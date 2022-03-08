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https://arabic.sputniknews.com/20220308/الأهلي-يهزم-بيراميدز-بثلاثية-نظيفة-وينفرد-بصدارة-الدوري-المصري-فيديو-1059644049.html
الأهلي يهزم بيراميدز بثلاثية نظيفة وينفرد بصدارة الدوري المصري... فيديو
الأهلي يهزم بيراميدز بثلاثية نظيفة وينفرد بصدارة الدوري المصري... فيديو
حقق الأهلي فوزا مثيرا على منافسه بيراميدز بنتيجة (3-0) مساء اليوم الثلاثاء، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة للدوري المصري. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T20:28+0000
2022-03-08T20:28+0000
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جاءت المباراة في مجملها مثيرة وحماسية ولعبت الأخطاء الفردية دور البطولة في رسم ملامحها، بعدما استغل الأهلي الفرص لتسجيل 3 أهداف في مرمى بيراميدز.تقدم الأهلي بهدف سجله محمد مجدي أفشة في الدقيقة 47، ثم أضاف عمرو السولية في الدقيقة 86 الهدف الثاني للأهلي، وسجل محمد شريف الهدف الثالث في الدقيقة 90+3.وتعد هزيمة بيراميدز هي الأولى للفريق في الموسم الجاري من الدوري المصري بعدما خاض 11 مواجهة، ليظل الأهلي هو الفريق الوحيد الذي لم يخسر في أي مواجهة حتى الآن.وبهذه النتيجة فإن رصيد الأهلي ارتفع إلى 28 نقطة في صدارة ترتيب الدوري بعد خوض 10 مباريات، أمام بيراميدز الوصيف بـ26 نقطة من 11 مواجهة، ثم الزمالك برصيد 25 نقطة من 11 لقاء سابق.
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رياضة, ماتش الأهلي اليوم, نادي الأهلي, الدوري المصري الممتاز

الأهلي يهزم بيراميدز بثلاثية نظيفة وينفرد بصدارة الدوري المصري... فيديو

20:28 GMT 08.03.2022
© REUTERS / IBRAHEEM AL OMARIالأهلي المصري
الأهلي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
© REUTERS / IBRAHEEM AL OMARI
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حقق الأهلي فوزا مثيرا على منافسه بيراميدز بنتيجة (3-0) مساء اليوم الثلاثاء، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة للدوري المصري.
جاءت المباراة في مجملها مثيرة وحماسية ولعبت الأخطاء الفردية دور البطولة في رسم ملامحها، بعدما استغل الأهلي الفرص لتسجيل 3 أهداف في مرمى بيراميدز.
تقدم الأهلي بهدف سجله محمد مجدي أفشة في الدقيقة 47، ثم أضاف عمرو السولية في الدقيقة 86 الهدف الثاني للأهلي، وسجل محمد شريف الهدف الثالث في الدقيقة 90+3.
وتعد هزيمة بيراميدز هي الأولى للفريق في الموسم الجاري من الدوري المصري بعدما خاض 11 مواجهة، ليظل الأهلي هو الفريق الوحيد الذي لم يخسر في أي مواجهة حتى الآن.
وبهذه النتيجة فإن رصيد الأهلي ارتفع إلى 28 نقطة في صدارة ترتيب الدوري بعد خوض 10 مباريات، أمام بيراميدز الوصيف بـ26 نقطة من 11 مواجهة، ثم الزمالك برصيد 25 نقطة من 11 لقاء سابق.
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