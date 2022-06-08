https://arabic.sputniknews.com/20220608/المصالحة-الروسي-يرصد-11-حالة-قصف-من-قبل-إرهابيي-النصرة-في-إدلب-السورية-1063308665.html

"المصالحة الروسي" يرصد 11 حالة قصف من قبل إرهابيي النصرة في إدلب السورية

"المصالحة الروسي" يرصد 11 حالة قصف من قبل إرهابيي النصرة في إدلب السورية

أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء البحري أوليغ جورافلوف، أن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا) نفذوا 11 عملية قصف في... 08.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-08T22:07+0000

2022-06-08T22:07+0000

2022-06-08T22:07+0000

أخبار سوريا اليوم

مركز المصالحة

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موسكو - سبوتنيك. وقال جورافلوف، خلال إفادة صحفية: "تم تسجيل 11 عملية إطلاق نار من مواقع تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي في منطقة إدلب لخفض التصعيد خلال الـ 24 ساعة الماضية، من بينها 6 في محافظة حلب وأربعة في محافظة إدلب وعملية قصف واحدة في محافظة اللاذقية".وأضاف، أنه في محافظة إدلب، أصيب ثلاثة جنود سوريين بجروح نتيجة قصف بقذائف الهاون من منطقة فطيرة على المواقع الحكومية في منطقة الملجة.كما كشف المسؤول الروسي عن إصابة جنديين آخرين بجروح، نتيجة هجمات نفذها المسلحين على مواقع الجيش السوري في محافظة اللاذقية.وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220604/مركز-المصالحة-الروسي-يرصد-9-حالات-قصف-من-قبل-إرهابيي-النصرة-في-إدلب-السورية-1063102694.html

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أخبار سوريا اليوم, مركز المصالحة