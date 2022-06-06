عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220606/وفد-من-المؤسسة-البريطانية-الدولية-للاستثمار-يزور-المنطقة-الاقتصادية-لقناة-السويس-1063188443.html
وفد من المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار يزور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
وفد من المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار يزور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
قام وفد من المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار بزيارة رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لبحث الاستثمارات في المناطق الصناعية والموانئ التابعة لها. 06.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-06T16:49+0000
2022-06-06T16:49+0000
اقتصاد
مصر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/06/1063187976_55:0:1225:658_1920x0_80_0_0_6721a2c7e4795596229cba591b2103ed.jpg
واستقبل الوفد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحيى زكي، حسبما ذكر بيان حصلت عليه "سبوتنيك"، اليوم الاثنين.واستعرض الجانبان الأعمال الجارية في موانئ الهيئة الاقتصادية على البحرين المتوسط والأحمر، إضافة إلى المناطق الصناعية المتكاملة في العين السخنة وشرق بورسعيد.كما تناولت النقاشات إمكانية توطين صناعة تموين السفن البحرية وكيف يمكن استغلال ميزة الموقع الجغرافي فيما يخص مشروعات الهيدروجين الأخضر، التي تتوافق مع استراتيجية التحول للاقتصاد الأخضر التي تتبناها الدولة المصرية.وأكد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس استعدادات الهيئة لتعزيز التعاون مع الجانب البريطاني لجذب استثمارات إنجليزية وفقا لما يتم توفيره من تسهيلات وحوافز استثمارية من الدولة خاصة للمشروعات ذات الكثافات العمالية الكبيرة.وبحث الجانبان ملف صناعات الهيدروجين الأخضر وما تم إنجازه مع شركات وتحالفات عالمية من المقرر أن يتم الإعلان عنها في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل بالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ "كوب - 27" في شرم الشيخ.يذكر أن المؤسسة البريطانية للاستثمار تمثل الذراع التمويلية للحكومة البريطانية وتشارك في تمويل المشروعات في قارتي إفريقيا وآسيا ودول الكاريبي.
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/06/1063187976_202:0:1079:658_1920x0_80_0_0_a4da3b1616f8eefb46096b972b37075f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, مصر

وفد من المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار يزور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

16:49 GMT 06.06.2022
© Photo / Suez Canal, Economic Zoneوفد من المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار يزور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
وفد من المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار يزور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2022
© Photo / Suez Canal, Economic Zone
تابعنا عبرTelegram
قام وفد من المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار بزيارة رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لبحث الاستثمارات في المناطق الصناعية والموانئ التابعة لها.
واستقبل الوفد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحيى زكي، حسبما ذكر بيان حصلت عليه "سبوتنيك"، اليوم الاثنين.
ولفت البيان إلى أن الوفد البريطاني تفقد عمليات تطوير ميناء العين السخنة ومصانع تابعة لشركة السويس للتنمية الصناعية.
واستعرض الجانبان الأعمال الجارية في موانئ الهيئة الاقتصادية على البحرين المتوسط والأحمر، إضافة إلى المناطق الصناعية المتكاملة في العين السخنة وشرق بورسعيد.
© Photo / Suez Canal, Economic Zoneوفد من المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار يزور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
وفد من المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار يزور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2022
وفد من المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار يزور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
© Photo / Suez Canal, Economic Zone
كما تناولت النقاشات إمكانية توطين صناعة تموين السفن البحرية وكيف يمكن استغلال ميزة الموقع الجغرافي فيما يخص مشروعات الهيدروجين الأخضر، التي تتوافق مع استراتيجية التحول للاقتصاد الأخضر التي تتبناها الدولة المصرية.
وبحث الجانبان مناخ الاستثمار في المنطقة ومدى ارتباطه باحتياجات الأسواق العالمية.
وأكد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس استعدادات الهيئة لتعزيز التعاون مع الجانب البريطاني لجذب استثمارات إنجليزية وفقا لما يتم توفيره من تسهيلات وحوافز استثمارية من الدولة خاصة للمشروعات ذات الكثافات العمالية الكبيرة.
© Photo / Suez Canal, Economic Zoneوفد من المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار يزور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
وفد من المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار يزور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2022
وفد من المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار يزور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
© Photo / Suez Canal, Economic Zone
وبحث الجانبان ملف صناعات الهيدروجين الأخضر وما تم إنجازه مع شركات وتحالفات عالمية من المقرر أن يتم الإعلان عنها في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل بالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ "كوب - 27" في شرم الشيخ.
يذكر أن المؤسسة البريطانية للاستثمار تمثل الذراع التمويلية للحكومة البريطانية وتشارك في تمويل المشروعات في قارتي إفريقيا وآسيا ودول الكاريبي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие народной милиции ДНР проводят зачистку Волновахи - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:45 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала