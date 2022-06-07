https://arabic.sputniknews.com/20220607/مقاتلات-شبحية-أمريكية-تحلق-فوق-البحر-الأصفر-في-رسالة-تهديد-قوية-لكوريا-الشمالية-1063213602.html
مقاتلات شبحية أمريكية تحلق فوق البحر الأصفر في رسالة تهديد قوية لكوريا الشمالية
مقاتلات شبحية أمريكية تحلق فوق البحر الأصفر في رسالة تهديد قوية لكوريا الشمالية
حلقت طائرات حربية أمريكية وكورية جنوبية، فوق المياه المحيطة بشبه الجزيرة الكورية، اليوم الثلاثاء، في استعراض جديد للقوة بعد اختبارات صاروخية أجرتها كوريا... 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T10:46+0000
2022-06-07T10:46+0000
2022-06-07T10:46+0000
العالم
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وشكّلت 16 طائرة حربية كورية جنوبية بينها مقاتلات شبح من طراز "إف-35" وأربع طائرات أمريكية من طراز "إف-16" سربا هجوميا فوق بحر الغرب المعروف أيضا باسم البحر الأصفر "للرد على تهديدات العدو"، وفق ما جاء في بيان لهيئة الأركان المشتركة التابعة لسيئول.وأضاف البيان أن الحلفاء "استعرضوا قدرتهم القوية ورغبتهم في الرد سريعا وبدقة على أي استفزاز من كوريا الشمالية".وتأتي المناورات الجوية التي شاركت فيها نحو 20 طائرة حربية بعد يوم على إطلاق البلدين الحليفين ثمانية صواريخ بالستية في بحر اليابان غداة اختبارات أسلحة قامت بها بيونغ يانغ، يوم الأحد، أطلقت خلالها ثمانية صواريخ قصيرة المدى من أربعة مواقع مختلفة في غضون 30 دقيقة، في أحد أكبر الاختبارات في تاريخها، بحسب محللين.وأجرت الدولة المسلحة نوويا هذا العام سلسلة تجارب أسلحة في تحد للعقوبات المفروضة عليها، بما في ذلك إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات بكامل مداه لأول مرة منذ العام 2017.ويحذّر مسؤولون أمريكيون وكوريون جنوبيون منذ أسابيع من أن نظام كيم جونغ أون يستعد لإجراء اختبار نووي جديد.وحذّرت المسؤولة الثانية في وزارة الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان التي تزور سيئول لثلاثة أيام من رد "سريع وقوي" إذا مضت بيونغ يانغ قدما في ما سيكون سابع اختبار من نوعه تجريه، وفقا لوكالة "فرانس برس".وشددت على أن العالم بأسره سيرد "بشكل قوي وواضح". وأضافت: "نحن في حالة استعداد".
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العالم, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية
مقاتلات شبحية أمريكية تحلق فوق البحر الأصفر في رسالة تهديد قوية لكوريا الشمالية
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حلقت طائرات حربية أمريكية وكورية جنوبية، فوق المياه المحيطة بشبه الجزيرة الكورية، اليوم الثلاثاء، في استعراض جديد للقوة بعد اختبارات صاروخية أجرتها كوريا الشمالية مؤخرا.
وشكّلت 16 طائرة حربية كورية جنوبية بينها مقاتلات شبح من طراز "إف-35" وأربع طائرات أمريكية من طراز "إف-16" سربا هجوميا فوق بحر الغرب المعروف أيضا باسم البحر الأصفر "للرد على تهديدات العدو"، وفق ما جاء في بيان لهيئة الأركان المشتركة التابعة لسيئول
.
وأضاف البيان أن الحلفاء "استعرضوا قدرتهم القوية ورغبتهم في الرد سريعا وبدقة على أي استفزاز من كوريا الشمالية".
وتأتي المناورات الجوية التي شاركت فيها نحو 20 طائرة حربية بعد يوم على إطلاق البلدين الحليفين ثمانية صواريخ بالستية في بحر اليابان غداة اختبارات أسلحة قامت بها بيونغ يانغ، يوم الأحد، أطلقت خلالها ثمانية صواريخ قصيرة المدى من أربعة مواقع مختلفة في غضون 30 دقيقة، في أحد أكبر الاختبارات في تاريخها، بحسب محللين.
وأجرت الدولة المسلحة نوويا هذا العام سلسلة تجارب أسلحة في تحد للعقوبات المفروضة عليها، بما في ذلك إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات بكامل مداه لأول مرة منذ العام 2017.
ويحذّر مسؤولون أمريكيون وكوريون جنوبيون منذ أسابيع من أن نظام كيم جونغ أون يستعد لإجراء اختبار نووي جديد.
وحذّرت المسؤولة الثانية في وزارة الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان التي تزور سيئول لثلاثة أيام من رد "سريع وقوي
" إذا مضت بيونغ يانغ قدما في ما سيكون سابع اختبار من نوعه تجريه، وفقا لوكالة "فرانس برس".
وقالت للصحفيين بعدما اجتمعت مع نظيرها الكوري الجنوبي إن "أي اختبار نووي سيشكل انتهاكا تاما لقرارات مجلس الأمن الدولي".
وشددت على أن العالم بأسره سيرد "بشكل قوي وواضح". وأضافت: "نحن في حالة استعداد".