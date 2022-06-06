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دبلوماسي إيراني سابق يوجه نصيحة للسعودية لتمرير الفترة الانتقالية من الملك إلى الأمير
دبلوماسي إيراني سابق يوجه نصيحة للسعودية لتمرير الفترة الانتقالية من الملك إلى الأمير
أعرب السفير الإيراني السابق في الأردن، نصرت الله تاجيك، عن عدم تفاؤله منذ البداية بشأن المحادثات التي تجري بين بلاده والسعودية في العاصمة العراقية. 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T14:51+0000
2022-06-06T14:51+0000
العالم العربي
أخبار السعودية اليوم
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وفي حوار له مع صحيفة "شرق" الإيرانية، قال تاجيك إن الرياض "مارست سلوكا مزدوجا مع طهران، فمن جهة تسعى لإعادة العلاقات بين البلدين وتحويل الوفود الأمنية إلى وفود سياسية ودبلوماسية، ومن جهة أخرى تمارس كل التخريب والجهود الهادفة لتكثيف الأجواء المناهضة لإيران" وفق تعبيره.وفي السياق، رأى السفير الإيراني السابق في الأردن، أن "السعودية بحاجة لتخفيض التوتر مع جيرانها من أجل تمرير الفترة الانتقالية من الملك سلمان إلى الأمير محمد بن سلمان، وفي نفس الوقت لإحياء علاقاتها مع الولايات المتحدة".كان وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، قال قبل أيام إن الحوار مع إيران يجب أن يكون مبنيا على موقف خليجي موحد، وذلك في ظل محادثات تستضيفها بغداد بين الرياض وطهران.وأضاف ابن فرحان، خلال كلمة عقب اجتماع لوزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الأربعاء في الرياض: "يجب أن يكون حوارنا وتواصلنا مع إيران مبني على موقف خليجي موحد. ندعوها من خلاله للتهدئة والتعاون والالتزام بمبادئ الشرعية الدولية وحسن الجوار".
https://arabic.sputniknews.com/20220601/وزير-الخارجية-السعودي-التواصل-مع-إيران-يجب-أن-يكون-وفق-موقف-خليجي-موحد-1062963668.html
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العالم العربي, أخبار السعودية اليوم

دبلوماسي إيراني سابق يوجه نصيحة للسعودية لتمرير الفترة الانتقالية من الملك إلى الأمير

14:51 GMT 06.06.2022
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUDالعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان
العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2022
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUD
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أعرب السفير الإيراني السابق في الأردن، نصرت الله تاجيك، عن عدم تفاؤله منذ البداية بشأن المحادثات التي تجري بين بلاده والسعودية في العاصمة العراقية.
وفي حوار له مع صحيفة "شرق" الإيرانية، قال تاجيك إن الرياض "مارست سلوكا مزدوجا مع طهران، فمن جهة تسعى لإعادة العلاقات بين البلدين وتحويل الوفود الأمنية إلى وفود سياسية ودبلوماسية، ومن جهة أخرى تمارس كل التخريب والجهود الهادفة لتكثيف الأجواء المناهضة لإيران" وفق تعبيره.
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2022
وزير الخارجية السعودي: التواصل مع إيران يجب أن يكون وفق موقف خليجي موحد
1 يونيو, 13:31 GMT
واستنتج الدبلوماسي السابق أنّ "الحوار في بغداد لا يعني التخلّي عن سياسة السعودية المناهضة لإيران".
وفي السياق، رأى السفير الإيراني السابق في الأردن، أن "السعودية بحاجة لتخفيض التوتر مع جيرانها من أجل تمرير الفترة الانتقالية من الملك سلمان إلى الأمير محمد بن سلمان، وفي نفس الوقت لإحياء علاقاتها مع الولايات المتحدة".
كان وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، قال قبل أيام إن الحوار مع إيران يجب أن يكون مبنيا على موقف خليجي موحد، وذلك في ظل محادثات تستضيفها بغداد بين الرياض وطهران.
وأضاف ابن فرحان، خلال كلمة عقب اجتماع لوزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الأربعاء في الرياض: "يجب أن يكون حوارنا وتواصلنا مع إيران مبني على موقف خليجي موحد. ندعوها من خلاله للتهدئة والتعاون والالتزام بمبادئ الشرعية الدولية وحسن الجوار".
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