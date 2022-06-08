https://arabic.sputniknews.com/20220608/الجنيه-المصري-يتراجع-أمام-الدولار-إلى-أدنى-مستوى-له-منذ-2017-1063266120.html

الجنيه المصري يتراجع أمام الدولار إلى أدنى مستوى له منذ 2017

الجنيه المصري يتراجع أمام الدولار إلى أدنى مستوى له منذ 2017

تراجع الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، اليوم الأربعاء، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ عام 2017. 08.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-08T10:35+0000

2022-06-08T10:35+0000

2022-06-08T10:35+0000

مصر

اقتصاد

سعر الدولار اليوم

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وحسب موقع "CNBC"، أظهرت بيانات رفينيتيف أن سعر الجنيه المصري وصل إلى 18.71 مقابل الدولار.وأوضح الموقع أن هذا السعر هو أقل مستوى للجنيه منذ الثاني من فبراير/ شباط 2017، عندما تراجع إلى 18.78 جنيه أمام الدولار.وحسب بيانات البنك المركزي المصري، اليوم، سجل سعر الشراء إلى 18.61 والبيع 18.72.وانخفضت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، خلال شهر مايو/ أيار الماضي، بنحو 1.63 مليار دولار، على خلفية سداد البلاد حزمة من الالتزامات الخارجية المقررة.ووفقا لبيان صدر عن البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، فإن رصيد البلاد من الاحتياطي النقدي الأجنبي، بلغ 35.49 مليار دولار الشهر الماضي، مقارنة بنحو 37.12 مليار دولار في أبريل/ نيسان.ويرجع هذا الانخفاض إلى سداد مصر مدفوعات ذات صلة بالديون الخارجية والتي استحق ميعادها في مايو، وقدرت بنحو ملياري دولار؛ منها استحقاق كوبونات لسندات حكومية صادرة عن وزارة المالية.وبحسب البيان المنشور على موقع البنك، فإن المدفوعات المسددة شملت أيضا مستحقات لصندوق النقد الدولي والتزامات أخرى، والتي تأتي جميعها في سياق "متوقع ومعتاد".وأوضح البنك في ختام بيانه أن صافي رصيد الاحتياطيات الدولية لمصر الحالي، يكفي لتغطية نحو 5 أشهر من الواردات السلعية للبلاد.وتعاني مصر من نقص في العملات الأجنبية بعد أن تسببت جائحة فيروس كورونا في تراجع أعداد السياح، كما سحب المستثمرون الأجانب مليارات الدولارات من سوق السندات المصرية وارتفعت أسعار واردات السلع نتيجة الأزمة الأوكرانية.

https://arabic.sputniknews.com/20220606/تراجع-احتياطي-مصر-من-النقد-الأجنبي-بعد-سداد-التزامات-خارجية-بقيمة-ملياري-دولار-1063184126.html

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