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https://arabic.sputniknews.com/20220605/-أول-إجراء-رسمي-للزمالك-بعد-التسريب-المنسوب-لمرتضى-منصور-ورئيس-رابطة-الأندية-1063133883.html
أول إجراء رسمي للزمالك بعد التسريب المنسوب لمرتضى منصور ورئيس رابطة الأندية
أول إجراء رسمي للزمالك بعد التسريب المنسوب لمرتضى منصور ورئيس رابطة الأندية
أعلن نادي الزمالك المصري عن أول إجراء رسمي بعد التسريب المنسوب لمرتضى منصور ورئيس رابطة الأندية والذي انتشر في الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل... 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T16:03+0000
2022-06-05T16:03+0000
رياضة
مصر
أخبار الزمالك اليوم
مرتضى منصور
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وقال نادي الزمالك على موقعه الرسمي، إن "رئيس النادي المستشار مرتضى منصور سوف يعقد مؤتمرا صحفيا لكشف فضائح أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، ومن يحميه في مصر"، على حد قوله.ووفقًا لموقع الزمالك فإن المؤتمر الصحفي سوف يعقد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7 يونيو الساعة11:00 صباحا (بتوقيت القاهرة) في مكتبه بمقر القلعة البيضاء.وفي الساعات القليلة الماضية، انتشر تسريب صوتي منسوب لرئيس نادي الزمالك ورئيس رابطة الأندية يتبادلان فيه السباب.ويستعد الزمالك لمواجهة الداخلية يوم 13 يونيو الحالي ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.يشار إلى أن الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة مؤقتا، من حصيلة 20 مباراة، حيث يتبقى للأهلي 4 مباريات مؤجلة بسبب مشاركته في دوري أبطال أفريقيا.
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رياضة, مصر, أخبار الزمالك اليوم, مرتضى منصور

أول إجراء رسمي للزمالك بعد التسريب المنسوب لمرتضى منصور ورئيس رابطة الأندية

16:03 GMT 05.06.2022
© AP Photo / Lobna Tarekرئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور
رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2022
© AP Photo / Lobna Tarek
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أعلن نادي الزمالك المصري عن أول إجراء رسمي بعد التسريب المنسوب لمرتضى منصور ورئيس رابطة الأندية والذي انتشر في الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.
وقال نادي الزمالك على موقعه الرسمي، إن "رئيس النادي المستشار مرتضى منصور سوف يعقد مؤتمرا صحفيا لكشف فضائح أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، ومن يحميه في مصر"، على حد قوله.
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ووفقًا لموقع الزمالك فإن المؤتمر الصحفي سوف يعقد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7 يونيو الساعة11:00 صباحا (بتوقيت القاهرة) في مكتبه بمقر القلعة البيضاء.
وفي الساعات القليلة الماضية، انتشر تسريب صوتي منسوب لرئيس نادي الزمالك ورئيس رابطة الأندية يتبادلان فيه السباب.
ويستعد الزمالك لمواجهة الداخلية يوم 13 يونيو الحالي ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.
يشار إلى أن الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة مؤقتا، من حصيلة 20 مباراة، حيث يتبقى للأهلي 4 مباريات مؤجلة بسبب مشاركته في دوري أبطال أفريقيا.
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