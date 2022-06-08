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https://arabic.sputniknews.com/20220608/بايرن-ميونيخ-يتمسك-ببقاء-ليفاندوفسكي-حتى-نهاية-عقده-1063297383.html
بايرن ميونيخ يتمسك ببقاء ليفاندوفسكي حتى نهاية عقده
بايرن ميونيخ يتمسك ببقاء ليفاندوفسكي حتى نهاية عقده
صرح المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ الألماني، حسن صالحميدجيتش، أن النادي متمسك ببقاء مهاجمه روبرت ليفاندوفسكي في صفوف الفريق حتى نهاية عقده. 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T16:17+0000
2022-06-08T16:17+0000
مجتمع
رياضة
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ونقلت إذاعة "مونت كارلو" عن صالحميدجيتش تأكيده موقف النادي من رحيل هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مؤكداً أنه لا يمكنه الرحيل عن الفريق حتى ينتهي عقده العام المقبل.وأوضح صالحميدجيتش أنه شرح بوضوح موقف الفريق في محادثة هاتفية أجراها مع اللاعب البولندي البالغ 33 عاما يوم أمس الثلاثاء.قال المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى برشلونة، في معسكر تدريب منتخب بلاده يوم الاثنين، إن الفترة التي قضاها في بايرن ميونيخ قد "انتهت" وإن الانتقال الصيفي سيكون أفضل نتيجة لجميع الأطراف.وعلق ليفاندوفسكي، الذي يمتد عقده مع الفريق البافاري لموسم آخر: "من المؤكد أن قصتي مع بايرن ميونيخ قد انتهت ولا يمكنني تخيل المزيد من التعاون مع النادي بعد ما حدث في الأشهر الأخيرة. أعتقد أن الانتقال سيكون الأفضل لكلا الطرفين وأن بايرن لن يمنعني لمجرد أن لديه الفرصة"، بحسب "أسوشيتيد برس".كان ليفاندوفسكي يتحدث في وارسو قبل مباراة بولندا في دوري الأمم ضد ويلز. قال المهاجم البالغ من العمر 33 عاما سابقا: "من الصعب معرفة ما إذا كنت سأستمر في اللعب مع بايرن الموسم المقبل".
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مجتمع, رياضة

بايرن ميونيخ يتمسك ببقاء ليفاندوفسكي حتى نهاية عقده

16:17 GMT 08.06.2022
© AFP 2022 / ELMER MAGALLANESأليكسيا بوتياس لاعبة نادي برشلونة لكرة القدم
أليكسيا بوتياس لاعبة نادي برشلونة لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2022
© AFP 2022 / ELMER MAGALLANES
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صرح المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ الألماني، حسن صالحميدجيتش، أن النادي متمسك ببقاء مهاجمه روبرت ليفاندوفسكي في صفوف الفريق حتى نهاية عقده.
ونقلت إذاعة "مونت كارلو" عن صالحميدجيتش تأكيده موقف النادي من رحيل هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مؤكداً أنه لا يمكنه الرحيل عن الفريق حتى ينتهي عقده العام المقبل.
وأوضح صالحميدجيتش أنه شرح بوضوح موقف الفريق في محادثة هاتفية أجراها مع اللاعب البولندي البالغ 33 عاما يوم أمس الثلاثاء.
قال المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى برشلونة، في معسكر تدريب منتخب بلاده يوم الاثنين، إن الفترة التي قضاها في بايرن ميونيخ قد "انتهت" وإن الانتقال الصيفي سيكون أفضل نتيجة لجميع الأطراف.
وعلق ليفاندوفسكي، الذي يمتد عقده مع الفريق البافاري لموسم آخر: "من المؤكد أن قصتي مع بايرن ميونيخ قد انتهت ولا يمكنني تخيل المزيد من التعاون مع النادي بعد ما حدث في الأشهر الأخيرة. أعتقد أن الانتقال سيكون الأفضل لكلا الطرفين وأن بايرن لن يمنعني لمجرد أن لديه الفرصة"، بحسب "أسوشيتيد برس".
كان ليفاندوفسكي يتحدث في وارسو قبل مباراة بولندا في دوري الأمم ضد ويلز. قال المهاجم البالغ من العمر 33 عاما سابقا: "من الصعب معرفة ما إذا كنت سأستمر في اللعب مع بايرن الموسم المقبل".
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