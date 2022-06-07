https://arabic.sputniknews.com/20220607/السيسي-يوجه-بسرعة-الانتهاء-من-مدينة-مصر-الدولية-للألعاب-الأولمبية-1063245951.html
السيسي يوجه بسرعة الانتهاء من مدينة "مصر الدولية" للألعاب الأولمبية
السيسي يوجه بسرعة الانتهاء من مدينة "مصر الدولية" للألعاب الأولمبية
وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية. 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T21:29+0000
2022-06-07T21:29+0000
2022-06-07T21:29+0000
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مصر
العالم العربي
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وذكرت بوابة الأهرام، مساء اليوم الثلاثاء، أن السيسي وجه بسرعة الانتهاء من المدينة الدولية للألعاب الأولمبية بمختلف منشآتها طبقا للجداول الزمنية المحددة وبحسب أرقى المواصفات العالمية، مما يجعل المدينة هدفا لتنظيم كبرى الفعاليات الرياضية الدولية في مختلف الألعاب.وأضافت أن الرئيس المصري يريد أن يعكس القدرة الواقعية لبلاده على استضافة أكبر البطولات الدولية، وهو ما يساعد على الترويج الثقافي والحضاري والسياحي لمصر، فضلا عن العوائد المالية والاقتصادية التي ستعود على البلاد.وطالب الرئيس السيسي بتكامل البنية التحتية الرياضية في مصر، من ملاعب تدريب متنوعة واستادات وصالات رياضية وما يتعلق بها من خدمات لوجستية وفنية مع التطوير الشامل والمتكامل للبنية التحتية والفندقية بجميع مكوناتها على مستوى الدولة.وأكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضى، أن توجيهات الرئيس السيسي جاءت خلال اجتماعه، اليوم، مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد كبير من المسؤولين المصريين، حيث ناقش الاجتماع "استعراض الموقف التنفيذي لمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة".
https://arabic.sputniknews.com/20220228/مصر-أنفقنا-6-تريليونات-جنيه-على-المشروعات-خلال-7-سنوات-1059261054.html
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الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, العالم العربي
السيسي يوجه بسرعة الانتهاء من مدينة "مصر الدولية" للألعاب الأولمبية
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وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية.
وذكرت بوابة الأهرام
، مساء اليوم الثلاثاء، أن السيسي وجه بسرعة الانتهاء من المدينة الدولية للألعاب الأولمبية بمختلف منشآتها طبقا للجداول الزمنية المحددة وبحسب أرقى المواصفات العالمية، مما يجعل المدينة هدفا لتنظيم كبرى الفعاليات الرياضية الدولية في مختلف الألعاب.
وأضافت أن الرئيس المصري
يريد أن يعكس القدرة الواقعية لبلاده على استضافة أكبر البطولات الدولية، وهو ما يساعد على الترويج الثقافي والحضاري والسياحي لمصر، فضلا عن العوائد المالية والاقتصادية
التي ستعود على البلاد.
وطالب الرئيس السيسي بتكامل البنية التحتية الرياضية في مصر، من ملاعب تدريب متنوعة واستادات وصالات رياضية وما يتعلق بها من خدمات لوجستية وفنية مع التطوير الشامل والمتكامل للبنية التحتية والفندقية بجميع مكوناتها على مستوى الدولة.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضى، أن توجيهات الرئيس السيسي جاءت خلال اجتماعه، اليوم، مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد كبير من المسؤولين المصريين، حيث ناقش الاجتماع "استعراض الموقف التنفيذي لمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة".