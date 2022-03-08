الأهلي يهزم بيراميدز بثلاثية نظيفة وينفرد بصدارة الدوري المصري... فيديو
حقق الأهلي فوزا مثيرا على منافسه بيراميدز بنتيجة (3-0) مساء اليوم الثلاثاء، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة للدوري المصري.
جاءت المباراة في مجملها مثيرة وحماسية ولعبت الأخطاء الفردية دور البطولة في رسم ملامحها، بعدما استغل الأهلي الفرص لتسجيل 3 أهداف في مرمى بيراميدز.
"أه لو لعبت يا زهر" 🗣️— Kora Plus (@KoraPlusEG) March 8, 2022
أفشة بمهارة كبيرة يحرز الهدف الأول للأهلي في شباك شريف إكرامي حارس بيراميدز ⚽️
شاهد المباراة مباشرة وحصريًا على https://t.co/yYXE6KUxJb 📺 pic.twitter.com/eLON18aiAG
تقدم الأهلي بهدف سجله محمد مجدي أفشة في الدقيقة 47، ثم أضاف عمرو السولية في الدقيقة 86 الهدف الثاني للأهلي، وسجل محمد شريف الهدف الثالث في الدقيقة 90+3.
عمرو السولية يسجل الهدف الثاني للأهلي بتصويبة قوية ومُتقنة ⚽️— Kora Plus (@KoraPlusEG) March 8, 2022
شاهد المباراة مباشرة وحصريًا على https://t.co/yYXE6KUxJb 📺 pic.twitter.com/ofBAW4cEft
وتعد هزيمة بيراميدز هي الأولى للفريق في الموسم الجاري من الدوري المصري بعدما خاض 11 مواجهة، ليظل الأهلي هو الفريق الوحيد الذي لم يخسر في أي مواجهة حتى الآن.
"المهاجم الهداف القناص مُرعب الحراس" 🗣️— Kora Plus (@KoraPlusEG) March 8, 2022
محمد شريف يُحرز الهدف الثالث للأهلي في شباك شريف إكرامي حارس بيراميدز ⚽️
شاهد المباراة مباشرة وحصريًا على https://t.co/yYXE6KUxJb 📺 pic.twitter.com/q5pgbFX4Kd
وبهذه النتيجة فإن رصيد الأهلي ارتفع إلى 28 نقطة في صدارة ترتيب الدوري بعد خوض 10 مباريات، أمام بيراميدز الوصيف بـ26 نقطة من 11 مواجهة، ثم الزمالك برصيد 25 نقطة من 11 لقاء سابق.