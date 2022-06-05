https://arabic.sputniknews.com/20220605/قديروف-ينشر-فيديو-لتدمير-مدافع-أمريكية-في-لوغانسك-ويصفها-بالخردة-1063113946.html
قديروف ينشر فيديو لتدمير مدافع أمريكية في لوغانسك ويصفها "بالخردة"
قديروف ينشر فيديو لتدمير مدافع أمريكية في لوغانسك ويصفها "بالخردة"
نشر رئيس الشيشان، رمضان قديروف، اليوم الأحد، مقطع فيديو لتدمير مدافع الهاوتزر الأمريكية التي تسلمتها القوات الأوكرانية في مدينة ليسيتشانسك، في جمهورية لوغانسك... 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T10:25+0000
2022-06-05T10:25+0000
2022-06-05T10:25+0000
جمهورية الشيشان
روسيا
جمهورية لوغانسك الشعبية
رصد عسكري
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وكتب قاديروف في حاشية المقطع عبر قناته على "تلغرام": "لقد أخبرتكم بالفعل عن مدافع الهاوتزر الأمريكية من طراز إم 777 التي دمرناها في ليسيتشانسك، وهنا أرفقت الفيديو كبيّنة، حيث تم توجيه عدة ضربات دقيقة دمرت 5 مدافع هاوتزر عيار 155 ملم، إلى جانب الذخيرة الخاصة بها، ويمكن للنازيين إعادتها للأمريكيين كخردة عديمة الجدوى".وكشف قديروف، في 3 يونيو/حزيران، أن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، حدد المهام الجديدة للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، ما سيؤدي إلى انتقالها إلى وتيرة متسارعة.وعقد قديروف يوم 2 يونيو، خلال زيارة عمل لموسكو، اجتماعا مع شويغو، حيث تمت مناقشة جوانب العملية الخاصة كافة.وقال قديروف: "حدد وزير الدفاع مهام جديدة تهدف إلى تحسين التكتيكات العسكرية، حيث ستزيد الإجراءات المتخذة بشكل كبير من فعالية المناورات الهجومية، ما يساهم في إجراء العملية الخاصة بوتيرة أسرع".
https://arabic.sputniknews.com/20220531/قديروف-ينشر-مقطعا-مصورا-لاستجواب-3-جنود-أوكرانيين-أسرىفيديو-1062910222.html
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جمهورية الشيشان, روسيا, جمهورية لوغانسك الشعبية, رصد عسكري
قديروف ينشر فيديو لتدمير مدافع أمريكية في لوغانسك ويصفها "بالخردة"
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نشر رئيس الشيشان، رمضان قديروف، اليوم الأحد، مقطع فيديو لتدمير مدافع الهاوتزر الأمريكية التي تسلمتها القوات الأوكرانية في مدينة ليسيتشانسك، في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وكتب قاديروف في حاشية المقطع عبر قناته على "تلغرام
": "لقد أخبرتكم بالفعل عن مدافع الهاوتزر الأمريكية من طراز إم 777 التي دمرناها في ليسيتشانسك، وهنا أرفقت الفيديو كبيّنة، حيث تم توجيه عدة ضربات دقيقة دمرت 5 مدافع هاوتزر عيار 155 ملم، إلى جانب الذخيرة الخاصة بها، ويمكن للنازيين إعادتها للأمريكيين كخردة عديمة الجدوى".
وكشف قديروف، في 3 يونيو/حزيران، أن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، حدد المهام الجديدة للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، ما سيؤدي إلى انتقالها إلى وتيرة متسارعة.
وعقد قديروف يوم 2 يونيو، خلال زيارة عمل لموسكو، اجتماعا مع شويغو، حيث تمت مناقشة جوانب العملية الخاصة كافة.
وقال قديروف
: "حدد وزير الدفاع مهام جديدة تهدف إلى تحسين التكتيكات العسكرية، حيث ستزيد الإجراءات المتخذة بشكل كبير من فعالية المناورات الهجومية، ما يساهم في إجراء العملية الخاصة بوتيرة أسرع".