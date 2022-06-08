https://arabic.sputniknews.com/20220608/أول-ناد-مصري-يعلن-طرح-أسهمه-في-البورصة-للجماهير-1063275931.html
أول ناد مصري يعلن طرح أسهمه في البورصة للجماهير
أول ناد مصري يعلن طرح أسهمه في البورصة للجماهير
أعلن نادي غزل المحلة طرح أسهم خاصة بشركة كرة القدم في النادي، في البورصة المصرية، كأول فريق مصري ينتهج هذه الخطوة. 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T12:16+0000
2022-06-08T12:16+0000
2022-06-08T12:16+0000
مصر
أخبار مصر الآن
رياضة
اقتصاد
الدوري المصري الممتاز
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0c/1050121584_253:0:2200:1095_1920x0_80_0_0_70fc0dea45f58c106944b0b756e207e7.jpg
وقال غزل المحلة في بيان رسمي، أمس الثلاثاء، إنه سيتم طرح الأسهم للجماهير للاكتتاب العام، اعتبارا من يوم 12 يونيو/ حزيران الجاري وحتى أول يوليو/ تموز المقبل.وأنشأ غزل المحلة شركة متخصصة لكرة القدم في مطلع 2021، بعد فصل نشاط كرة القدم عن شركة الغزل والنسيج الشهيرة.ويعد غزل المحلة أحد 7 أبطال فقط فازوا بلقب الدوري المصري من قبل بعد أن توج في موسم 1972-1973.ويحتل غزل المحلة حاليا المركز 11 في الدوري برصيد 25 نقطة.
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0c/1050121584_740:0:2200:1095_1920x0_80_0_0_6f3954a31010fd2101c43dca2b11fbf5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, رياضة, اقتصاد, الدوري المصري الممتاز
أول ناد مصري يعلن طرح أسهمه في البورصة للجماهير
تابعنا عبر
أعلن نادي غزل المحلة طرح أسهم خاصة بشركة كرة القدم في النادي، في البورصة المصرية، كأول فريق مصري ينتهج هذه الخطوة.
وقال غزل المحلة في بيان رسمي، أمس الثلاثاء، إنه سيتم طرح الأسهم للجماهير للاكتتاب العام، اعتبارا من يوم 12 يونيو/ حزيران الجاري وحتى أول يوليو/ تموز المقبل.
وأكد غزل المحلة أن طرح الأسهم في البورصة للاكتتاب العام، يمثل ارتفاعا في رأس مال الشركة بمبلغ 98 مليون جنيه، ليصبح 200 مليون جنيه بعد الزيادة.
وأنشأ غزل المحلة شركة متخصصة لكرة القدم في مطلع 2021، بعد فصل نشاط كرة القدم عن شركة الغزل والنسيج الشهيرة.
ويعد غزل المحلة أحد 7 أبطال فقط فازوا بلقب الدوري المصري
من قبل بعد أن توج في موسم 1972-1973.
ويحتل غزل المحلة حاليا المركز 11 في الدوري برصيد 25 نقطة.