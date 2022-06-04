مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي يكشف وجود 21 إصابة بجدري القردة في الولايات المتحدة
© AFP 2022 / BRIAN W.J. MAHYجدري القرود
© AFP 2022 / BRIAN W.J. MAHY
كشف مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة الأمريكية، عن وجود 21 حالة إصابة بجدري القردة داخل أمريكا.
ووفقا لما نشره المركز عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكد وجود 21 إصابة في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه أحيط علما بتسجيل أكثر من 700 حالة إصابة بجدري القردة على مستوى العالم.
New @CDCMMWR: people w/ #monkeypox have been identified in the US CDC has initiated an emergency response to monitor & investigate cases. While monkeypox is rare in the US, people w/ unexplained rashes or lesions should contact their health care provider: https://t.co/R9AsxMCuyx pic.twitter.com/u2m38JHz20— CDC (@CDCgov) June 3, 2022
وحسب فرانس برس فإن تقريرا للمركز أثبت أن 16 من أول 17 حالة إصابة تم تسجيلها لذكور مثليين، مؤكدا أن جميع المصابين في مرحلة التعافي أو تعافوا بالفعل.
Questions about #monkeypox cases in the U.S.? Watch this video to learn 5 things you need to know about monkeypox. https://t.co/QpblepCma5 pic.twitter.com/rloaQh4HLb— CDC (@CDCgov) June 2, 2022
ووفقا لتصريحات صحفية أكدت جنيفر ماكويستون المسؤولة في المراكز الصحية للصحافيين أن بعض الحالات في الولايات المتحدة يعلم المركز أنها مرتبطة بإصابة معروفة، مشيرة إلى وجود "حالة واحدة على الأقل في الولايات المتحدة غير مرتبطة بسفر ولا يعلم المصاب كيف أصيب".
وكانت روزاموند لويس، رئيس أمانة مكافحة الجدري لبرنامج الطوارئ لمنظمة الصحة العالمية، قد أعلنت في إفادة صحفية نهاية مايو/ أيار الماضي أن منظمة الصحة العالمية تتوقع ألا يصل جدري القرود إلى مستويات وبائية.
وأجابت لويس عندما سئل عما إذا كان جدري القردة يمكن أن يتسبب في جائحة عالمي مثل وباء COVID-19 قائلا: "لا نعرف ، لكننا لا نعتقد ذلك"، مؤكدة أن منظمة الصحة العالمية في الوقت الحالي ليست قلقة من "جائحة عالمية. ومع ذلك، نحن قلقون من أن يصاب الأشخاص بهذه العدوى، بسبب الخطر الكبير إذا لم يكن لديهم المعلومات اللازمة لحماية أنفسهم. نحن قلقون من أن سكان العالم لم يكونوا محصنين ضد فيروسات الأورثوبوكس منذ نهاية الجدري، وأن الفيروس قد يحاول استغلال مكانة معينة والانتشار بسهولة أكبر بين الناس. لكن ليس لدينا إجابات على ذلك حتى الآن".
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