود "حالة واحدة على الأقل في الولايات المتحدة غير مرتبطة بسفر ولا يعلم المصاب كيف أصيب".وأجابت لويس عندما سئل عما إذا كان جدري القردة يمكن أن يتسبب في جائحة عالمي مثل وباء COVID-19 قائلا: "لا نعرف ، لكننا لا نعتقد ذلك"، مؤكدة أن منظمة الصحة العالمية في الوقت الحالي ليست قلقة من "جائحة عالمية. ومع ذلك، نحن قلقون من أن يصاب الأشخاص بهذه العدوى، بسبب الخطر الكبير إذا لم يكن لديهم المعلومات اللازمة لحماية أنفسهم. نحن قلقون من أن سكان العالم لم يكونوا محصنين ضد فيروسات الأورثوبوكس منذ نهاية الجدري، وأن الفيروس قد يحاول استغلال مكانة معينة والانتشار بسهولة أكبر بين الناس. لكن ليس لدينا إجابات على ذلك حتى الآن".
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/18/1062639898_292:0:2959:2000_1920x0_80_0_0_62dd91c042484362266fb42163be6c07.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
جدري القردة, الولايات المتحدة الأمريكية

مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي يكشف وجود 21 إصابة بجدري القردة في الولايات المتحدة

12:22 GMT 04.06.2022
© AFP 2022 / BRIAN W.J. MAHYجدري القرود
جدري القرود - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2022
© AFP 2022 / BRIAN W.J. MAHY
تابعنا عبرTelegram
كشف مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة الأمريكية، عن وجود 21 حالة إصابة بجدري القردة داخل أمريكا.
ووفقا لما نشره المركز عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكد وجود 21 إصابة في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه أحيط علما بتسجيل أكثر من 700 حالة إصابة بجدري القردة على مستوى العالم.
وحسب فرانس برس فإن تقريرا للمركز أثبت أن 16 من أول 17 حالة إصابة تم تسجيلها لذكور مثليين، مؤكدا أن جميع المصابين في مرحلة التعافي أو تعافوا بالفعل.
ووفقا لتصريحات صحفية أكدت جنيفر ماكويستون المسؤولة في المراكز الصحية للصحافيين أن بعض الحالات في الولايات المتحدة يعلم المركز أنها مرتبطة بإصابة معروفة، مشيرة إلى وجود "حالة واحدة على الأقل في الولايات المتحدة غير مرتبطة بسفر ولا يعلم المصاب كيف أصيب".

وكانت روزاموند لويس، رئيس أمانة مكافحة الجدري لبرنامج الطوارئ لمنظمة الصحة العالمية، قد أعلنت في إفادة صحفية نهاية مايو/ أيار الماضي أن منظمة الصحة العالمية تتوقع ألا يصل جدري القرود إلى مستويات وبائية.

وأجابت لويس عندما سئل عما إذا كان جدري القردة يمكن أن يتسبب في جائحة عالمي مثل وباء COVID-19 قائلا: "لا نعرف ، لكننا لا نعتقد ذلك"، مؤكدة أن منظمة الصحة العالمية في الوقت الحالي ليست قلقة من "جائحة عالمية. ومع ذلك، نحن قلقون من أن يصاب الأشخاص بهذه العدوى، بسبب الخطر الكبير إذا لم يكن لديهم المعلومات اللازمة لحماية أنفسهم. نحن قلقون من أن سكان العالم لم يكونوا محصنين ضد فيروسات الأورثوبوكس منذ نهاية الجدري، وأن الفيروس قد يحاول استغلال مكانة معينة والانتشار بسهولة أكبر بين الناس. لكن ليس لدينا إجابات على ذلك حتى الآن".
جدري القرود... الفيروس المميت يظهر مجددا ويفجر القلق في أوروبا - سبوتنيك عربي
جدري القرود... الفيروس المميت يظهر مجددا ويفجر القلق في أوروبا
مشاهدة
22 مايو, 11:38 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ка-52 Аллигатор ВКС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала