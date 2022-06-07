https://arabic.sputniknews.com/20220607/وزير-الخارجية-الأردني-نعمل-مع-مصر-والعراق-على-تعميق-التعاون-من-أجل-مواجهة-التحديات-الإقليمية-1063199884.html
وزير الخارجية الأردني: نعمل مع مصر والعراق على تعميق التعاون من أجل مواجهة التحديات الإقليمية
وزير الخارجية الأردني: نعمل مع مصر والعراق على تعميق التعاون من أجل مواجهة التحديات الإقليمية
قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن بلاده والعراق ومصر يعملون على تعميق تعاونهم الثلاثي، من أجل مواجهة التحديات الإقليمية. 07.06.2022, سبوتنيك عربي
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وحسب صحيفة "عمون نيوز" الأردنية، أكد الصفدي خلال مؤتمر نظيريه المصري والعراقي على إنجاز 80 % من تحضيرات أنبوب النفط الذي سيمتد من البصرة العراقية إلى العقبة الأردنية.وأكد الصفدي دعم بلاده للعراق بكل قدراته.وكان وزير الخارجية الأردني توقّع أن تبدأ بلاده بتزويد العراق بالكهرباء مع بداية العام المقبل، فيما قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري إن "الربط الكهربائي بين البلدان الثلاثة وصل إلى مراحل متقدمة".من جهته قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع): "بحثنا مع وزيري خارجية مصر والأردن الوضع في المنطقة والعالم، وتداولنا قضايا تخص البلدان الثلاثة".وأضاف: "تحدثنا أيضا عن العمل المشترك بين البلدان الثلاثة لمواجهة التحديات، بالإضافة إلى مناقشة تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على دول المنطقة".
https://arabic.sputniknews.com/20220606/العراق-ومصر-والأردن-يتفقون-على-عقد-اجتماعات-لتعزيز-التعاون-الثلاثي-1063179609.html
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وزير الخارجية الأردني: نعمل مع مصر والعراق على تعميق التعاون من أجل مواجهة التحديات الإقليمية
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قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن بلاده والعراق ومصر يعملون على تعميق تعاونهم الثلاثي، من أجل مواجهة التحديات الإقليمية.
وحسب صحيفة "عمون نيوز" الأردنية، أكد الصفدي خلال مؤتمر نظيريه المصري والعراقي على إنجاز 80 % من تحضيرات أنبوب النفط الذي سيمتد من البصرة العراقية إلى العقبة الأردنية.
وأكد الصفدي دعم بلاده للعراق بكل قدراته.
وكان وزير الخارجية الأردني توقّع أن تبدأ بلاده بتزويد العراق بالكهرباء مع بداية العام المقبل
، فيما قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري إن "الربط الكهربائي بين البلدان الثلاثة وصل إلى مراحل متقدمة".
من جهته قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع): "بحثنا مع وزيري خارجية مصر والأردن الوضع في المنطقة والعالم، وتداولنا قضايا تخص البلدان الثلاثة".
وأضاف: "تحدثنا أيضا عن العمل المشترك بين البلدان الثلاثة لمواجهة التحديات، بالإضافة إلى مناقشة تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على دول المنطقة".