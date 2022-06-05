https://arabic.sputniknews.com/20220605/-مصرع-32-شخصا-في-حريق-هائل-بمستودع-للكيماويات-في-بنغلاديش-1063105439.html
مصرع 32 شخصا في حريق هائل بمستودع للكيماويات في بنغلاديش
مصرع 32 شخصا في حريق هائل بمستودع للكيماويات في بنغلاديش
لقي 32 شخصا على الأقل حتفحهم وأصيب مئات آخرون، اليوم الأحد، إثر حريق بمستودع حاويات مواد كيميائية في مدينة سيتاكوندا بإقليم شيتاغونغ جنوب شرقي بنغلاديش. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T06:51+0000
2022-06-05T06:51+0000
2022-06-05T06:51+0000
بنغلاديش
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القاهرة - سبوتنيك. ونقل موقع "بي دي نيوز 24" الإخباري المحلي عن الشرطة قولها: "اندلع حريق في مستودع حاويات خاص في سيتاكوندا عندما وقعت انفجارات ضخمة في حاويات المواد الكيميائية".وأضاف أنه "نتيجة لذلك لقي 32 شخصا على الأقل مصرعهم إثر الانفجار المدمر وقد تم نقل المئات من المصابين إلى المستشفى".وأشار إلى أنه "لم تتمكن جميع وحدات خدمة مكافحة الحرائق من السيطرة على الحريق على الرغم من بذلها قصارى جهدها".ونوه الموقع إلى أن من بين المصابين 15 من أفراد خدمة الإطفاء و11 شرطيا على الأقل.
https://arabic.sputniknews.com/20220320/بنغلاديش-مصرع-5-أشخاص-وفقدان-العشرات-بعد-اصطدام-عبارة-بسفينة-شحن-1060149336.html
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بنغلاديش
مصرع 32 شخصا في حريق هائل بمستودع للكيماويات في بنغلاديش
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لقي 32 شخصا على الأقل حتفحهم وأصيب مئات آخرون، اليوم الأحد، إثر حريق بمستودع حاويات مواد كيميائية في مدينة سيتاكوندا بإقليم شيتاغونغ جنوب شرقي بنغلاديش.
القاهرة - سبوتنيك. ونقل موقع "بي دي نيوز 24" الإخباري المحلي عن الشرطة قولها: "اندلع حريق في مستودع
حاويات خاص في سيتاكوندا عندما وقعت انفجارات ضخمة في حاويات المواد الكيميائية".
وأضاف أنه "نتيجة لذلك لقي 32 شخصا على الأقل مصرعهم إثر الانفجار المدمر وقد تم نقل المئات من المصابين إلى المستشفى".
وأشار إلى أنه "لم تتمكن جميع وحدات خدمة مكافحة الحرائق من السيطرة على الحريق على الرغم من بذلها قصارى جهدها".
ونوه الموقع إلى أن من بين المصابين 15 من أفراد خدمة الإطفاء و11 شرطيا على الأقل.