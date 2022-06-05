https://arabic.sputniknews.com/20220605/هل-تساعد-أوميغا-3-في-خفض-ضغط-الدم؟-1063144420.html

هل تساعد أوميغا 3 في خفض ضغط الدم؟

هل تساعد أوميغا 3 في خفض ضغط الدم؟

توصل العلماء خلال السنوات الأخيرة الماضية لفوائد عديدة مذهلة لأحماض أوميغا 3 الدهنية بما في ذلك دعم المناعة وصحة القلب وتقوية الذاكرة. 05.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-05T21:07+0000

2022-06-05T21:07+0000

2022-06-05T21:07+0000

الصحة

منوعات

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في حين أن هناك بعض الأدلة على أن تناول أحماض أوميغا 3 الدهنية في الطعام أو المكملات الغذائية قد يقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، فإن الكمية المثلى للاستهلاك لهذه الفائدة غير واضحة.تشير مراجعة لعشرات الدراسات نشرت قبل أيام في مجلة جمعية القلب الأمريكية إلى أن الكمية المثلى من أحماض أوميغا 3 الدهنية للاستهلاك لخفض ضغط الدم من المرجح أن تكون حوالي 3 غرامات يوميا، بحسب sciencedaily.توجد الأحماض الدهنية أوميغا 3 وحمض الدوكوساهيكسانويك (DHA) ) وحمض إيكوسابنتانويك (EPA) )عادة في الأسماك الدهنية، مثل السلمون والتونة والسردين والسلمون المرقط والرنجة والمحار.يأخذ بعض الناس أيضا DHA وEPA معا في المكملات. بينما تشير بعض الدراسات إلى أن استهلاك أحماض أوميغا 3 الدهنية قد يخفض ضغط الدم، إلا أن الجرعة المثلى اللازمة لخفض ضغط الدم لم تكن واضحة.قام الباحثون في جامعة ماكاو للعلوم والتكنولوجيا في الصين بتحليل نتائج 71 تجربة سريرية من جميع أنحاء العالم نُشرت في الفترة من 1987 إلى 2020.فحصت الدراسات العلاقة بين ضغط الدم وأحماض أوميغا 3 الدهنية لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما أو أكثر مع أو بدون ارتفاع ضغط الدم أو اضطرابات الكوليسترول.كان هناك ما يقرب من 5000 مشارك مجتمعين، تتراوح أعمارهم بين 22 إلى 86 عاما.تناول المشاركون مصادر غذائية و/ أو مكملات موصوفة من الأحماض الدهنية لمدة 10 أسابيع في المتوسط.وجد التحليل، أنه مقارنة بالبالغين الذين لم يستهلكوا EPA وDHA، فإن أولئك الذين تناولوا ما بين 2 و3 غرام يوميا من أحماض أوميغا 3 الدهنية مجتمعة EPA وDHA في المكملات الغذائية أو الطعام أو كليهما قللوا من ضغط الدم الانقباضي (الرقم الأعلى) والانبساطي (الرقم السفلي) ) بمتوسط ​​2 ملم زئبق.عند تناول 3 غرام يوميا من أوميغا 3، انخفض ضغط الدم الانقباضي بمتوسط ​​4.5 ملم زئبق لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وحوالي 2 ملم زئبق في المتوسط ​​لمن لا يعانون من ارتفاع ضغط الدم.وتوصي جمعية القلب الأمريكية بتناول وجبتين (3-4 أونصات مطبوخة) من الأسماك أسبوعيا (خاصة الأسماك الدهنية مثل السلمون) كجزء من نظام غذائي صحي للقلب.

https://arabic.sputniknews.com/20211201/ما-هي-فوائد-أحماض-أوميغا-3-للرجال؟-1053450952.html

https://arabic.sputniknews.com/20220128/كيف-تتحكم-بضغط-الدم-في-3-دقائق؟--1057391498.html

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