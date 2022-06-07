https://arabic.sputniknews.com/20220607/مقتل-38-شخصا-في-هجوم-بالمتفجرات-على-كنيسة-بنيجيريا-1063245303.html

مقتل 38 شخصا في هجوم بالمتفجرات على كنيسة بنيجيريا

مقتل 38 شخصا في هجوم بالمتفجرات على كنيسة بنيجيريا

لقي 38 شخصا على الأقل بينهم 5 أطفال مصرعهم في هجوم على كنيسة كاثوليكية في جنوب غرب نيجيريا. 07.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-07T21:09+0000

2022-06-07T21:09+0000

2022-06-07T21:09+0000

اخبار نيجيريا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101982/90/1019829093_0:182:3500:2151_1920x0_80_0_0_ff81cf56e3fbfb1c2679b274922efc16.jpg

ونقلت وكالة "أسوشيتدبرس" عن أبرشية ولاية أوندو الكاثوليكية أن مسلحين قتلوا الضحايا باستخدام متفجرات في قداس الأحد.تحققت الكنيسة الكاثوليكية في أوندو من أسماء 38 شخصا تم نقلهم إلى المستشفى الكاثوليكي والمركز الطبي الفيدرالي، وفقا لتصريحات المتحدث باسم الكنيسة في أوندو.لكن متحدث باسم الأسقف جود أروغونداد من أبرشية أوندو الكاثوليكية قال إن: "بعض القتلى تم نقلهم إلى مستشفيات خاصة ولم نتمكن من التحقق من عدد الضحايا لأجل ذلك"، مشيرا إلى أن عدد القتلى قد يكون أعلى من الرقم المذكور.تكافح نيجيريا أكثر دول أفريقيا سكانا حيث يبلغ عدد سكانها 206 ملايين نسمة منذ أكثر من عقد من التمرد الذي تقوده جماعة بوكو حرام في شمال شرق البلاد.تواجه البلاد الآن مشاكل انعدام الأمن المتزايدة حيث يتم إلقاء اللوم على الانفصاليين والقراصنة في هجمات في جنوب البلاد بينما تشن الجماعات المسلحة بشكل متكرر هجمات مميتة في الشمال الغربي.

https://arabic.sputniknews.com/20220605/مقتل-العديد-من-المصلين-في-هجوم-استهدف-كنيسة-جنوب-غربي-نيجيريا-1063129353.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

اخبار نيجيريا