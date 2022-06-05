https://arabic.sputniknews.com/20220605/توقف-مفعولها-ماذا-سيحل-مكان-المضادات-الحيوية؟-1063130345.html

توقف مفعولها... ماذا سيحل مكان المضادات الحيوية؟

توقف مفعولها... ماذا سيحل مكان المضادات الحيوية؟

كشفت عدة دراسات أن المضادات الحيوية تؤثر سلبا على البكتيريا المعوية، لكن في الوقت نفسه، وبسبب البكتيريا الضارة تفقد فعاليتها. 05.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-05T14:58+0000

2022-06-05T14:58+0000

2022-06-05T14:58+0000

علوم

مضاد حيوي

الأمعاء

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101951/47/1019514737_0:230:960:770_1920x0_80_0_0_9532ed81348cdc2c74cd46ace271b524.jpg

وفقا للعلماء، فإن البديل المحتمل للتخلص من هذه المشكلة هو زرع الميكروبات المفيدة من شخص سليم إلى شخص مريض.تعد الأمعاء موطنا لتريليونات البكتيريا التي يتراوح وزنها بين كيلوغرام وثلاثة كيلوغرامات. إذا حكمنا من خلال العديد من الدراسات، فإن جميع جوانب الحياة والصحة تقريبًا تعتمد عليها.على وجه الخصوص، ترتبط جودة الميكروبيوم (مجموعة من الكائنات الحية الدقيقة) بتناغم أو امتلاء الجسم والمناعة وحالة القلب والرئتين والصحة النفسية والعقلية، وكذلك طول العمر.يعتمد الميكروبيوم على العديد من العوامل - الوراثة والعادات. يختلف تكوينه وتأثيراته على الصحة باختلاف الظروف المعيشية. على سبيل المثال، من المعروف أن الأشخاص من البلدان المتقدمة ليس لديهم مجموعة متنوعة من البكتيريا المعوية مثل أولئك الذين يعيشون في العالم الثالث.تتأثر "تجمعات" الأمعاء، وبالتالي الجهاز المناعي، بالبيئة - يكون الجسم أكثر مقاومة للأمراض إذا نشأ الشخص في أسرة كبيرة أو في نفس المنزل مع كلب.على الصعيد الآخربشكل عام، كلما زادت أنواع الميكروبات في الأمعاء وكلما كانت البكتيريا أكثر توازناً، زادت فرص التمتع بصحة جيدة في الجسم والنفس. ومع ذلك، فإن المضادات الحيوية، التي تظل الوسيلة الرئيسية لمكافحة البكتيريا الضارة، تقلل بشكل كبير من هذا التنوع.في دراسة جديدة، أوضح العلماء الأمريكيون بوضوح كيف أن تناول المضادات الحيوية لمدة عشرة أيام "يحرق" مستعمرات الملايين من البكتيريا الهوائية إلى كمية لا يمكن اكتشافها. أظهر مؤلفو العمل أن الأدوية تؤثر سلبًا على الدافعية والأداء الرياضي للرياضيين.وكانت الآثار الضارة للمضادات الحيوية على البكتيريا التكافلية معروفة من قبل، لكن لا الطاقم الطبي ولا عامة الناس على دراية بمخاطر تناول هذه الأدوية. على العكس من ذلك، يتم وصفها لهم عند أدنى سعال. في هذه المناسبة، يدق الخبراء ناقوس الخطر - في كل من أوروبا الغربية والولايات المتحدة.أدى انتشار المضادات الحيوية وإساءة استخدامها أحيانًا إلى ظهور سلالات شديدة المقاومة. لذلك، في عام 2017، تم تسجيل حالة وفاة من جرثومة مقاومة لـ 26 دواء في الولايات المتحدة.على الرغم من استمرار العمل على تطوير أنواع جديدة من المضادات الحيوية ، فإن ظهور عدد متزايد من البكتيريا المقاومة للأدوية المتعددة يضع مستقبل هذا النوع من الأدوية موضع تساؤل.التقنية الجديدةإحدى الطرق الواعدة لمكافحة البكتيريا الضارة في الغرب اليوم هي زرع البراز - في الواقع، استبدال البكتيريا السيئة بأخرى صحية. بهذه الطريقة، يعرضون علاج الإسهال وأمراض الكبد وحتى كوفيد-19. وكذلك لمحاربة مقاومة الجسم للمضادات الحيوية. تُعرف الحالة عندما ساعدت الزراعة الميكروبية رجلاً كانت أمعاؤه تنتج الكحول.يتم إجراء زرع الجراثيم البرازية من متبرع سليم إلى متلقي مريض. ثم تلتصق الميكروبات والمركبات الموجودة في براز المتبرع بأمعاء المتلقي، مما يساعد على قمع البكتيريا الضارة.هناك اقتراحات بأن عملية الزرع من الأقارب المقربين تكون أكثر فعالية من أول شخص تقابله. مسألة العثور على المتبرع المثالي هي موضوع دراسات منفصلة.يمكن أن تكون عملية الزرع نفسها مختلفة: باستخدام طريقة تنظير القولون، أو باستخدام حقنة شرجية أو من خلال أنبوب يتم إدخاله في الأنف أو المعدة أو الأمعاء الدقيقة. ومع ذلك، هناك طريقة أسهل - كبسولات خاصة تحتاج فقط إلى ابتلاعها.

https://arabic.sputniknews.com/20220318/العلماء-الروس-يبتكرون-منسوجات-مضادة-للبكتيريا-1060056610.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

علوم, مضاد حيوي, الأمعاء