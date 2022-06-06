https://arabic.sputniknews.com/20220606/نيبينزيا-يلمح-إلى-قصف-مراكز-القرار-في-كييف-في-حال-استخدام-الراجمات-الأمريكية-ضد-روسيا-أو-دونباس-1063189607.html

نيبينزيا يلمح إلى "قصف مراكز القرار في كييف في حال استخدام الراجمات الأمريكية ضد روسيا أو دونباس"

نيبينزيا يلمح إلى "قصف مراكز القرار في كييف في حال استخدام الراجمات الأمريكية ضد روسيا أو دونباس"

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الإثنين، أن روسيا تحتفظ بحق توجيه ضربات لمراكز اتخاذ القرار في كييف في حال استخدام الأخيرة... 06.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-06T17:08+0000

2022-06-06T17:08+0000

2022-06-06T17:08+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

منظمة الأمم المتحدة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104452/31/1044523182_0:124:2832:1717_1920x0_80_0_0_a373f4f60f656b62c305130fdc1c7585.jpg

الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال نيبينزيا خلال جلسة مجلس الأمن الدولي: "إن تصريحات عدد من المسؤولين الغربيين، ومن بينهم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، والتي يقولون فيها إن كييف لن تستخدم راجمات الصواريخ الأمريكية ضد أهداف على الأراضي الروسية تبدو غير مقنعة".ووفقا لنيبينزيا، فإن وزير الخارجية الأمريكي يحاول بذلك تقنين الضربات الأوكرانية لأراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، التي تسفر عن مقتل السكان المدنيين، ومن بينهم الأطفال.وأعلن رئيس مركز إدارة شؤون الدفاع التابع لوزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف، في 1 حزيران/ يونيو، أن نظام كييف يخطط لقصف الأراضي الروسية باستخدام منظومات الصواريخ بعيدة المدى، التي ينتظر تسلمها من الولايات المتحدة لاستفزاز روسيا للرد عليه بإطلاق النيران ثم اتهامها بعد ذلك بقتل السكان المدنيين.وقال ميزينتسيف في إحاطة: "من المتوقع في المستقبل القريب أن تصل منظومات صواريخ أمريكية بعيدة المدى إلى مدينة شوستكا، والتي بمساعدتها يخطط مسلحو التشكيلات الأوكرانية بإيعاز من الاستخبارات الأوكرانية لقصف المناطق الحدودية الروسية من مناطق سكنية في المدينة".ووفقا للجنرال ميزينتسيف، فإن النازيين الجدد الأوكرانيين يعولون بذلك على استفزاز القوات المسلحة الروسية للرد بإطلاق النار عليهم، ثم بعد ذلك يتهمونهم بالقصف العشوائي لمرافق البنية التحتية وقتل السكان المدنيين.

https://arabic.sputniknews.com/20220602/نيبينزيا-الجنائية-الدولية-والغرب-لا-يبالون-بجرائم-كييف-وتناسوا-قضية-القناصين-المجهولين-1063011619.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, أخبار أوكرانيا, منظمة الأمم المتحدة