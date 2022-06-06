https://arabic.sputniknews.com/20220606/العراق-ومصر-والأردن-يتفقون-على-عقد-اجتماعات-لتعزيز-التعاون-الثلاثي-1063179609.html
العراق ومصر والأردن يتفقون على عقد اجتماعات "لتعزيز التعاون الثلاثي"
العراق ومصر والأردن يتفقون على عقد اجتماعات "لتعزيز التعاون الثلاثي"
قرر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، بالاشتراك مع وزيري خارجية مصر سامح شكري، والأردن أيمن الصفدي، عقد اجتماعات مستمرة لمواجهة التحديات وتعزيز التعاون الثلاثي،... 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T13:49+0000
2022-06-06T13:49+0000
2022-06-06T13:49+0000
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وقال حسين، اليوم الإثنين، خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه وزيري خارجية مصر والأردن: "بحثنا مع وزيري خارجية مصر والأردن الوضع في المنطقة والعالم"، وتابع "تداولنا مع وزيري خارجية مصر والأردن قضايا تخص البلدان الثلاثة"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع".بدوره، قال وزير خارجية مصر سامح شكري، "زيارتنا إلى العراق فرصة سانحة لتعزيز التعاون الثلاثي"، مبينا أن "هدف الإطار الثلاثي دعم العراق".وأردف، "نعمل على تكوين رؤية موحدة لمواجهة التحديات"، لافتا إلى أن "الربط الكهربائي بين البلدان الثلاثة وصل إلى مراحل متقدمة".إلى ذلك، قال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي: "نحن في العراق لمتابعة التعاون الثلاثي"، مبينا أنه "تشرفنا اليوم في لقاء القيادات العراقية".وأكد على "المضي في التعاون الثلاثي".وشدد على أن "الأردن تقف إلى جانب العراق الشقيق لمواجهة تحدياته"، موضحا أنه "أمن العراق من أمننا".وأردف الصفدي: "بحثنا مع وزيري خارجية العراق ومصر القضية الفلسطينية"، مؤكدا أن "الأردن اتفق مع العراق على الربط الكهربائي وسيبدأ التزويد بداية العام المقبل".وأضاف "حققنا 90 بالمئة في إطلاق المدينة الصناعية".
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العراق, أخبار الأردن, مصر
العراق ومصر والأردن يتفقون على عقد اجتماعات "لتعزيز التعاون الثلاثي"
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قرر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، بالاشتراك مع وزيري خارجية مصر سامح شكري، والأردن أيمن الصفدي، عقد اجتماعات مستمرة لمواجهة التحديات وتعزيز التعاون الثلاثي، فيما ذكر الصفدي أن بلاده ستبدأ بتزويد العراق بالطاقة الكهربائية بداية العام المقبل.
وقال حسين، اليوم الإثنين، خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه وزيري خارجية مصر والأردن: "بحثنا مع وزيري خارجية مصر والأردن الوضع في المنطقة والعالم"، وتابع "تداولنا مع وزيري خارجية مصر والأردن قضايا تخص البلدان الثلاثة"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع
".
"تحدثنا أيضا عن العمل المشترك بين البلدان الثلاثة لمواجهة التحديات، بالإضافة إلى مناقشة تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على دول المنطقة"، مبينا، "اتفقنا على عقد اجتماعات مستمرة بين البلدان الثلاثة".
بدوره، قال وزير خارجية مصر سامح شكري، "زيارتنا إلى العراق فرصة سانحة لتعزيز التعاون الثلاثي"، مبينا أن "هدف الإطار الثلاثي دعم العراق".
"نعمل على تعزيز موقف العراق واستعادة مكانته في المنطقة والعالم"، مبينا أنه "نتطلع إلى استمرار العمل والتنسيق بين البلدان الثلاثة".
وأردف، "نعمل على تكوين رؤية موحدة لمواجهة التحديات"، لافتا إلى أن "الربط الكهربائي بين البلدان الثلاثة وصل إلى مراحل متقدمة".
إلى ذلك، قال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي: "نحن في العراق لمتابعة التعاون الثلاثي"، مبينا أنه "تشرفنا اليوم في لقاء القيادات العراقية".
"بحثنا اليوم تبعات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية"
وأكد على "المضي في التعاون الثلاثي".
وشدد على أن "الأردن تقف إلى جانب العراق الشقيق لمواجهة تحدياته"، موضحا أنه "أمن العراق من أمننا".
وأردف الصفدي: "بحثنا مع وزيري خارجية العراق ومصر القضية الفلسطينية"، مؤكدا أن "الأردن اتفق مع العراق على الربط الكهربائي وسيبدأ التزويد بداية العام المقبل".
وأضاف "حققنا 90 بالمئة في إطلاق المدينة الصناعية".