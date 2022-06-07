https://arabic.sputniknews.com/20220607/رئيس-الزمالك-المصري-يهاجم-نادي-فيوتشر-بسبب-مهند-لاشين-1063229521.html
رئيس الزمالك المصري يهاجم نادي فيوتشر بسبب مهند لاشين
رئيس الزمالك المصري يهاجم نادي فيوتشر بسبب مهند لاشين
هاجم رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، نادي "فيوتشر" الذي يلعب بالدوري المصري الممتاز، وذلك على خلفية نجم خط وسط فريق "طلائع الجيش" ومنتخب مصر مهند لاشين. 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T14:57+0000
2022-06-07T14:57+0000
2022-06-07T14:57+0000
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مرتضى منصور
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وقال مرتضى منصور في تصريحات لموقع "في الجول"، "على مسؤوليتي الشخصية فيوتشر لا يستطيع ضم مهند لاشين وأنا مسؤول عن حديثي هذا".وفي السياق، هاجم مرتضى منصور في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، نادي فيوتشر.وأكد رئيس الزمالك أن ناديه هو صاحب الحق في الثنائي عمر كمال ومهند لاشين لاعبا فيوتشر.وأضاف "الزمالك يمتلك عقود عمر كمال وسيعود لنا في الموسم المقبل".وأعلن نادي فيوتشر التعاقد مع مهند لاشين لمدة 4 مواسم قادما من "طلائع الجيش".أما عمر كمال فوقع لنادي فيوتشر بداية الموسم الجاري، بعدما فشل الزمالك في قيده بسبب العقوبة على النادي الأبيض بإيقاف القيد.يذكر أن الثنائي عمر كمال ومهند لاشين يتواجدان حاليا مع منتخب مصر استعدادا لمواجهة إثيوبيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023.
https://arabic.sputniknews.com/20220605/-أول-إجراء-رسمي-للزمالك-بعد-التسريب-المنسوب-لمرتضى-منصور-ورئيس-رابطة-الأندية-1063133883.html
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أخبار الزمالك اليوم, رياضة, مرتضى منصور, الدوري المصري الممتاز
رئيس الزمالك المصري يهاجم نادي فيوتشر بسبب مهند لاشين
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هاجم رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، نادي "فيوتشر" الذي يلعب بالدوري المصري الممتاز، وذلك على خلفية نجم خط وسط فريق "طلائع الجيش" ومنتخب مصر مهند لاشين.
وقال مرتضى منصور في تصريحات لموقع "في الجول"
، "على مسؤوليتي الشخصية فيوتشر لا يستطيع ضم مهند لاشين وأنا مسؤول عن حديثي هذا".
وفي السياق، هاجم مرتضى منصور في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، نادي فيوتشر.
وأكد رئيس الزمالك
أن ناديه هو صاحب الحق في الثنائي عمر كمال ومهند لاشين لاعبا فيوتشر.
وأضاف "الزمالك يمتلك عقود عمر كمال وسيعود لنا في الموسم المقبل".
وتابع "مهند لاشين وعمر كمال في كفة ونادي فيوتشر بالكامل في كفة".
وأعلن نادي فيوتشر التعاقد مع مهند لاشين لمدة 4 مواسم قادما من "طلائع الجيش".
أما عمر كمال فوقع لنادي فيوتشر بداية الموسم الجاري، بعدما فشل الزمالك في قيده بسبب العقوبة على النادي الأبيض بإيقاف القيد.
يذكر أن الثنائي عمر كمال ومهند لاشين يتواجدان حاليا مع منتخب مصر استعدادا لمواجهة إثيوبيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023.