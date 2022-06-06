عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220606/نيبينزيا-يلمح-إلى-قصف-مراكز-القرار-في-كييف-في-حال-استخدام-الراجمات-الأمريكية-ضد-روسيا-أو-دونباس-1063189607.html
نيبينزيا يلمح إلى "قصف مراكز القرار في كييف في حال استخدام الراجمات الأمريكية ضد روسيا أو دونباس"
نيبينزيا يلمح إلى "قصف مراكز القرار في كييف في حال استخدام الراجمات الأمريكية ضد روسيا أو دونباس"
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الإثنين، أن روسيا تحتفظ بحق توجيه ضربات لمراكز اتخاذ القرار في كييف في حال استخدام الأخيرة... 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T17:08+0000
2022-06-06T17:08+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
منظمة الأمم المتحدة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104452/31/1044523182_0:124:2832:1717_1920x0_80_0_0_a373f4f60f656b62c305130fdc1c7585.jpg
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال نيبينزيا خلال جلسة مجلس الأمن الدولي: "إن تصريحات عدد من المسؤولين الغربيين، ومن بينهم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، والتي يقولون فيها إن كييف لن تستخدم راجمات الصواريخ الأمريكية ضد أهداف على الأراضي الروسية تبدو غير مقنعة".ووفقا لنيبينزيا، فإن وزير الخارجية الأمريكي يحاول بذلك تقنين الضربات الأوكرانية لأراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، التي تسفر عن مقتل السكان المدنيين، ومن بينهم الأطفال.وأعلن رئيس مركز إدارة شؤون الدفاع التابع لوزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف، في 1 حزيران/ يونيو، أن نظام كييف يخطط لقصف الأراضي الروسية باستخدام منظومات الصواريخ بعيدة المدى، التي ينتظر تسلمها من الولايات المتحدة لاستفزاز روسيا للرد عليه بإطلاق النيران ثم اتهامها بعد ذلك بقتل السكان المدنيين.وقال ميزينتسيف في إحاطة: "من المتوقع في المستقبل القريب أن تصل منظومات صواريخ أمريكية بعيدة المدى إلى مدينة شوستكا، والتي بمساعدتها يخطط مسلحو التشكيلات الأوكرانية بإيعاز من الاستخبارات الأوكرانية لقصف المناطق الحدودية الروسية من مناطق سكنية في المدينة".ووفقا للجنرال ميزينتسيف، فإن النازيين الجدد الأوكرانيين يعولون بذلك على استفزاز القوات المسلحة الروسية للرد بإطلاق النار عليهم، ثم بعد ذلك يتهمونهم بالقصف العشوائي لمرافق البنية التحتية وقتل السكان المدنيين.
https://arabic.sputniknews.com/20220602/نيبينزيا-الجنائية-الدولية-والغرب-لا-يبالون-بجرائم-كييف-وتناسوا-قضية-القناصين-المجهولين-1063011619.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104452/31/1044523182_394:0:2751:1768_1920x0_80_0_0_e60ac9ea91cf7e1b8f15425145e42a41.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا, منظمة الأمم المتحدة

نيبينزيا يلمح إلى "قصف مراكز القرار في كييف في حال استخدام الراجمات الأمريكية ضد روسيا أو دونباس"

17:08 GMT 06.06.2022
© Sputnik . Нэнси Сисель / الذهاب إلى بنك الصورسفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة
سفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2022
© Sputnik . Нэнси Сисель
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الإثنين، أن روسيا تحتفظ بحق توجيه ضربات لمراكز اتخاذ القرار في كييف في حال استخدام الأخيرة لراجمات الصواريخ بعيدة المدى.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال نيبينزيا خلال جلسة مجلس الأمن الدولي: "إن تصريحات عدد من المسؤولين الغربيين، ومن بينهم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، والتي يقولون فيها إن كييف لن تستخدم راجمات الصواريخ الأمريكية ضد أهداف على الأراضي الروسية تبدو غير مقنعة".
ووفقا لنيبينزيا، فإن وزير الخارجية الأمريكي يحاول بذلك تقنين الضربات الأوكرانية لأراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، التي تسفر عن مقتل السكان المدنيين، ومن بينهم الأطفال.

"في هذا الصدد، نحن لا نحتفظ فقط بحق استهداف خط التهديد من قبل النازيين الجدد ضد روسيا وجمهوريتي دونباس إلى مسافة الإصابة المحتملة بالذخيرة الجديدة بعيدة المدى، ولكن أيضًا بحق ضرب مراكز اتخاذ القرارات الإجرامية التي قررت استخدام مثل هذه الأنواع من الأسلحة".

وأعلن رئيس مركز إدارة شؤون الدفاع التابع لوزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف، في 1 حزيران/ يونيو، أن نظام كييف يخطط لقصف الأراضي الروسية باستخدام منظومات الصواريخ بعيدة المدى، التي ينتظر تسلمها من الولايات المتحدة لاستفزاز روسيا للرد عليه بإطلاق النيران ثم اتهامها بعد ذلك بقتل السكان المدنيين.
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
نيبينزيا: الجنائية الدولية والغرب لا يبالون بجرائم كييف وتناسوا قضية "القناصين المجهولين"
2 يونيو, 19:34 GMT
وقال ميزينتسيف في إحاطة: "من المتوقع في المستقبل القريب أن تصل منظومات صواريخ أمريكية بعيدة المدى إلى مدينة شوستكا، والتي بمساعدتها يخطط مسلحو التشكيلات الأوكرانية بإيعاز من الاستخبارات الأوكرانية لقصف المناطق الحدودية الروسية من مناطق سكنية في المدينة".
ووفقا للجنرال ميزينتسيف، فإن النازيين الجدد الأوكرانيين يعولون بذلك على استفزاز القوات المسلحة الروسية للرد بإطلاق النار عليهم، ثم بعد ذلك يتهمونهم بالقصف العشوائي لمرافق البنية التحتية وقتل السكان المدنيين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие народной милиции ДНР проводят зачистку Волновахи - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:45 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала