الجيش الإسرائيلي يكشف موقعا لـ"حزب الله" لجمع المعلومات على الحدود اللبنانية
© Sputnik . Zahraa Al-Amirالحدود اللبنانية مع إسرائيل، جنوب لبنان 6 أغسطس 2021
© Sputnik . Zahraa Al-Amir
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن كشفه موقعا لـ"حزب الله" لجمع المعلومات على الحدود اللبنانية.
ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، تغريدة جديدة على حسابه الرسمي، أكد من خلالها كشف قواته لموقع استطلاع أمامي جديد لحزب الله بقصد جمع الاستخبارات على الحدود اللبنانية، بدعوى أنه يأتي تحت غطاء جمعية "أخضر بلا حدود".
#عاجل كشف النقاب: موقع استطلاع أمامي جديد لحزب الله الإرهابي لجمع الاستخبارات على الحدود اللبنانية تحت غطاء جمعية #أخضر_بلا_حدود - صور جديدة توثق نشطاء #حزب_الله في الموقع بما يشكل انتهاكًا لقرار مجلس الأمن 1701 pic.twitter.com/SQBrkmIU2n— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 8, 2022
وادعى أدرعي أن "حزب الله" ينشط في هذه المنطقة الحدودية تحت غطاء جمعية "أخضر بلا حدود"، وقام الجيش الإسرائيلي بتوثيق وجود عناصر ونشطاء للحزب في هذا الموقع وكشف صورهم، زاعما أن هذه الجمعية تدعي العمل في مجال البيئة والحفاظ على الغابات في المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل.
وأضافت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن نشطاء "حزب الله" اللبناني كانوا ينشطون على المنطقة الحدودية مع إسرائيل تحت غطاء منظمة مدنية أو مجتمع مدني، مضيفة أن أعمال الحزب زادت خلال الفترة الأخيرة، بهدف إقامة مواقع استطلاع أمامية للحزب على الحدود.
דובר צה"ל בערבית חושף: חזבאללה הקים עמדה קדמית חדשה לאיסוף מודיעין בגבול עם ישראל, במסווה של אגודה אזרחית הפועלת לשימור היערות ואיכות הסביבה באזור הגבול@Doron_Kadosh https://t.co/k4WiL9zNRp pic.twitter.com/7VEmWylosN— גלצ (@GLZRadio) June 8, 2022
وكان قائد المنطقة الشمالية الإسرائيلية قد صرح، أمس الثلاثاء، بأن "نشطاء "حزب الله" ينشطون على منطقة السياج الحدودي، والجيش الإسرائيلي يعرفهم بالاسم من أين أتوا وأين يعملون".
وشدد القائد العسكري الإسرائيلي على مواصلة قواته العسكرية العمل وفق الحاجة للحفاظ على الأمن في المنطقة والتصدي لأية محاولة لانتهاك سيادة إسرائيل.