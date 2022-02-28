https://arabic.sputniknews.com/20220228/مصر-أنفقنا-6-تريليونات-جنيه-على-المشروعات-خلال-7-سنوات-1059261054.html
مصر: أنفقنا 6 تريليونات جنيه على المشروعات خلال 7 سنوات
مصر: أنفقنا 6 تريليونات جنيه على المشروعات خلال 7 سنوات
كشفت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية، اليوم الاثنين، عن إنفاق القاهرة أكثر من 6 تريليونات جنيه على المشروعات خلال 7 سنوات. 28.02.2022, سبوتنيك عربي
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وقالت هالة السعيد، خلال فاعليات إطلاق مشروع تنمية الأسرة المصرية، إن أكثر من 50 مليار دولار أنفقت على مشروع "حياة كريمة" في 3 سنوات، مشيرة إلى انخفاض معدلات التسرب من التعليم، بحسب موقع "مصراوي".وأشارت السعيد خلال الحدث الذي نظم اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور رئيس البلاد عبد الفتاح السيسي، إلى أن عدد سكان مصر يتزايد بمقدار 2.5 مليون شخص كل عام.وتابعت وزيرة التخطيط: "سنواجه طفرة سكانية أخرى محتملة في الفترة من 2032 إلى 2040 لأن عدد المقبلين على الزواج في هذه الفترة شريحة كبيرة".قال وزير المالية محمد معيط قبل أيام، إن مصر سجلت معدل نمو هو الأعلى منذ 20 عاما، مشيرا إلى بلوغه 9% خلال الفترة بين يوليو/ تموز وديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220227/مصر-السيسي-يوجه-بضمان-مخزون-السلع-الاستراتيجية-1059237925.html
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مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد
مصر: أنفقنا 6 تريليونات جنيه على المشروعات خلال 7 سنوات
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كشفت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية، اليوم الاثنين، عن إنفاق القاهرة أكثر من 6 تريليونات جنيه على المشروعات خلال 7 سنوات.
وقالت هالة السعيد
، خلال فاعليات إطلاق مشروع تنمية الأسرة المصرية، إن أكثر من 50 مليار دولار أنفقت على مشروع "حياة كريمة" في 3 سنوات، مشيرة إلى انخفاض معدلات التسرب من التعليم، بحسب موقع "مصراوي".
وأشارت السعيد خلال الحدث الذي نظم اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور رئيس البلاد عبد الفتاح السيسي، إلى أن عدد سكان مصر يتزايد بمقدار 2.5 مليون شخص كل عام.
وتابعت وزيرة التخطيط: "سنواجه طفرة سكانية أخرى محتملة في الفترة من 2032 إلى 2040 لأن عدد المقبلين على الزواج في هذه الفترة شريحة كبيرة".
قال وزير المالية محمد معيط قبل أيام، إن مصر سجلت معدل نمو هو الأعلى منذ 20 عاما
، مشيرا إلى بلوغه 9% خلال الفترة بين يوليو/ تموز وديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي.