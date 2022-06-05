https://arabic.sputniknews.com/20220605/رئيس-كوريا-الجنوبية-يأمر-بتعزيز-الردع-الموسع-مع-أمريكا-ردا-على-صواريخ-كوريا-الشمالية-الأخيرة-1063143441.html

رئيس كوريا الجنوبية يأمر بتعزيز "الردع الموسع" مع أمريكا ردا على صواريخ كوريا الشمالية الأخيرة

رئيس كوريا الجنوبية يأمر بتعزيز "الردع الموسع" مع أمريكا ردا على صواريخ كوريا الشمالية الأخيرة

أمر رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك يول، اليوم الأحد، بـ"تعزيز الردع الموسع والوضع الدفاعي المشترك مع الولايات المتحدة"، ردا على إطلاق كوريا الشمالية الأخير... 05.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-05T20:33+0000

2022-06-05T20:33+0000

2022-06-05T20:33+0000

كوريا الجنوبية

كوريا الشمالية

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، في بيان له، إن "الرئيس يون سيوك يول أمر بالحفاظ على موقف الاستعداد بحزم في جميع الأوقات، ومواصلة تعزيز الردع الموسع بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والوضع الدفاعي المشترك، بما في ذلك مناورات الدفاع الصاروخي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة"، وذلك حسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.وأشار يون، إلى أن "كوريا الشمالية أجرت استفزازات صاروخية مرة كل تسعة أيام في المتوسط هذا العام وحده".وكانت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، قالت في ساعة مبكرة اليوم الأحد، إن كوريا الشمالية أطلقت ثمانية صواريخ باليستية قصيرة المدى من موقعين على الأقل باتجاه بحر اليابان وفي مدة لا تتجاوز 35 دقيقة.وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية في بيان، إن "الجيش الكوري الجنوبي سجل اليوم 5 يونيو في الوقت بين الساعة (9.08 إلى 9.43 بالتوقيت المحلي) (من 03.08 إلى 03.43 بتوقيت موسكو) ثماني عمليات إطلاق صواريخ باليستية قصيرة المدى من قبل كوريا الشمالية من منطقة مطار سونان في بيونغ يانغ وأماكن أخرى".وهذه هي المرة الثامنة عشرة التي يتم فيها إطلاق صاروخ كوري شمالي هذا العام، كان آخرها الأسبوع الماضي عندما أطلقت بيونغ يانغ عدة تجارب صاروخية في أعقاب زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لجارتها كوريا الجنوبية واليابان.وتحظر الأمم المتحدة على كوريا الشمالية إجراء تجارب للأسلحة الباليستية والنووية، وكانت قد فرضت عقوبات صارمة عليها بعد تجارب سابقة.

https://arabic.sputniknews.com/20220605/خلال-35-دقيقة-فقط-كوريا-الشمالية-تطلق-8-صواريخ-باليستية-باتجاه-بحر-اليابان-1063103274.html

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