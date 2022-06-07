مسؤول عسكري إسرائيلي: في حالة الحرب أمام "حزب الله" لن يبقى حجر على حجر
© Sputnik . Abedal Kader Albaiتظاهرة اللبنانيين على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، لبنان 16 مايو 2021
© Sputnik . Abedal Kader Albai
قال قائد المنطقة الشمالية الإسرائيلي أمير برعام، اليوم الثلاثاء، إنه في حالة الحرب مع "حزب الله" اللبناني، لن يبقي الجيش الإسرائيلي حجرا على حجر.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عن الجنرال أمير برعام، بمناسبة مرور 16 عاما مر على الحرب الإسرائيلية الثانية على لبنان، والتي وقعت في شهر يوليو/تموز 2006، أن حزب الله يحاول فرض التحديات أمام إسرائيل لكن تلك التحديات ما تزال مردوعة جدا.
מפקד פיקוד הצפון, האלוף אמיר ברעם, בטקס לציון 16 שנה למלחמת לבנון השנייה: ״בתקופה האחרונה התגברה בניית העמדות הקדמיות של חזבאללה על קו הגבול. אנו רואים את פעילי חזבאללה מגיעים למרחב הגדר. בבוא היום הם ישלמו את המחיר. נהרוס את כל תשתיות קו המגע הצבאי הזה ולא נותיר אבן על אבן״. pic.twitter.com/XfYDK8HyZi— דורון קדוש | Doron Kadosh (@Doron_Kadosh) June 7, 2022
وادعى الجنرال برعام أن "الاستقرار الأمني على الجبهة الشمالية الذي نتج عن هذه الحرب هو خير تأكيد على قوة الردع التي خلقتها"، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي يرصد حركة نشطاء "حزب الله" في منطقة السياج الحدودي، محذرا من أنهم "سيدفعون الثمن، في النهاية".
وشدد قائد المنطقة الشمالية العسكرية في إسرائيل على أن "جيش بلاده سيستمر بالعمل في سوريا ولبنان، سواء عبر تأمين الأمن اليومي أو من خلال المعركة الخفية بين الحروب من أجل تقويض كل جهود الإرهاب، و تموضعه وتعاظمه".
מפקד פיקוד צפון האלוף אמיר ברעם באזכרה השנתית לחללי מלחמת לבנון השנייה: בתקופה האחרונה התגברה בניית העמדות הקדמיות של חיזבאללה, כאן על קו הגבול. אנו רואים את הפעילים מגיעים למרחב הגדר. אנחנו מכירים אותם: את שמם, מהיכן הם באים ואיפה הם פועלים. בבוא היום ישלמו את המחיר@rubih67 pic.twitter.com/k9O05ipAEZ— כאן חדשות (@kann_news) June 7, 2022
وذكر الجنرال أمير برعام أنه في الحرب المقبلة سيقوم الجيش الإسرائيلي بتدمير كل البنى التحتية على خط التماس العسكري مع لبنان، ولن يبقى حجر على حجر.