https://arabic.sputniknews.com/20220607/مقتل-38-شخصا-في-هجوم-بالمتفجرات-على-كنيسة-بنيجيريا-1063245303.html
مقتل 38 شخصا في هجوم بالمتفجرات على كنيسة بنيجيريا
مقتل 38 شخصا في هجوم بالمتفجرات على كنيسة بنيجيريا
لقي 38 شخصا على الأقل بينهم 5 أطفال مصرعهم في هجوم على كنيسة كاثوليكية في جنوب غرب نيجيريا. 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T21:09+0000
2022-06-07T21:09+0000
2022-06-07T21:09+0000
اخبار نيجيريا
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ونقلت وكالة "أسوشيتدبرس" عن أبرشية ولاية أوندو الكاثوليكية أن مسلحين قتلوا الضحايا باستخدام متفجرات في قداس الأحد.تحققت الكنيسة الكاثوليكية في أوندو من أسماء 38 شخصا تم نقلهم إلى المستشفى الكاثوليكي والمركز الطبي الفيدرالي، وفقا لتصريحات المتحدث باسم الكنيسة في أوندو.لكن متحدث باسم الأسقف جود أروغونداد من أبرشية أوندو الكاثوليكية قال إن: "بعض القتلى تم نقلهم إلى مستشفيات خاصة ولم نتمكن من التحقق من عدد الضحايا لأجل ذلك"، مشيرا إلى أن عدد القتلى قد يكون أعلى من الرقم المذكور.تكافح نيجيريا أكثر دول أفريقيا سكانا حيث يبلغ عدد سكانها 206 ملايين نسمة منذ أكثر من عقد من التمرد الذي تقوده جماعة بوكو حرام في شمال شرق البلاد.تواجه البلاد الآن مشاكل انعدام الأمن المتزايدة حيث يتم إلقاء اللوم على الانفصاليين والقراصنة في هجمات في جنوب البلاد بينما تشن الجماعات المسلحة بشكل متكرر هجمات مميتة في الشمال الغربي.
https://arabic.sputniknews.com/20220605/مقتل-العديد-من-المصلين-في-هجوم-استهدف-كنيسة-جنوب-غربي-نيجيريا-1063129353.html
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اخبار نيجيريا
مقتل 38 شخصا في هجوم بالمتفجرات على كنيسة بنيجيريا
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لقي 38 شخصا على الأقل بينهم 5 أطفال مصرعهم في هجوم على كنيسة كاثوليكية في جنوب غرب نيجيريا.
ونقلت وكالة "أسوشيتدبرس" عن أبرشية ولاية أوندو الكاثوليكية أن مسلحين قتلوا الضحايا باستخدام متفجرات في قداس الأحد.
تحققت الكنيسة الكاثوليكية
في أوندو من أسماء 38 شخصا تم نقلهم إلى المستشفى الكاثوليكي والمركز الطبي الفيدرالي، وفقا لتصريحات المتحدث باسم الكنيسة في أوندو.
لكن متحدث باسم الأسقف جود أروغونداد من أبرشية أوندو الكاثوليكية قال إن: "بعض القتلى تم نقلهم إلى مستشفيات خاصة ولم نتمكن من التحقق من عدد الضحايا لأجل ذلك"، مشيرا إلى أن عدد القتلى قد يكون أعلى من الرقم المذكور.
تكافح نيجيريا أكثر دول أفريقيا سكانا حيث يبلغ عدد سكانها 206 ملايين نسمة منذ أكثر من عقد من التمرد الذي تقوده جماعة بوكو حرام في شمال شرق البلاد.
تواجه البلاد الآن مشاكل انعدام الأمن المتزايدة حيث يتم إلقاء اللوم على الانفصاليين والقراصنة في هجمات في جنوب البلاد بينما تشن الجماعات المسلحة بشكل متكرر هجمات مميتة في الشمال الغربي.