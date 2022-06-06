وفد من المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار يزور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
© Photo / Suez Canal, Economic Zoneوفد من المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار يزور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
© Photo / Suez Canal, Economic Zone
قام وفد من المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار بزيارة رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لبحث الاستثمارات في المناطق الصناعية والموانئ التابعة لها.
واستقبل الوفد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحيى زكي، حسبما ذكر بيان حصلت عليه "سبوتنيك"، اليوم الاثنين.
ولفت البيان إلى أن الوفد البريطاني تفقد عمليات تطوير ميناء العين السخنة ومصانع تابعة لشركة السويس للتنمية الصناعية.
واستعرض الجانبان الأعمال الجارية في موانئ الهيئة الاقتصادية على البحرين المتوسط والأحمر، إضافة إلى المناطق الصناعية المتكاملة في العين السخنة وشرق بورسعيد.
© Photo / Suez Canal, Economic Zoneوفد من المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار يزور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
وفد من المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار يزور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
© Photo / Suez Canal, Economic Zone
كما تناولت النقاشات إمكانية توطين صناعة تموين السفن البحرية وكيف يمكن استغلال ميزة الموقع الجغرافي فيما يخص مشروعات الهيدروجين الأخضر، التي تتوافق مع استراتيجية التحول للاقتصاد الأخضر التي تتبناها الدولة المصرية.
وبحث الجانبان مناخ الاستثمار في المنطقة ومدى ارتباطه باحتياجات الأسواق العالمية.
وأكد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس استعدادات الهيئة لتعزيز التعاون مع الجانب البريطاني لجذب استثمارات إنجليزية وفقا لما يتم توفيره من تسهيلات وحوافز استثمارية من الدولة خاصة للمشروعات ذات الكثافات العمالية الكبيرة.
© Photo / Suez Canal, Economic Zoneوفد من المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار يزور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
وفد من المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار يزور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
© Photo / Suez Canal, Economic Zone
وبحث الجانبان ملف صناعات الهيدروجين الأخضر وما تم إنجازه مع شركات وتحالفات عالمية من المقرر أن يتم الإعلان عنها في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل بالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ "كوب - 27" في شرم الشيخ.
يذكر أن المؤسسة البريطانية للاستثمار تمثل الذراع التمويلية للحكومة البريطانية وتشارك في تمويل المشروعات في قارتي إفريقيا وآسيا ودول الكاريبي.