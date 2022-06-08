بينيت: قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية يكشف الوجه الحقيقي لإيران
© AFP 2022 / RONEN ZVULUNرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت
© AFP 2022 / RONEN ZVULUN
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الأربعاء، إن قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يكشف الوجه الحقيقي لإيران.
وذكر بينيت في تغريدة بحسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، أن قرار الوكالة الدولية الذي يدين إيران لعدم تقديمها ما يفسر وجود آثار لليورانيوم في ثلاثة مواقع لم يعلن عنها قد كشف الوجه الحقيقي لإيران.
מועצת הנגידים של סאב"א קיבלה הערב החלטה דרמטית לקרוע את המסיכה מעל איראן.— Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) June 8, 2022
ההחלטה מאשרת שאיראן ממשיכה לשקר ולהסתיר מהעולם את פעילותה בתחום הגרעין.
כעת על כל מדינות העולם לחבור, להטיל סנקציות משמעותיות במועצת הביטחון ולעצור יחד את פרויקט הגרעין האיראני.
وأكد بينيت أن القرار الذي اتخذ اليوم يعد قرارا دراماتيكيا لنزع القناع عن إيران.
وعزم رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد استمرار إيران في الكذب وإخفاء أنشطتها في المجال النووي عن العالم".
בנט: החלטת מועצת הנגידים של סבא"א חושפת את פרצופה האמיתי של איראןhttps://t.co/wmF2HEWV2Y pic.twitter.com/g018lAzKmI— 🇮🇱💙 MivzakLive News - חדשות מבזק לייב (@mivzaklive) June 8, 2022
ونادى بينيت بأنه في حال استمرار إيران في تحركاتها تلك، فإنه على الدول الكبرى إعادة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن، مضيفا أنه حان الوقت للمجتمع الدولي أن يدعم نزاهة الوكالة للطاقة الذرية، والتصرف ضد إيران بكل الوسائل الممكنة.
وكانت صحيفة الشرق الأوسط، قد ذكرت قبل قليل، أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المؤلف من 35 دولة، وافق بأغلبية كبيرة على قرار يدين إيران، بسبب عدم تقديمها ما يفسر وجود آثار لليورانيوم في ثلاثة مواقع لم يعلن عنها، مؤكدا معارضة كل من روسيا والصين لنص القرار، بينما صوتت 30 دولة لصالحه وامتنعت ثلاث دول عن التصويت.
בנט על החלטת סבא"א: "חושפת את פרצופה האמיתי של איראן"— חדשות 13 (@newsisrael13) June 8, 2022
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(צילום: יונתן זינדל, פלאש 90) pic.twitter.com/CvEhcj3nHg
وحث قرار الوكالة الدولية إيران، على التعاون مع هيئة الأمم المتحدة التي استنكرت في تقرير سابق لها عدم حصولها على إجابات "ذات مصداقية" بشأن ما يتعلق بآثار اليورانيوم المخصب التي تم العثور عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة.