عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220605/رسائل-طبيب-هتلر-تكشف-لأول-مرة-تفاصيل-علاج-الزعيم-النازي-من-مرض-كان-يؤرقه-1063129048.html
رسائل طبيب هتلر تكشف لأول مرة تفاصيل علاج الزعيم النازي من مرض كان يؤرقه
رسائل طبيب هتلر تكشف لأول مرة تفاصيل علاج الزعيم النازي من مرض كان يؤرقه
كشف سليل أحد أطباء الزعيم النازي أدولف هتلر، بعض تفاصيل سلسلة من رسائل جده الأكبر، تظهر كيف تعامل الطبيب مع الديكتاتور الألماني عندما كان يعاني من مشاكل في... 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T14:34+0000
2022-06-05T14:34+0000
أخبار ألمانيا النازية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102570/31/1025703143_0:166:3000:1854_1920x0_80_0_0_719ab91eafa9d440f7c70c9ed1c41150.jpg
وقالت صحيفة "إن زد زد أم زونتاغ" السويسرية، إن كارل أوتو فون إيكين، إخصائي الأذن والأنف والحنجرة الألماني، عالج هتلر مرات عدة لمدة 10 سنوات ابتداء من عام 1935.اكتشفت الرسائل الموجهة من الطبيب إلى ابن عمه، من قبل روبرت دويبجن، حفيد حفيد فون إيكن، حيث وجدها خلال بحث في أرشيف العائلة لصالح مشروع مدرسي. توفي فون إيكن عام 1960.وقالت الصحيفة إن المؤرخ البريطاني ريتشارد جي إيفانز المتخصص في التاريخ الألماني أكد صحة الرسائل غير المنشورة، وذكر أن الرسائل تظهر خوف هتلر من إصابته بـ"مرض خطير".ووفقا لما جاء بالرسائل، قال هتلر للطبيب بعد الاستشارة الأولى له في مايو/ أيار عام 1935: "إذا كان هناك شيء سيئ، فلا بد لي من معرفة ذلك".وأظهرت الرسائل أيضا الأهمية الكبيرة التي كان يوليها هتلر لصوته، الذي استخدمه في خطاباته لشحن الجماهير. قالت الرسائل إن إحدى العمليات لإزالة الزوائد اللحمية أُجلت إلى ما بعد إلقاء الزعيم النازي خطابا، حيث نصح فون إيكين هتلر بأنه بحاجة إلى إراحة صوته بعد العملية.وقالت الصحيفة إن فون إيكين لم يشكك قط في رسائله في أنه عالج رجلا أدت أفعاله إلى مقتل ملايين الأشخاص في الهولوكوست والحرب العالمية الثانية.وذكر أنه عندما سأله محققون الروس بعد الحرب عن سبب عدم قتل هتلر، رد فون إيكين: "كنت طبيبه، وليس قاتله"، بحسب ما نقلته الصحيفة السويسرية عن الرسائل. مات هتلر منتحرا في ملجأ في برلين عام 1945، قبل وقت قصير من نهاية الحرب.
https://arabic.sputniknews.com/20220429/جهاز-الأمن-الروسي-يرفع-غطاء-السرية-عن-وثائق-خاصة-بانتحار-هتلر-1061731130.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
استسلام ألمانيا الهتلرية
استسلام ألمانيا الهتلرية
2022-06-05T14:34+0000
true
PT1M38S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102570/31/1025703143_154:0:2847:2020_1920x0_80_0_0_7fb871f56d5ea0f29db628e633a0831d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار ألمانيا النازية

رسائل طبيب هتلر تكشف لأول مرة تفاصيل علاج الزعيم النازي من مرض كان يؤرقه

14:34 GMT 05.06.2022
© AP Photoأدولف هتلر
أدولف هتلر - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2022
© AP Photo
تابعنا عبرTelegram
كشف سليل أحد أطباء الزعيم النازي أدولف هتلر، بعض تفاصيل سلسلة من رسائل جده الأكبر، تظهر كيف تعامل الطبيب مع الديكتاتور الألماني عندما كان يعاني من مشاكل في الصوت.
وقالت صحيفة "إن زد زد أم زونتاغ" السويسرية، إن كارل أوتو فون إيكين، إخصائي الأذن والأنف والحنجرة الألماني، عالج هتلر مرات عدة لمدة 10 سنوات ابتداء من عام 1935.
اكتشفت الرسائل الموجهة من الطبيب إلى ابن عمه، من قبل روبرت دويبجن، حفيد حفيد فون إيكن، حيث وجدها خلال بحث في أرشيف العائلة لصالح مشروع مدرسي. توفي فون إيكن عام 1960.
أحد جنود الجيش الأحمر ينصب راية النصر فوق مبنى البرلمان الألماني في 1 مايو/أيار 1945 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2022
جهاز الأمن الروسي يرفع غطاء السرية عن وثائق خاصة بانتحار هتلر
29 أبريل, 11:25 GMT
وقالت الصحيفة إن المؤرخ البريطاني ريتشارد جي إيفانز المتخصص في التاريخ الألماني أكد صحة الرسائل غير المنشورة، وذكر أن الرسائل تظهر خوف هتلر من إصابته بـ"مرض خطير".
ووفقا لما جاء بالرسائل، قال هتلر للطبيب بعد الاستشارة الأولى له في مايو/ أيار عام 1935: "إذا كان هناك شيء سيئ، فلا بد لي من معرفة ذلك".
وأظهرت الرسائل أيضا الأهمية الكبيرة التي كان يوليها هتلر لصوته، الذي استخدمه في خطاباته لشحن الجماهير. قالت الرسائل إن إحدى العمليات لإزالة الزوائد اللحمية أُجلت إلى ما بعد إلقاء الزعيم النازي خطابا، حيث نصح فون إيكين هتلر بأنه بحاجة إلى إراحة صوته بعد العملية.
© Sputnik
وقالت الصحيفة إن فون إيكين لم يشكك قط في رسائله في أنه عالج رجلا أدت أفعاله إلى مقتل ملايين الأشخاص في الهولوكوست والحرب العالمية الثانية.
وذكر أنه عندما سأله محققون الروس بعد الحرب عن سبب عدم قتل هتلر، رد فون إيكين: "كنت طبيبه، وليس قاتله"، بحسب ما نقلته الصحيفة السويسرية عن الرسائل. مات هتلر منتحرا في ملجأ في برلين عام 1945، قبل وقت قصير من نهاية الحرب.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала