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صحيفة عبرية تكشف عن تهديد جديد لـ"حزب الله" على الداخل الإسرائيلي
صحيفة عبرية تكشف عن تهديد جديد لـ"حزب الله" على الداخل الإسرائيلي
كشفت صحيفة عبرية النقاب، اليوم الأحد، عن تهديد جديد لـ"حزب الله" اللبناني على الجبهة الداخلية الإسرائيلية. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T09:44+0000
2022-06-05T09:44+0000
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وذكرت صحيفة معاريف العبرية، صباح اليوم الأحد، أن حزب الله اللبناني لديه "ترسانة" صواريخ تسبب قلقا كبيرا للجبهة الداخلية في إسرائيل في أي مواجهة مستقبلية بين الطرفين.وأكدت الصحيفة أن حزب الله يمتلك حاليا 100 ألف صاروخ، رغم امتلاكه فقط لحوالي 15 ألف عشية الحرب الإسرائيلية الثانية على لبنان في العام 2006، أطلق وقتها حوالي 4 آلاف صاروخ باتجاه الشمال الإسرائيلي.وأشارت إلى المناورات العسكرية التي أجراها الجيش الإسرائيلي، مؤخرا، والمسماه بـ"عربات النار"، قد تخللت محاكاة حقيقية للحرب مع حزب الله، توقعت من خلاله سقوط حوالي 300 قتيل إسرائيلي خلال المواجهة المرجحة مع الحزب اللبناني، فضلا عن إسقاط حزب الله 1500 صاروخ يومي على الداخل الإسرائيلي في تلك المواجهة.ولفتت إلى أن حزب الله يمتلك صواريخ "كاتيوشا" الروسية، وهي صواريخ أرض أرض، تحتوي على رأس حربي يصل حجمه إلى 20 كيلوغراما، ومداه إلى 40 كيلومترا، وإيران هي المورد الرئيس لصواريخ حزب الله، مضيفة أن الحزب لديه ترسانة كبيرة من الأسلحة ستسبب قلقا بالغا وضارا على الجبهة الداخلية الإسرائيلية.ومن بين تلك الترسانة، امتلاك حزب الله صواريخ "فجر" الإيرانية التي صنعتها طهران في تسعينيات القرن الماضي، والتي يبلغ مدى صاروخ "فجر 3" منها نحو 43 كيلوغراما، ويحمل رأسا متفجرا وزنه 45 كيلوغراما، فضلا عن صاروخ "فجر 5" الأكثر تطورا، الذي يصل مداه إلى 75 كيلوغراما، وله رأس متفجر يبلغ 90 كيلوغراما.
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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, إيران, العالم العربي

صحيفة عبرية تكشف عن تهديد جديد لـ"حزب الله" على الداخل الإسرائيلي

09:44 GMT 05.06.2022
© Sputnik . Abedal Kader Albaiتظاهرة اللبنانيين على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، لبنان 16 مايو 2021
تظاهرة اللبنانيين على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، لبنان 16 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2022
© Sputnik . Abedal Kader Albai
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كشفت صحيفة عبرية النقاب، اليوم الأحد، عن تهديد جديد لـ"حزب الله" اللبناني على الجبهة الداخلية الإسرائيلية.
وذكرت صحيفة معاريف العبرية، صباح اليوم الأحد، أن حزب الله اللبناني لديه "ترسانة" صواريخ تسبب قلقا كبيرا للجبهة الداخلية في إسرائيل في أي مواجهة مستقبلية بين الطرفين.
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وأكدت الصحيفة أن حزب الله يمتلك حاليا 100 ألف صاروخ، رغم امتلاكه فقط لحوالي 15 ألف عشية الحرب الإسرائيلية الثانية على لبنان في العام 2006، أطلق وقتها حوالي 4 آلاف صاروخ باتجاه الشمال الإسرائيلي.
وأشارت إلى المناورات العسكرية التي أجراها الجيش الإسرائيلي، مؤخرا، والمسماه بـ"عربات النار"، قد تخللت محاكاة حقيقية للحرب مع حزب الله، توقعت من خلاله سقوط حوالي 300 قتيل إسرائيلي خلال المواجهة المرجحة مع الحزب اللبناني، فضلا عن إسقاط حزب الله 1500 صاروخ يومي على الداخل الإسرائيلي في تلك المواجهة.
ولفتت إلى أن حزب الله يمتلك صواريخ "كاتيوشا" الروسية، وهي صواريخ أرض أرض، تحتوي على رأس حربي يصل حجمه إلى 20 كيلوغراما، ومداه إلى 40 كيلومترا، وإيران هي المورد الرئيس لصواريخ حزب الله، مضيفة أن الحزب لديه ترسانة كبيرة من الأسلحة ستسبب قلقا بالغا وضارا على الجبهة الداخلية الإسرائيلية.
ومن بين تلك الترسانة، امتلاك حزب الله صواريخ "فجر" الإيرانية التي صنعتها طهران في تسعينيات القرن الماضي، والتي يبلغ مدى صاروخ "فجر 3" منها نحو 43 كيلوغراما، ويحمل رأسا متفجرا وزنه 45 كيلوغراما، فضلا عن صاروخ "فجر 5" الأكثر تطورا، الذي يصل مداه إلى 75 كيلوغراما، وله رأس متفجر يبلغ 90 كيلوغراما.
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