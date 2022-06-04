https://arabic.sputniknews.com/20220604/مركز-السيطرة-على-الأمراض-الأمريكي-يكشف-وجود-21-إصابة-بجدري-القردة-في-الولايات-المتحدة-1063074978.html

مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي يكشف وجود 21 إصابة بجدري القردة في الولايات المتحدة

مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي يكشف وجود 21 إصابة بجدري القردة في الولايات المتحدة

كشف مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة الأمريكية، عن وجود 21 حالة إصابة بجدري القردة داخل أمريكا. 04.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-04T12:22+0000

2022-06-04T12:22+0000

2022-06-04T12:22+0000

جدري القردة

الولايات المتحدة الأمريكية

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ووفقا لما نشره المركز عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكد وجود 21 إصابة في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه أحيط علما بتسجيل أكثر من 700 حالة إصابة بجدري القردة على مستوى العالم.وحسب فرانس برس فإن تقريرا للمركز أثبت أن 16 من أول 17 حالة إصابة تم تسجيلها لذكور مثليين، مؤكدا أن جميع المصابين في مرحلة التعافي أو تعافوا بالفعل.ووفقا لتصريحات صحفية أكدت جنيفر ماكويستون المسؤولة في المراكز الصحية للصحافيين أن بعض الحالات في الولايات المتحدة يعلم المركز أنها مرتبطة بإصابة معروفة، مشيرة إلى وجود "حالة واحدة على الأقل في الولايات المتحدة غير مرتبطة بسفر ولا يعلم المصاب كيف أصيب".وأجابت لويس عندما سئل عما إذا كان جدري القردة يمكن أن يتسبب في جائحة عالمي مثل وباء COVID-19 قائلا: "لا نعرف ، لكننا لا نعتقد ذلك"، مؤكدة أن منظمة الصحة العالمية في الوقت الحالي ليست قلقة من "جائحة عالمية. ومع ذلك، نحن قلقون من أن يصاب الأشخاص بهذه العدوى، بسبب الخطر الكبير إذا لم يكن لديهم المعلومات اللازمة لحماية أنفسهم. نحن قلقون من أن سكان العالم لم يكونوا محصنين ضد فيروسات الأورثوبوكس منذ نهاية الجدري، وأن الفيروس قد يحاول استغلال مكانة معينة والانتشار بسهولة أكبر بين الناس. لكن ليس لدينا إجابات على ذلك حتى الآن".

الولايات المتحدة الأمريكية

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جدري القردة, الولايات المتحدة الأمريكية