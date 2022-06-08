عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220608/أول-تعليق-لرئيس-الوزراء-العراقي-على-هجوم-أربيل-1063308379.html
أول تعليق لرئيس الوزراء العراقي على هجوم أربيل
أول تعليق لرئيس الوزراء العراقي على هجوم أربيل
في أول تعليق له على الهجوم الذي استهدف مواقع في مدينة أربيل، أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، على أن حكومته ترفض كافة أشكال ترهيب المواطنين... 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T21:45+0000
2022-06-08T21:45+0000
أربيل
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0f/1050159075_0:64:1600:964_1920x0_80_0_0_b93a377d44683048d4e988d9d2307be4.jpg
جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن الكاظمي أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور برزاني، بشأن الهجوم بطائرة مسيرة على أربيل.واعتبر رئيس الوزراء العراقي أن الهجوم الذي وقع مساء اليوم الأربعاء، بطائرة مسيرة، يترجم إصرار البعض على تكريس منطق الفوضى وضرب مفاهيم الدولة.وأكد أن الحكومة العراقية ستمضي قدما بالتعاون مع حكومة إقليم كردستان في ملاحقة الجهات التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار.من جانبه، أكد مسرور بارزاني، على أهمية العمل المشترك لدعم الاستقرار وتعزيز الأمن.وفي وقت سابق اليوم، استهدفت هجمات صاروخية بطائرة مسيرة، مساء اليوم الأربعاء، القنصلية الأمريكية وأهداف مدنية في أربيل شمالي العراق، بحسب مصادر أمنية.
https://arabic.sputniknews.com/20220608/العراق-هجوم-بطائرة-مسيرة-يستهدف-القنصلية-الأمريكية-في-أربيل--1063304805.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0f/1050159075_116:0:1484:1026_1920x0_80_0_0_03b22233c48625dc5462dc6231cf21fb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أربيل, أخبار العراق اليوم

أول تعليق لرئيس الوزراء العراقي على هجوم أربيل

21:45 GMT 08.06.2022
© REUTERS / IRAQI PM MEDIA OFFICEرئيس وزراء العراقي مصطفى الكاظمي في "قمة بغداد"، العراق 28 أغسطس 2021
رئيس وزراء العراقي مصطفى الكاظمي في قمة بغداد، العراق 28 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2022
© REUTERS / IRAQI PM MEDIA OFFICE
تابعنا عبرTelegram
في أول تعليق له على الهجوم الذي استهدف مواقع في مدينة أربيل، أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، على أن حكومته ترفض كافة أشكال ترهيب المواطنين والاعتداء على القانون والدولة.
جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
متجر متضرر في أعقاب هجوم صاروخي في أربيل 16 فبراير - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2022
مصدر أمني لـ"سبوتنيك": سقوط صواريخ أطلقتها مسيرة على منازل وسيارات مدنيين بأربيل في العراق
19:30 GMT
وقال البيان إن الكاظمي أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور برزاني، بشأن الهجوم بطائرة مسيرة على أربيل.
واعتبر رئيس الوزراء العراقي أن الهجوم الذي وقع مساء اليوم الأربعاء، بطائرة مسيرة، يترجم إصرار البعض على تكريس منطق الفوضى وضرب مفاهيم الدولة.
وأكد أن الحكومة العراقية ستمضي قدما بالتعاون مع حكومة إقليم كردستان في ملاحقة الجهات التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار.
من جانبه، أكد مسرور بارزاني، على أهمية العمل المشترك لدعم الاستقرار وتعزيز الأمن.
وفي وقت سابق اليوم، استهدفت هجمات صاروخية بطائرة مسيرة، مساء اليوم الأربعاء، القنصلية الأمريكية وأهداف مدنية في أربيل شمالي العراق، بحسب مصادر أمنية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Транспортно-боевой вертолет Ми-8АМТШ Терминатор ВКС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس19:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала