عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220605/-مصرع-32-شخصا-في-حريق-هائل-بمستودع-للكيماويات-في-بنغلاديش-1063105439.html
مصرع 32 شخصا في حريق هائل بمستودع للكيماويات في بنغلاديش
مصرع 32 شخصا في حريق هائل بمستودع للكيماويات في بنغلاديش
لقي 32 شخصا على الأقل حتفحهم وأصيب مئات آخرون، اليوم الأحد، إثر حريق بمستودع حاويات مواد كيميائية في مدينة سيتاكوندا بإقليم شيتاغونغ جنوب شرقي بنغلاديش. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T06:51+0000
2022-06-05T06:51+0000
بنغلاديش
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/01/1060720866_0:0:1804:1015_1920x0_80_0_0_a022e6f9aeba12ecc63453075ebd1bd9.jpg
القاهرة - سبوتنيك. ونقل موقع "بي دي نيوز 24" الإخباري المحلي عن الشرطة قولها: "اندلع حريق في مستودع حاويات خاص في سيتاكوندا عندما وقعت انفجارات ضخمة في حاويات المواد الكيميائية".وأضاف أنه "نتيجة لذلك لقي 32 شخصا على الأقل مصرعهم إثر الانفجار المدمر وقد تم نقل المئات من المصابين إلى المستشفى".وأشار إلى أنه "لم تتمكن جميع وحدات خدمة مكافحة الحرائق من السيطرة على الحريق على الرغم من بذلها قصارى جهدها".ونوه الموقع إلى أن من بين المصابين 15 من أفراد خدمة الإطفاء و11 شرطيا على الأقل.
https://arabic.sputniknews.com/20220320/بنغلاديش-مصرع-5-أشخاص-وفقدان-العشرات-بعد-اصطدام-عبارة-بسفينة-شحن-1060149336.html
بنغلاديش
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/01/1060720866_353:0:1706:1015_1920x0_80_0_0_10e8f92f5780e34542534f46c018e1aa.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بنغلاديش

مصرع 32 شخصا في حريق هائل بمستودع للكيماويات في بنغلاديش

06:51 GMT 05.06.2022
© Sputnik . Press-service of Russian Emergency Situations Ministry / الذهاب إلى بنك الصورسيارات الإطفاء تقوم بإطفاء حريق بمستودع للنفط في بيلغورود
سيارات الإطفاء تقوم بإطفاء حريق بمستودع للنفط في بيلغورود - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2022
© Sputnik . Press-service of Russian Emergency Situations Ministry
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
لقي 32 شخصا على الأقل حتفحهم وأصيب مئات آخرون، اليوم الأحد، إثر حريق بمستودع حاويات مواد كيميائية في مدينة سيتاكوندا بإقليم شيتاغونغ جنوب شرقي بنغلاديش.
القاهرة - سبوتنيك. ونقل موقع "بي دي نيوز 24" الإخباري المحلي عن الشرطة قولها: "اندلع حريق في مستودع حاويات خاص في سيتاكوندا عندما وقعت انفجارات ضخمة في حاويات المواد الكيميائية".
فيضانات آسيا - بنغلادش 18يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2022
بنغلاديش... مصرع 5 أشخاص وفقدان العشرات بعد اصطدام عبارة بسفينة شحن
20 مارس, 20:49 GMT
وأضاف أنه "نتيجة لذلك لقي 32 شخصا على الأقل مصرعهم إثر الانفجار المدمر وقد تم نقل المئات من المصابين إلى المستشفى".
وأشار إلى أنه "لم تتمكن جميع وحدات خدمة مكافحة الحرائق من السيطرة على الحريق على الرغم من بذلها قصارى جهدها".
ونوه الموقع إلى أن من بين المصابين 15 من أفراد خدمة الإطفاء و11 شرطيا على الأقل.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала