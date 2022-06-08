https://arabic.sputniknews.com/20220608/أول-تعليق-لرئيس-الوزراء-العراقي-على-هجوم-أربيل-1063308379.html
أول تعليق لرئيس الوزراء العراقي على هجوم أربيل
أول تعليق لرئيس الوزراء العراقي على هجوم أربيل
في أول تعليق له على الهجوم الذي استهدف مواقع في مدينة أربيل، أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، على أن حكومته ترفض كافة أشكال ترهيب المواطنين... 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T21:45+0000
2022-06-08T21:45+0000
2022-06-08T21:45+0000
أربيل
أخبار العراق اليوم
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جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن الكاظمي أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور برزاني، بشأن الهجوم بطائرة مسيرة على أربيل.واعتبر رئيس الوزراء العراقي أن الهجوم الذي وقع مساء اليوم الأربعاء، بطائرة مسيرة، يترجم إصرار البعض على تكريس منطق الفوضى وضرب مفاهيم الدولة.وأكد أن الحكومة العراقية ستمضي قدما بالتعاون مع حكومة إقليم كردستان في ملاحقة الجهات التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار.من جانبه، أكد مسرور بارزاني، على أهمية العمل المشترك لدعم الاستقرار وتعزيز الأمن.وفي وقت سابق اليوم، استهدفت هجمات صاروخية بطائرة مسيرة، مساء اليوم الأربعاء، القنصلية الأمريكية وأهداف مدنية في أربيل شمالي العراق، بحسب مصادر أمنية.
https://arabic.sputniknews.com/20220608/العراق-هجوم-بطائرة-مسيرة-يستهدف-القنصلية-الأمريكية-في-أربيل--1063304805.html
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أربيل, أخبار العراق اليوم
أول تعليق لرئيس الوزراء العراقي على هجوم أربيل
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في أول تعليق له على الهجوم الذي استهدف مواقع في مدينة أربيل، أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، على أن حكومته ترفض كافة أشكال ترهيب المواطنين والاعتداء على القانون والدولة.
جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقال البيان إن الكاظمي أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور برزاني، بشأن الهجوم بطائرة مسيرة على أربيل.
واعتبر رئيس الوزراء العراقي
أن الهجوم الذي وقع مساء اليوم الأربعاء، بطائرة مسيرة، يترجم إصرار البعض على تكريس منطق الفوضى وضرب مفاهيم الدولة.
وأكد أن الحكومة العراقية ستمضي قدما بالتعاون مع حكومة إقليم كردستان في ملاحقة الجهات التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار.
من جانبه، أكد مسرور بارزاني، على أهمية العمل المشترك لدعم الاستقرار وتعزيز الأمن.
وفي وقت سابق اليوم، استهدفت هجمات صاروخية بطائرة مسيرة، مساء اليوم الأربعاء، القنصلية الأمريكية وأهداف مدنية في أربيل شمالي العراق، بحسب مصادر أمنية.