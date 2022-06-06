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هزة أرضية بقوة 4.4 درجات تضرب شمال المغرب
هزة أرضية بقوة 4.4 درجات تضرب شمال المغرب
أعلن المعهد المغربي للجيوفيزياء عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 4.4 درجات على مقياس ريختر، اليوم الاثنين، بعرض ساحل إقليم مدينة الدريوش شمال المغرب. 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T22:03+0000
2022-06-06T22:04+0000
أخبار المغرب اليوم
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وأوضح المعهد، في نشرة إنذارية، أن هذه الهزة، التي حدد مركزها بعرض ساحل إقليم الدريوش، وقعت على الساعة السادسة و57 دقيقة و47 ثانية مساء بالتوقيت المحلي (توقيت غرينيتش+1).وأضاف المصدر ذاته أن هذه الهزة، التي سجلت على عمق 17 كيلومترات، وقعت عند التقاء خط العرض 35.507 درجة شمالا، وخط الطول 3.587 درجة غربا.
https://arabic.sputniknews.com/20220605/المغرب-يطلق-مبادرة-لإعادة-توطين-سلالة-نادرة-من-القردة-1063121070.html
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أخبار المغرب اليوم

هزة أرضية بقوة 4.4 درجات تضرب شمال المغرب

22:03 GMT 06.06.2022 (تم التحديث: 22:04 GMT 06.06.2022)
© Sputnik . mohamed Hemidaالحسناء النائمة ومغارة "كاليبسو" وأعمدة هرقل، المغرب
الحسناء النائمة ومغارة كاليبسو وأعمدة هرقل، المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2022
© Sputnik . mohamed Hemida
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أعلن المعهد المغربي للجيوفيزياء عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 4.4 درجات على مقياس ريختر، اليوم الاثنين، بعرض ساحل إقليم مدينة الدريوش شمال المغرب.
وأوضح المعهد، في نشرة إنذارية، أن هذه الهزة، التي حدد مركزها بعرض ساحل إقليم الدريوش، وقعت على الساعة السادسة و57 دقيقة و47 ثانية مساء بالتوقيت المحلي (توقيت غرينيتش+1).
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المغرب يطلق مبادرة لإعادة توطين سلالة نادرة من القردة
أمس, 12:09 GMT
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الهزة، التي سجلت على عمق 17 كيلومترات، وقعت عند التقاء خط العرض 35.507 درجة شمالا، وخط الطول 3.587 درجة غربا.
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