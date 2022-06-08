https://arabic.sputniknews.com/20220608/شركة-سيارات-صينية-تطلق-أول-مجموعة-أقمار-صناعية-في-ظل-منافسة-شرسة-على-مدار-الأرض-المنخفض-1063281615.html

شركة سيارات صينية تطلق أول مجموعة أقمار صناعية في ظل منافسة شرسة على مدار الأرض المنخفض

شركة سيارات صينية تطلق أول مجموعة أقمار صناعية في ظل منافسة شرسة على مدار الأرض المنخفض

استطاعت شركة تابعة لإحدى أكبر شركات صناعة السيارات في الصين، إطلاق أول مجموعة من أقمارها الصناعية بنجاح، في ظل منافسة شرسة على مدار الأرض المنخفض. 08.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-08T13:00+0000

2022-06-08T13:00+0000

2022-06-08T13:00+0000

العالم

علوم

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ونجحت شركة "Geespace" الصينية التابعة لعملاق صناعة السيارات الصيني "جيلي" بوضع أول مجموعة من أقمارها الصناعية على المدار، لتدخل بذلك في منافسة مع شركة "سبيس إكس".وبحسب "بلومبرغ"، بدأت تسعة أقمار صناعية تابعة لشركة "Zhejiang Geely Holding Group Co" الصينية في الدوران حول كوكب الأرض، الأسبوع الماضي، بعد وضعها في المدار بواسطة صاروخ تابع للحكومة الصينية.واعتبرت الوكالة هذا الإنجاز يجعل الشركة واحدة من أولى الشركات الصينية التي بدأت في وضع هذا النوع من مجموعات الأقمار الصناعية، بعد إليون ماسك الذي وضع نحو 2000 قمر صناعي في المدار.وبيّن التقرير إلى أنه على الرغم من أن الشركة الصينية تقول إن طموحاتها أكثر تواضعا من خطط إليون ماسك، إلا أنها حقيقة تنضم إلى سباق مع "سبيس إيكس" لنشر الأقمار الصناعية على مدار الأرض المنخفض.الجدير بالذكر أن المقر الرئيسي لشركة "Geespace" في شنغهاي، ولديها طموحات أكثر تواضعا، بحسب "بلومبرغ"، حيث تعمل على نشر شبكة أصغر بكثير لمساعدة شركة "جيلي" والشركات الأخرى في الوصول إلى البيانات ونقلها للقيادة الذاتية.وأشار وانغ إلى أنه من المتوقع إرسال 72 قمرا صناعيا بحلول 2025، و168 قمرا في نهاية العقد الجاري.

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