https://arabic.sputniknews.com/20220608/بينيت-قرار-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-يكشف-الوجه-الحقيقي-لإيران-1063306321.html

بينيت: قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية يكشف الوجه الحقيقي لإيران

بينيت: قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية يكشف الوجه الحقيقي لإيران

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الأربعاء، إن قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يكشف الوجه الحقيقي لإيران. 08.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-08T20:15+0000

2022-06-08T20:15+0000

2022-06-08T20:15+0000

الوكالة الذرية

إيران

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وذكر بينيت في تغريدة بحسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، أن قرار الوكالة الدولية الذي يدين إيران لعدم تقديمها ما يفسر وجود آثار لليورانيوم في ثلاثة مواقع لم يعلن عنها قد كشف الوجه الحقيقي لإيران.وأكد بينيت أن القرار الذي اتخذ اليوم يعد قرارا دراماتيكيا لنزع القناع عن إيران.وعزم رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد استمرار إيران في الكذب وإخفاء أنشطتها في المجال النووي عن العالم".ونادى بينيت بأنه في حال استمرار إيران في تحركاتها تلك، فإنه على الدول الكبرى إعادة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن، مضيفا أنه حان الوقت للمجتمع الدولي أن يدعم نزاهة الوكالة للطاقة الذرية، والتصرف ضد إيران بكل الوسائل الممكنة.وكانت صحيفة الشرق الأوسط، قد ذكرت قبل قليل، أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المؤلف من 35 دولة، وافق بأغلبية كبيرة على قرار يدين إيران، بسبب عدم تقديمها ما يفسر وجود آثار لليورانيوم في ثلاثة مواقع لم يعلن عنها، مؤكدا معارضة كل من روسيا والصين لنص القرار، بينما صوتت 30 دولة لصالحه وامتنعت ثلاث دول عن التصويت.وحث قرار الوكالة الدولية إيران، على التعاون مع هيئة الأمم المتحدة التي استنكرت في تقرير سابق لها عدم حصولها على إجابات "ذات مصداقية" بشأن ما يتعلق بآثار اليورانيوم المخصب التي تم العثور عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة.

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الوكالة الذرية, إيران, أخبار العالم الآن, أخبار إسرائيل اليوم