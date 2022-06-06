https://arabic.sputniknews.com/20220606/هزة-أرضية-بقوة-44-درجات-بعرض-ساحل-شمال-المغرب-1063195427.html
هزة أرضية بقوة 4.4 درجات تضرب شمال المغرب
هزة أرضية بقوة 4.4 درجات تضرب شمال المغرب
أعلن المعهد المغربي للجيوفيزياء عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 4.4 درجات على مقياس ريختر، اليوم الاثنين، بعرض ساحل إقليم مدينة الدريوش شمال المغرب. 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T22:03+0000
2022-06-06T22:03+0000
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أخبار المغرب اليوم
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وأوضح المعهد، في نشرة إنذارية، أن هذه الهزة، التي حدد مركزها بعرض ساحل إقليم الدريوش، وقعت على الساعة السادسة و57 دقيقة و47 ثانية مساء بالتوقيت المحلي (توقيت غرينيتش+1).وأضاف المصدر ذاته أن هذه الهزة، التي سجلت على عمق 17 كيلومترات، وقعت عند التقاء خط العرض 35.507 درجة شمالا، وخط الطول 3.587 درجة غربا.
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أخبار المغرب اليوم
هزة أرضية بقوة 4.4 درجات تضرب شمال المغرب
22:03 GMT 06.06.2022 (تم التحديث: 22:04 GMT 06.06.2022) تابعنا عبر
أعلن المعهد المغربي للجيوفيزياء عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 4.4 درجات على مقياس ريختر، اليوم الاثنين، بعرض ساحل إقليم مدينة الدريوش شمال المغرب.
وأوضح المعهد، في نشرة إنذارية، أن هذه الهزة، التي حدد مركزها بعرض ساحل إقليم الدريوش
، وقعت على الساعة السادسة و57 دقيقة و47 ثانية مساء بالتوقيت المحلي (توقيت غرينيتش+1).
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الهزة، التي سجلت على عمق 17 كيلومترات، وقعت عند التقاء خط العرض 35.507 درجة شمالا، وخط الطول 3.587 درجة غربا.